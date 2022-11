A direita de que Bruxelas gosta

Os portugueses já sabiam que o partido Chega é dado a muitas cambalhotas e piruetas na apresentação das suas propostas ao país, manifestando uma incoerência sistemática na sua resposta política. O que possivelmente desconheciam é que o seu contorcionismo atinge o ponto de alinhar com a lógica bruxelense e uma visão germanófila que deturpa o interesse nacional.

Explico: no passado dia 28 de Abril, André Ventura deu entrada na Assembleia da República de um projecto de lei que, caso venha a ser aprovado (cenário improvável), terá consequências bem nefastas para soberania nacional. Trata-se de uma proposta de alteração à Lei da Defesa Nacional “no sentido da criação de uma defesa militar europeia comum que promova a política externa da União e o controlo eficaz de fronteiras externas, bem como a afirmação militar da União Europeia”. Ventura rasga assim as vestes eurocépticas da sua família europeia (o ID de Le Pen, Salvini e Wilders) e alinha no maior grau de federalismo que a política portuguesa assistiu nas últimas décadas.

O ponto é mesmo este, depois de em 2018 todos os eurodeputados portugueses terem votado contra a criação de um Exército Europeu e a Assembleia da República, com o patrocínio do Presidente da República, ter rejeitado o desejo de Merkel e Macron, Ventura dá corpo a uma ideia pan-europeia, totalmente contrária aos prestígio das nossas Forças Armadas, ao interesse estratégico nacional e que, na prática, liquida o papel de Portugal enquanto Estado Costeiro e compromete o futuro do país como nação marítima e soberana.

Não está em causa a cooperação militar na União Europeia, que é necessária e de resto já existe, estando prevista na Cooperação Estruturada Permanente (PESCO). Ora, Ventura, aparente amigo das forças de defesa e segurança, propõe um caminho que justamente põe em risco a defesa e a segurança nacionais, dois dos pilares básicos de qualquer Estado moderno. Aliás, esta proposta alinha-se directamente com uma pressão da Europa Central, protagonizada pela Alemanha a partir de Bruxelas, junto dos diversos Estados Membros, no sentido de estes prescindirem da sua soberania em múltiplas áreas: defesa, fiscalidade, controlo e exploração de mar, etc.

Não me importa tanto se foram defraudadas as expectativas daqueles que têm simpatia pelo canto da sereia da figura que tão bem o entoa, contudo não posso deixar de alertar para esta cretinice de Ventura, atendendo às consequências desastrosas que tal projecto teria no caso de ser aprovado. Talvez tenha passado despercebido à agenda ruidosa do deputado único, mas uma das maiores fronteiras externas da União Europeia pertence precisamente a Portugal. A Alemanha anda há mais de uma década a trabalhar para que a Política Comum de Pescas se converta numa política comum de mar.

O projecto da união militar da Europa é só mais um meio para enfraquecer os legítimos percursos dos Estados Nação, em particular dos Estados Costeiros que têm no mar o seu principal activo estratégico. Alienar a nossa política de defesa na Europa seria eliminar o maior reduto de soberania do país, hipotecando a nossa autonomia e futuro colectivo.

Fica uma dúvida e uma certeza. A dúvida em saber se André Ventura dá acordo a uma antiga pretensão de Berlim: a de colocar a Kriegsmarine com as suas alcateias de lobos cinzentos, os u-boats, a patrulhar o mar português, intrometendo-se na nossa fronteira marítima com Marrocos, nas nossas águas interterritoriais entre o Continente e as Regiões Autónomas e condicionando a nossa política externa no âmbito da NATO. A certeza: esta é mesmo a direita fofinha e amestrada de que Bruxelas e Berlim gostam.