As Causas. Moedas e Garcia: pesadelo ou sonho

Tenho acompanhado pelos media a organização das listas para as autárquicas do PSD (admito que são combinadas com o CDS, mas pouco transpira deste partido).

Acho que Rui Rio está a levar muito sério – como um caso de vida ou de morte (política) que é – a seleção de candidatos. Como é natural, a generalidade dos escolhidos não me diz nada, pelo que pode ser que eu esteja errado na minha perceção.

Em todo o caso, Marques Mendes conhece melhor os cozinhados do seu partido do que José Avillez os ingredientes do seu restaurante. E já matou no domingo os candidatos dizendo que devia haver mais gente de qualidade…

Para um marciano em relação a estas coisas, como eu, o que ressalta passa-se no distrito de Lisboa, sobretudo com a escolha de Carlos Moedas para candidato na capital e da advogada Suzana Garcia para a Amadora.

Como muitos sabem, estes são dois concelhos limítrofes, e estão próximos Oeiras, Sintra e Cascais, a que voltaremos mais adiante. Adicionando Loures, 5 deles estão entre os 7 mais populosos concelhos portugueses e Oeiras está em 11º lugar. Em conjunto têm quase 2 milhões de habitantes.

Mas parece que na curta fronteira territorial entre Lisboa e a Amadora há uma rutura total, uma mudança de tempo histórico, um salto civilizacional, se olharmos para aqueles dois candidatos.

Em Lisboa um liberal europeísta, moderado até ao limite da tecnocracia, tolerante até ao limite da diluição em relação à esquerda não radical, a falar-nos de uma Cidade-sonho que é solar, moderna e otimista.

Na Amadora uma radical nacionalista, até ao limite do troglodita, intolerante até ao limite do Chega, virada para castrações químicas, pedófilos, a falar-nos de uma Cidade-pesadelo, escura, degradada, perigosa, povoada por bandidos e violadores.

Os partidos são máquinas de conquista do poder e não têm sucesso se forem grupos de intelectuais diletantes interessados (aliás apenas vagamente) em surfar nas ondas ideológicas da moda.

Mas os partidos devem ter uma mensagem e um foco, dar uma imagem com um mínimo de coerência e anunciar uma visão para o médio prazo.

No plano analítico em que me coloco, a visão de Moedas e a de Garcia são ambas possíveis, mas de tal modo incompatíveis que não somam, antes reduzem.

Realmente, na Amadora haverá quem não vote em Garcia por temer Moedas; e em Lisboa quem não vote no antigo comissário europeu por temer a populista radical que faz campanha ali ao lado.

O CHEIRO A PÃO FRESCO E A POLITICA

A política vive muita da perceção, dos símbolos, dos sinais. E, como cada partido não é uma ilha deserta, muito desse trabalho é feito por competidores e rivais, e como é óbvio pelas piores razões.

Por isso, se Garcia estivesse na Maia (ou se Moedas estivesse no Porto), materialmente era o mesmo, mas à distância um da outra seria politicamente muito diferente.

E, centrando-me na zona mais populosa do distrito de Lisboa, os erros são ainda mais variados. Entre os exemplos:

a) O ataque feroz de Rio a Carlos Carreiras (nada menos do que o presidente da 5ª mais populosa autarquia e a principal detida pelo PSD), pelo que votar nele será ir contra o líder e apoiar o líder será não votar nele;

b) O apoio a Isaltino Morais, com base no critério – ele ganha – que não foi usado no Porto, pela raiva pessoal de Rio contra Rui Moreira. E mais: Isaltino pagou o preço devido à sociedade e ao Estado de Direito e é um excelente autarca, mas faz-me lembrar a pergunta assassina sobre Nixon inventada pela campanha de John Kennedy (“você comprava um carro em 2ª mão a este homem?”).

c) Queimar um bom candidato como Batista Leite para Sintra, por se não ter definido há meses essa estratégia (em vez de o referir para Lisboa) e assim permitir que ele se aproximasse mais cedo do território para evitar a sensação de ter chegado de paraquedas.

O que isto revela é o desespero e desnorte de Rui Rio, que já deve ter percebido que tem acumulado erros estratégicos e táticos para além do imaginável mesmo num político pouco dotado como ele.

Mas, em minha opinião, para quem insista em que o PSD tem de ser a alternativa ao PS (e são cada vez menos…) o pior é que no estado em que agora se vive a política partidária, o que motiva os possíveis candidatos é muito mais “pão” do que “ideologia”.

Quando há poder ou cheira a ele é como entrar numa padaria de manhã, o apetite desperta forte com o cheiro a pão quente. E todos sabem que quem sair da linha ortodoxa não tem futuro, que o “padeiro” não lhes vai dar mais do que pão seco da véspera.

Quando não há poder nem cheira a ele, ninguém liga ao “padeiro” e ninguém está contente, pois “casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão”.

