As Causas. Isto anda tudo ligado

A velocidade e a quantidade de mensagens de comunicação têm como resultado que é raro e difícil detetar as conexões de certos comportamentos, por atos ou omissões.

O problema é que, sem isso, se perde a compreensão das coisas e se torna mais difícil corrigir, emendar, não voltar a insistir nos mesmos erros

ODEMIRA, LARES, ARROIOS, CALAMIDADE

Veja-se por exemplo a questão do aumento das exigências para os Hostels, que foi a “Loucura mansa” da passada semana, a requisição civil de 260 moradias em Odemira (das quais 160 habitadas pelos seus proprietários individuais), a forma como durante a pandemia foram desprotegidos os lares, a tolerância perante o tratamento desumano de imigrantes sazonais na agricultura, a defesa pelo Presidente da República da necessidade de legislar para criar o “estado de emergência sanitário”.

Sobre a primeira questão, o Ministro da Economia teve a gentileza de me contactar a informar que a legislação mais restritiva é essencial para evitar situações em que imigrantes são armazenados em condições sub-humanas em supostos hostels, como há quase um ano se descobriu em Arroios, Lisboa, e como opção por ter mais qualidade da oferta turística, reduzindo 20% a totalidade de camas em Lisboa.

Ora o que estes temas possuem em comum é que o Estado Português sabia dos problemas, nada fez para os resolver e quando se tornam evidentes para a opinião pública surge apressadamente e nas piores condições a agir mal ou ao menos muito pior do que se o fizesse em bom momento:

(i) Não seria possível o Governo (em que ainda não estava Siza) ter legislado de 2016 a 2019, antes da pandemia, e fazer a redução de 20% da oferta de Hostels em Lisboa em tempos de vacas gordas?

(ii) Não seria possível ter há anos soluções “humanas” de alojamento para os imigrantes que trabalham em Odemira (descobriu-se agora que o Estado sabia há anos do problema, nada fez e tem sucessivamente recusado aprovar construções para os alojar) que há anos eram denunciados?

(iii) Não seria possível ter estado atento aos problemas dos lares em vez de reduzir as dotações da segurança social ou mandar regressar no início da pandemia ao SNS em full time os médicos que os apoiavam?

(iv) Não seria possível desde há um ano criar legislação específica para situações sanitárias pandémicas, evitando aplicar regras do Estado de Emergência e de Calamidade (neste caso com o absurdo do País em melhor situação pandémica na Europa estar a afirmar que estamos numa situação de calamidade) que não foram pensadas para o que estamos a viver?

Poderia trazer aqui dezenas de exemplos semelhantes. O Estado Português falha incompreensivelmente na previsão, na estratégia, na antecipação dos problemas, afinal no seu papel principal.

E, claro, sendo este mesmo Estado quem vai aplicar a bazuca, alguém se admira que seja geral a convicção de que vai correr mal?

A LIBERDADE ECONÓMICA EM ODEMIRA

Mas Odemira também tem de ser analisado à luz do tema da liberdade económica, de que tratei na passada semana.

A situação é conhecida: o Estado quer isolar trabalhadores imigrantes sazonais que são um foco da Covid e vivem em condições sub-humanas.

A solução foi apressadamente requisitar um resort de pequenas casas em madeira, 60% das quais são propriedade de famílias, que nelas vivem ou têm segunda residência e por isso estão cheias de bens pessoais.

Mesmo que o Estado corrija o abuso em relação a 160 famílias – pois é óbvio que seria necessária uma decisão judicial em relação a eles - ainda assim o grave problema de desrespeito de direitos humanos e da liberdade económica não desaparece.

Veja-se a foto que tirei do Observador:

As casas privadas e as cerca de 100 que são do empreendimento estão misturadas, muitas infraestruturas sanitárias e outras são comuns, e por tudo isso não é possível isolar os imigrantes e por isso os riscos de contágio serão evidentes.

E no começo da época turística colocar em quarentena imigrantes asiáticos – goste-se ou não que assim seja – num resort turístico é matar completamente a retoma.

Dir-se-á (e escreveu o Expresso) que “em Odemira discute-se requisição civil de um recinto turístico, mas o verdadeiramente grave é a exploração de imigrantes que ali decorre”. E o famoso Ministro Cabrita também considerou que uma compensação “não tem relevância” e justificou a decisão com questões de “saúde pública”.

Vamos então admitir que é assim.

Mas qual a razão para sacrificar os donos dessas casas em vez de outras casas? Ou qual a razão para não investir num pavilhão temporário?

A razão é a falta de respeito pela liberdade económica prevista na Constituição e em que o respeito da propriedade privada é elemento definidor.

A prova de que a liberdade económica não é valorizada em Portugal, que a propriedade privada é tratada como um roubo à sociedade é que não há coerência no Estado pois o mesmo ministério da Economia que luta para atrair turistas foi, segundo li nos jornais, quem decidiu avançar com esta requisição.

A situação é ainda pior se nos lembrarmos de que os tribunais administrativos estão totalmente entupidos e que por isso se os proprietários (e o empreendimento para as 100 casas que são suas) não aceitarem a compensação que o Estado decida outorgar-lhes (que adivinho ser muito inferior aos danos e lucros cessantes) podem contar com mais 10 anos até ser indemnizados.

Ou seja, do que se trata é de fazer na prática um confisco administrativo em que o Estado – que não sabe como ou não quer colocar os tribunais a funcionar – vai beneficiar disso à custa dos cidadãos para enfrentar problemas que não é a estes que se pode exigir que os resolvam.

