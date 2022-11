As Causas. Não sabem ou não querem saber

Hoje tratamos de temas que demonstram que o Governo, e não só, não sabe nem quer saber de várias questões essenciais.

Todos os temas acabam relacionados de algum modo com o caso de Odemira, que evoluiu esta semana com novos dados e revelações que reforçaram a minha opinião, expressa no último programa.

E sintomaticamente, Daniel Oliveira – e para enfatizar as suas teses - não se lembrou de nada melhor do que de me acusar de ser racista. O que ele pense de mim é irrelevante para quem nos ouve, como seria o que eu pense dele. Mas a acusação merece reflexão e por isso ser abordada.

ODEMIRA REVISITADA

Entre os factos mais relevantes em Odemira após uma semana surgem os seguintes:

a) O Ministro Cabrita mentiu (talvez por ter sido mal informado) quando afirmou que o Estado era o maior credor do resort Zmar;

b) O Ministro Cabrita voltou a mentir (desta vez só pode ser sua a ideia) quando afirmou que a requisição se justificava por motivos de saúde pública, quando afinal nenhum dos imigrantes ali colocados estava infetado ou sujeito a quarentena, pois todos podiam ir trabalhar;

c) Ao contrário do que eu na minha ingenuidade pensava, soube que não foi um “chefão” local quem impediu o advogado de entrar no Zmar para contactar os seus clientes, foi o Ministro Cabrita;

d) A entrada violenta no Zmar, às 4h da manhã do dia 6 de maio, ordenada pelo MAI, ocorreu quando o Ministério da Economia estava a negociar um protocolo e fora combinada a uma reunião de negociação para esse mesmo dia;

e) A decisão de colocar imigrantes no Zmar deveu-se a uma intenção, manifestamente propagandística, de mostrar que o Governo e Presidente da Câmara socialista se preocupavam com as condições sub-humanas de habitação dos imigrantes e estavam ativamente a resolver o problema;

f) Essa estratégia é óbvia e foi uma resposta à atenção dos media procurando sacudir água do capote alentejano e responsabilidades; se assim não fosse, teriam requisitado há anos esse resort e muitos outros, pois o problema de habitações sub-humanas infelizmente existe noutros pontos do país, com imigrantes sazonais, permanentes e os mais desfavorecidos de entre os cidadãos portugueses (somos o 2º país da União Europeia com maior percentagem de pessoas a viver em casas com más condições de habitabilidade);

g) Seja como for, a requisição civil era clara e inequivocamente apenas para resposta à Covid 19, pelo que foi usada em desvio de poder (como se diz em direito administrativo) e por isso é abusiva e ilegal;

h) Os imigrantes – segundo parece - foram bem recebidos no resort e bem tratados, sem qualquer reação focada contra eles;

i) Ninguém informou os imigrantes quando foram acordados para ser deslocados a meio da noite, ninguém lhes pediu a opinião, ninguém antecipou as consequências para eles em matéria de subsistência económica e descobriu-se rapidamente que não querem estar lá, a 15 kms do local de trabalho;

j) Apenas foram instaladas 24 pessoas no Zmar e mais de metade delas saíram quase de imediato, levados por empresários das estufas e pela Câmara Municipal;

k) Também na Pousada da Juventude sobraram quartos que chegavam para todos e, segundo me foi dito, pelo menos alguns deles nem sequer estavam em quarentena, quanto mais infetados, e foram trabalhar.

É neste contexto que surge a teoria do racismo, que é uma variante retórica de uma tese principal: deve-se optar por dar condições de habitação digna aos imigrantes que as não tenham, sejam quais for as consequências; como diria o inenarrável Ministro Cabrita (já vimos que dolosamente mentindo), a saúde pública está acima de tudo… e por isso a habitação condigna também.

Que fique muito claro: pessoalmente nada tenho contra que resorts e hotéis no Alentejo, na Grande Lisboa (incluindo a capital), no Grande Porto, no Algarve e na Madeira sejam requisitados para instalar populações que não vivem em habitações dignas. Essa seria uma opção de política pública tão legítima como qualquer outra.

E, como era de esperar, com o aumento do escrutínio dos media (e ainda bem) surgem como cogumelos os exemplos, desde os milhares que apanham ameijoa na margem sul do Tejo e viverão no Barreiro, aos de Pegões, ou que vivem em caves sem luz, garagens, antigos comércios em Beja, Vila Nova de Milfontes e outros sítios, para apenas falar do que já me chegou.