Se eu fosse Rui Rio e Rodrigues dos Santos estaria preocupado, pois tudo isto demonstra que as tropas não acreditam nos amanhãs que cantam e estão a alinhar-se para novos chefes. Veremos como isto evolui, mas assim o PSD e o CDS não vão longe.

TAP: UM ABORTO AO FIM DE 9 MESES

Há semanas revelei a minha perplexidade com o tempo que demorou a escolha do prometido CEO para a TAP (em julho fora anunciado que demoraria algumas semanas a selecioná-lo), o facto de ele não poder escolher a sua equipa, ser um pré-reformado, não falar português e só admitir chegar ao cargo depois da Comissão Europeia aprovar a reestruturação.

Soube-se agora que ele desistiu. Segundo refere o Jornal Económico, “O gestor alemão quer saber a missão que deverá assumir e as medidas de reestruturação que terá de dar seguimento, nomeadamente se darão sustentabilidade à TAP no futuro... com a mesma fonte a assinalar que o gestor alemão receia a reduzida margem de manobra na autonomia de gestão, bem como “as ingerências políticas”, destacando que o gestor alemão quer ter primeiro garantias que o plano de reestruturação da TAP “dá sustentabilidade à companhia aérea”.

Mas o EcoOnline é mais perentório: “o ministro Pedro Nuno Santos continua à procura de alternativas, com a consultoria da Korn Ferry, a consultora de search que foi contratada para selecionar os candidatos à função de presidente executivo da TAP. Neste contexto, apesar das intenções do ministro, o nome de Ramiro Sequeira ganha espaço”.

Talvez por isso o CEO interino veio dar uma entrevista ao Expresso, a “encher chouriços” para que o seu nome e imagem se tornem mais conhecidos. Isso é bom para manobras políticas, mas péssimo para selecionar o CEO de uma empresa multinacional.

No entanto, o Governo não achou que os cidadãos (que somos nós, os acionistas à força da TAP) merecessem uma explicação para um parto abortado após 9 meses de gestação.

E perante isto, estranho que nenhum jornalista interrogue o ministro, nenhum partido o chame à Assembleia da República, nenhum comentador antigovernamental (que ainda os há…) ache que vale a pena estigmatizar esta enorme incompetência que prenuncia o pior.

O LOBBY DOS EPIDEMIOLOGISTAS ATACA DE NOVO?

Li há dias que o epidemiologista Manuel Carmo Gomes disse a Marta Temido e a Mariana Vieira da Silva para não avançar já no desconfinamento que começou ontem. E que Raquel Duarte e Óscar Felgueiras concordam.

Lembro que o pneumologista Filipe Froes - uma pessoa que aliás admiro – reagiu em 2 de março a uma informação factual minha sobre 6 milhões de pessoas na rua na 6ª feira anterior, dizendo que daí a 15 dias isso iria refletir-se em grande aumento de mortos e de internamentos em UCI.

Por essa altura, Carlos Antunes (que se afirma ser um dos pais matemáticos do plano inicial) defendia que “seguindo o plano do Governo, há ‘forte probabilidade’ de as medidas serem revertidas no final de março”.

Felizmente os factos não ouviram essas previsões catastrofistas.

Eu sei que há riscos, mas também sei que os portugueses somos mais cautelosos do que nos pintam e que a vacinação segue com rigor militar e com força.

Não seria a altura destas Cassandras assumirem que a cautela absoluta cada vez é menos necessária e cada vez faz pior a tudo o resto? E ocasião para revisitarem as previsões catastrofistas feitas ao longo de um ano, aqui e por esse mundo fora, que felizmente não se confirmaram? E de olharem para as outras doenças, para o aumento da desigualdade de oportunidades, para a destruição do tecido empresarial?

ELOGIO

Desta vez vem com foto. A CMLisboa – admito que por causa do recente tremor de terra e talvez porque alguém ouviu o que aqui disse em duas semanas – colocou junto ao rio esta informação:

Ouvir os cidadãos deve ser essencial para os políticos. Claro que as eleições que se aproximam ajudam e por isso já disse no passado que se houvesse eleições todos os meses tudo seria melhor. Mas o elogio é bem merecido.

Mas outra foto justifica uma dura censura, ao Sábado, que se prestou a uma manobra do tipo “rabo escondido com gato de fora” ao recuperar agora uma declaração feita há 3 anos num inquérito criminal por alguém que está morto e só por isso não falo do que sei:

Rita Amaral Cabral não merece isto. Fugiu sempre da publicidade, não é política, nem sequer assumiu qualquer função de “1ª dama”. Conheço-a há 40 anos e por ela colocaria as mãos no fogo.

E Marcelo Rebelo de Sousa, também não merece esta capa. Ele é um símbolo cimeiro de ética republicana, de desprendimento de bens materiais e de independência. Posso testemunhar inúmeros exemplos em relação a isso.