A mensagem está dada e não convém que sejamos ingénuos: se e quando o Estado falhar, e se lhe convier, voltará a impunemente entrar na propriedade alheia sem previamente sequer estar definido quando, como e quanto pagará.

Temos assim menos proteção do que qualquer investidor estrangeiro que beneficie de um Tratado de Proteção, pois esses têm direito a uma indemnização “pronta, adequada e efectiva” em qualquer país do Mundo, mesmo que sejam ditaduras ou autocracias.

Podemos achar que os direitos de propriedade devem ceder deste modo perante o que o Estado considere urgente. Mas se nos habituamos a aceitar isto, pois não somos proprietários no resort Zmar, depois não nos queixemos se e quando nos baterem à porta.

ATIRA-TE AO RIO OU A ARROGÂNCIA DE COSTA

Este desprezo pelos cidadãos e pelos seus direitos é muito generalizado no Governo e sinal de arrogância pouco democrática.

A longa entrevista ao DN, JN e TSF dada pelo Primeiro-Ministro é talvez a mais arrogante que ele alguma fez. E sendo apanágio de Costa a autossuficiência, a frieza, a pouca preocupação com a verdade (dizer que a candidata da Amadora é do Chega é ofender este partido, bem menos radical do que ela…), o evidente desprezo pelos opositores (de que o bullying de Assunção Cristas foi um recorrente exemplo), bater o record da arrogância não seria fácil, mas conseguiu.

Essa arrogância não corresponde ao perfil psicológico íntimo de António Costa, que é muito cordato nas relações pessoais e tem até um excelente poder de encaixe de críticas duras.

A arrogância não é por isso uma falha ou um deslize. É uma estratégia. Não é por acaso que Costa é justamente considerado o mais inteligente político da sua geração e, como venho referindo há anos, o “oportunista mor do Reino”.

Revelar arrogância é demonstrar poder, é fazer sentir aos jornalistas que não vale a pena insistirem com perguntas incómodas (como sobre Sócrates e o seu governo) e mostrar aos apaniguados que o podem copiar em cada cantinho deste jardim à beira mar plantado, como dizia A. B. Kotter, o imorredoiro personagem inventado por José Cutileiro.

É nesse contexto que – o Mundo de pernas para o ar – ele se atirou ao Rio, como se o infeliz líder laranjinha fosse o Primeiro-Ministro e Costa o líder da oposição.

E resultou: Rio não tem como prioridade atacar Costa (sobretudo ao fim de semana, altura em que como qualquer cidadão se dedica à família e à jardinagem), mas reagiu como um leão ferido (de imediato com um tweet e logo na 2ª feira com um texto mais longo).

Rui Rio reage à bruta quando é criticado, sempre com base em emoções, sem prioridades, sem estratégia e no lugar, momento e tema que os seus adversários escolhem.

Já António Costa tem e concretiza uma estratégia, aliás de modo transparente: encostar o infeliz Rio à extrema-direita, destabilizá-lo (o tempo em que eram tão amigos permitiu ficar a percebê-lo), promover o Chega como verdadeira oposição, crescer ao Centro e (como eu referi há semanas)

preparar-se para eleições legislativas antecipadas em janeiro do próximo ano, a menos que o BE e o PCP se rendam, entrem no redil e não o macem.

O ELOGIO

Ao Governo dos Açores. Como podem ver no gráfico, o IRS, o IRC e o IVA vão baixar nos Açores.

Esta é uma estratégia alternativa à da maioria que à esquerda decide o Orçamento a nível nacional. E é muito bom para o regime democrático que existam alternativas em confronto.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma entrevista feita a Luís Miguel Cintra por Luciana Leiderfarb, que saiu na Revista do Expresso é a leitura que hoje recomendo.

O que mais me impressionou foi que – apesar do título na 1º página a dizer “A Luta de Luis Miguel Cintra contra doença de Parkinson” – o tema não é uma doença, grave e inibidora, mas o Sol brilhante de uma mente privilegiada que teima em

viver e fazer-nos pensar. É bem verdade que não há doenças, mas doentes.

As reflexões de um dos dois melhores atores portugueses dos últimos anos (o outro foi sem dúvida Nicolau Breyner) são de leitura obrigatória e uma lição de vida.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Ouve-se e não se acredita. A TAP no estado em que se encontra, o Governo a querer mostrar credenciais ecológicas e a anunciar que por isso os voos Lisboa-Porto irão acabar.

No entanto há dias (segundo foto que recebi de um cidadão identificado que ia a bordo) parece que a “classe executiva” de um voo entre essas cidades, foi ampliada especialmente para que 43 quadros da TAP pudessem evitar a maçada de viajar em turística. Isto acelera de modo dramático a insolvência da TAP? Claro que não. Mas é tão simbólico…

E a pergunta: é verdade? Qual a explicação?

A LOUCURA MANSA

Soube-se ontem que o Bastonário e o advogado dos proprietários do resort de Odemira viram recusado o acesso ao resort para contactar os seus clientes.

Felizmente o Bastonário da Ordem dos Advogados agiu de imediato, o Presidente da República interessou-se, e alguém deu ordem ao chefão local para não cometer um abuso inconstitucional por violação de direitos fundamentais.

Duas loucuras numa só, portanto: (i) proibir o acesso ao advogado, e (ii) se quem manda mais se meter ao caminho, o que era proibido passa a ser permitido. No fundo um exemplo da forma como viaja a arrogância do governo por aí abaixo.