Por muito que seja totalmente absurdo (para não dizer mais…), nada tenho contra que seja o Instituto do Turismo de Portugal a pagar pela estadia dos imigrantes no resort, em vez de ser o Ministério da Saúde, a Segurança Social, o Ministério Habitação ou até o Ministro Cabrita.

Essa é também uma opção de política pública, perfeitamente legal se for feito um pagamento imediato e que compense o valor comercial do uso do bem, incluindo os efeitos sobre a procura de terceiros.

Admito que seja lamentável que uma família nórdica, inglesa ou alemã que venha passar férias para este (ou outro) resort ou hotel (onde colocar os milhares que apanham ameijoa) não queira estar num espaço em comum com imigrantes que trabalham em estufas, na apanha de ameijoa ou seja no que for, de sol a sol.

Mas a experiência internacional revela que é assim que está o Mundo, pelo que na definição de políticas públicas como estas tem de ser ponderado que a instalação de imigrantes (que se dizia que estariam aliás em quarentena, o que se veio a revelar falso) afeta o fluxo turístico.

E por ser assim, veja-se no caso do Zmar, a justa compensação não é por certo 40 euros por dia por cada casa (T2) e ainda mais quando a proposta era que iriam mandando pessoas à medida das necessidades e, por isso, não seria sequer viável comercializar as não ocupadas de imediato.

Em resumo:

a) Não era necessária a requisição;

b) Ela foi usada para atirar poeira para os olhos e em desvio de poder;

c) Ficou revelado por estes factos, que o Estado praticamente nada fez durante anos em relação aos imigrantes sazonais;

d) Ficou provado que o Governo não tinha nenhuma política da contingência para surtos de infeções em grupos de imigrantes que vivem em condições sub-humanas;

e) Ficou provado que o Governo e a autarquia não respeitam o princípio constitucional da liberdade económica;

f) Ficamos agora a aguardar que seja feita a requisição civil de hotéis e resorts, a 40 euros por casa/quarto por dia, em todo o País para instalar todos as pessoas que vivem em condições sub-humanas… ou então que deixem de nos atirar poeira para os olhos.

NA REDE NATURA NADA SE PODE FAZER… EXCETO QUASE TUDO

Subsiste uma relevante questão – por trás disto - que seria bom analisar e inserir as conclusões numa política de ordenamento do território honesta.

Como se pode ver na planta anexa, grande parte do Concelho de Odemira, e sobretudo as freguesias em cerca sanitária, está na Rede Natura e por isso sujeita a drásticas limitações de usos, que nem sequer permitem construções turísticas.

No entanto, a realidade é que na área da Rede Natura de Odemira existem grandes extensões de estufas, instalam-se caravanas de campismo incontrolado, é essencial arranjar habitação condigna para 6000 trabalhadores imigrantes sazonais e anuncia-se a instalação de 20 000 painéis fotovoltaicos que explicitamente se diz ir ocorrer em áreas de Rede Natura e de REN.

Todos esses usos serão – de um modo ou de outro – úteis ou necessários para o desenvolvimento económico e estamos muitíssimo necessitados disso.

Mas todos esses usos são incompatíveis entre si… e com a Rede Natura. A solução deveria ser um bom e rigoroso planeamento territorial, regras claras, otimização das prioridades.

No entanto a realidade é a opção de fazer de conta que o problema não existe e deixar instalar o caos. Exceto as vítimas do caos, ninguém (Governo e autarquia acima de todos) parece querer enfrentar o problema, antes deixá-lo apodrecer. O resultado está agora aparente.

A TRAGEDIA DAS FINANÇAS PUBLICAS E O ESTREITO DE TAIWAN

Outro problema que ninguém quer ver foi revelado por um estudo feito sob a égide da Gulbenkian por uma equipa de economistas e intitulado “Finanças Públicas – Uma Perspectiva Intergeracional”.

Basta referir uma conclusão (mas o trabalho tem 86 páginas) no que aqui me interessa: “Para assegurar a longo prazo a sustentabilidade das finanças públicas, seria necessário reduzir já, e permanentemente, a despesa pública em 19% ou aumentar a carga fiscal em 22%”; e ainda “Quanto mais tarde se agir pior. Se nada for feito, o ajustamento necessário será cada vez maior e a justiça entre gerações pode estar em causa”.

Ora, como se pode ver pelo mapa anexo (que já divulguei no passado), Portugal é na União Europeia o 5º país com taxas marginais mais alta de carga fiscal sobre o rendimento das famílias.

Quanto ao IVA somos o 7º país da Europa com taxa mais alta.

Apesar (ou por causa disso) éramos em 2019 o 19 pior em 27 no PIB per capita em PPP na União Europeia, e estamos a ser ultrapassados (se não fomos já) pela Polónia, Hungria, Eslováquia e Letónia.

Ou seja, aumentar 22% os impostos seria matar a economia, aumentar a emigração de quadros, fomentar o desemprego e… piorar muito mais a situação.

A alternativa seria então “reduzir já, e permanentemente, a despesa pública em 19%”.

Ora, é evidente que com 3,6 milhões de pensionistas, mais de 700 000 funcionários públicos e um governo socialista, que depende do BE e do PCP para sobreviver, propor isso é um suicídio político… e ninguém no mundo político se suicida a curto prazo por causa de um problema nacional a médio prazo.

O estudo é exagerado? Admito que sim. As coisas não são “tão péssimas”? Talvez. Mas reduza-se para metade (aumentar 11% os impostos ou reduzir 9,5% a despesa pública) e ainda o que temos é um cenário de catástrofe para os nossos filhos e netos que não emigrem.

Claro, que um pessimismo se torna irrelevante quando colocado junto com um pessimismo maior. Para o atual responsável pelo Comando do Indico-Pacifico das forças armadas norte americanas, almirante Davidson, dentro de 6 anos é provável uma guerra entre a China e os EUA por causa da invasão de Taiwan pelos exércitos da China continental.

Sendo assim, talvez não valha a pena preocupar-nos com o problema das finanças públicas portuguesas…

ELOGIO

À Comissão Europeia pela aprovação na Cimeira Social no Porto do “Compromisso” que visa começar a concretizar o “Pilar Social” da União Europeia.

Pé ante pé (como lembrava o Economist há dias) a criação de uma Europa federal está em marcha. Congratulo-me com isso e que seja feito gradualmente. Não tenho tempo para explicar, mas fica prometido voltar ao tema.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O livro “Desamigados – Ou como cancelar amizades sem carregar no botão” de António Mega Ferreira. Faço registo de interesses: sou amigo e admirador dele.

O livro trata de 11 pares de amigos que se “desamigaram” – como parece que se faz no Facebook – desde César e Brutus a Garcia Marquez e Vargas Llosa. Erudição tornada acessível, com sentido de humor. Leiam que se não vão arrepender.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Desta vez volto à pergunta que fiz à TAP sobre quadros que iam de executiva em grande quantidade, de Lisboa para o Porto, num domingo.

Recebi desmentido de fonte oficiosa e de trabalhadores da TAP, e agradeço a forma como me criticaram (não, ninguém disse que eu era “estrume”).

Parece que não podiam ser 43 lugares (confirmei que eram 42, supostamente em 7 filas, onde deveriam estar só 28 pessoas, mas estavam mais), que viajar de executiva resulta do contrato coletivo e que serão tripulações que vão começar voos que não em Lisboa. Também o preço dos bilhetes não será tão alto.

O problema é que a questão parece ser mais ampla: um cidadão disse-me que não pôde ir em executiva junto da mulher para Londres, alegadamente por causa dos lugares onde colocaram tripulações.

E quanto às tarifas, um cidadão mandou-me um exemplo de EUR 406,76 em turística para ida e volta ao Porto, mas admito que seja por estar o voo cheio.

Assim as minhas desculpas e a sugestão que este tema seja melhor estudado na TAP.

A LOUCURA MANSA

Em entrevista recente, António Costa atirou-se ao Rio dizendo “Como sabe, há duas categorias profissionais que ele odeia: uns são os senhores, os jornalistas, e a seguir são os magistrados”.

Dias depois, o Secretário de Estado da Energia, João Galamba (que parece estar ligado à corrente e ser tão viciado em tweets como Trump) veio chamar “estrume” ao trabalho de uma jornalista.

Se isto não é loucura mansa, então Galamba está “vendido” a Rui Rio…

Seja como for – e parafraseando a candidata do PSD na Amadora – não será que o Dr. Costa deveria começar a remodelar uma quantidade de ajudantes?