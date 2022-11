País violento

Num novo podcast, “Duas Pessoas a Conversar”, Hugo Van der Ding e Martim Sousa Tavares desenterraram um crime ocorrido numa aldeia da comarca do Porto em 1933: o linchamento de uma mulher; assumindo que a mulher em causa estava mesmo possuída pelo demónio, o povo matou-a. A premissa da conversa entre Van der Ding e Sousa Tavares é esta: como é que isto foi possível? A data do crime não é 1333, mas 1933. Como foi isto possível? Não foi um homicídio mano-a-mano, a senhora não foi assassinada por uma pessoa, mas pela aldeia inteira. Este mal coletivo perturba ainda mais do que o mal concentrado numa só pessoa.