Quem fez então isto? Dizem-me que foi o PS, dizem-me que foi o MP. Isso não sei. Eu digo que foram patifes. É tão simples como isto.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O “Programa de Recuperação e Resiliência” chegou à versão final e foi entregue em Bruxelas e vai vigorar durante toda a década destes anos 20.

Não há leitura mais obrigatória, texto mais importante, oportunidade mais essencial, risco maior de falhar. Apesar disso os “media” quase não falam dele, e só está acessível na internet um resumo publicitário feito pelo Governo.

Comecem por aí e exijam mais. Em regra, o melhor remédio é ler o que não nos mostram.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Susana Peralta, cada vez mais a macroeconomista de serviço da esquerda radical, foi agora um pouco mais longe do que colocar a “burguesia do teletrabalho” a pagar mais impostos.

Numa entrevista ao Público (onde aliás tem um espaço de comentário) veio defender o aumento de impostos sobre os ricos para pagar o endividamento público por causa da pandemia.

A certa altura afirmou, e cito: “Os 10% mais ricos nos dados da autoridade tributária por agregado familiar são os que ganham mais de 50 mil euros brutos por ano…”. Foi-lhe perguntado, como era óbvio, “E essas pessoas têm de ter consciência de que têm de arcar com uma parte grande dos impostos pagos, é isso?”, e respondeu, “Eu acho que é uma coisa evidente”.

A minha pergunta também é evidente: essas famílias são as que ganham mais de 3850 euros por mês (e em regra são dois pagadores de IRS) e fazem realmente parte dos 1% mais ricos. Já pagam uma taxa marginal de 45% acima de 36000 euros de rendimento bruto, que é a mais alta do Mundo para esse nível de rendimento. São ricos? Podem pagar ainda mais? Ou temos de olhar para o problema dos impostos sobre o rendimento de forma diferente?

A LOUCURA MANSA

Lê-se e não se acredita. Uma chamada “Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril”, que tem organizado anualmente uma marcha, recusou a participação da Iniciativa Liberal, com o pretexto da Covid, para poder reservar o acesso às denominadas “organizações que constituem a comissão promotora”.

Trata-se, realmente, de mais uma tentativa de captura simbólica desta data por forças radicais de esquerda. O 25 de abril de 1974 foi e deve ser visto como uma rutura que gerou a Liberdade, e não como uma rutura radical e socialista.

Perante uma loucura como esta, a solução será começar a fazer em cada ano, e com toda a naturalidade, uma “Marcha da Liberdade” que recupere aquilo que a todos uniu há 46 anos e como sinal de recusa da apropriação indevida da data. Não basta fazer no 25 de novembro, pois o 25 de abril não é de Vasco Lourenço (e de Otelo, já agora). No meio da loucura, a Iniciativa Liberal está, pois, de parabéns.

NOTA:

Recebemos do Diretor da Sábado, o seguinte pedido de esclarecimento, que publicamos de seguida:



O comentador José Miguel Júdice produziu graves afirmações sobre a SÁBADO e os seus jornalistas no programa ‘As Causas’, do passado dia 20.

Na sequências dessas graves afirmações, e pondo de lado o tom e os insultos, que apenas qualificam o seu autor e não têm potencial para nos ofender, venho esclarecer o seguinte:

1 – A SÁBADO publicou um trabalho jornalístico que fez a capa da edição 885 (datada de 15 a 21 de Abril), centrado nas declarações do empresário Pedro Queirós Pereira no inquérito judicial conhecido por BES/GES.

O empresário Pedro Queirós Pereira, como é conhecido, fez denúncias e forneceu informações às autoridades, que estão na origem do início da queda do Grupo Espírito Santo. Nessas declarações, citadas pela SÁBADO, Pedro Queirós Pereira visou Ricardo Salgado, Marcelo Rebelo de Sousa e Rita Amaral Cabral.

2 – A SÁBADO consultou o referido inquérito judicial, que já não está em segredo de justiça.

3 – A SÁBADO cumpriu todos os critérios de um jornalismo rigoroso, desde logo ao procurar o indispensável contraditório, quer junto do Presidente da República, que respondeu, quer junto de Rita Amaral Cabral, que entendeu não responder.

4 – A SÁBADO considerou existir nesse depoimento, e em todos os factos com ele relacionados, um evidente interesse público. Por isso publicou o trabalho.

5 – A SÁBADO não acusou ninguém, não quis ofender ninguém, não fez nenhum juízo de valor sobre o Presidente da República ou sobre a advogada Rita Amaral Cabral. Limitou-se a seguir o seu Estatuto Editorial e todos os princípios e regras do bom jornalismo.

6 – O doutor José Miguel Júdice não nos amedronta com os seus insultos e muito menos representa um padrão ético que possa ser seguido por quem queira fazer jornalismo sério e independente.

Eduardo Dâmaso