Violência doméstica: podemos contar sempre com a hipocrisia do BE

Ana Sá Lopes, diretora do Público, tem razão: o BE tem agora um problema sério com a violência doméstica. É que não está em causa o “patriarcado”, termo vago que serve para evitarmos precisamente nomes concretos. Está em causa um deputado do BE, Luís Monteiro, que é acusado de violência doméstica através de um relato muito detalhado e concreto. Quando o potencial abusador e agressor é um excelso deputado do BE, ungido pelos óleos sagrados desta santa agremiação, a solidariedade em relação à mulher vítima desaparece? Parece ser o caso.

