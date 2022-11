Se a extrema-esquerda idolatra um terrorista (Otelo), o centro e a direita nem sequer podem estar na mesma sala com um populista (Ventura)?

Procuro não me sentar numa mesa frequentada pelo Chega, tal como evito frequentar mesas frequentadas pelo PCP e o Bloco. Quando se estuda a sério, percebe-se que o odor radical vem de muitos lados, de muitas mesas. O problema é que a cultura política portuguesa é rudimentar e ancorada nas modas oscilantes da extrema-esquerda. Portugal está habituado ao extremismo da extrema-esquerda e pouco habituado ao extremismo do populismo nacionalista e, por isso, temos banzé mediático sobre o segundo e uma aceitação acrítica do primeiro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler