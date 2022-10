Roubo o título desta crónica a uma conversa entre o Ricardo Costa e o Paulo Baldaia. Este podcast é o melhor resumo desta história infame; até parece que foi gravado depois e não antes do discurso de Ivo Rosa. Passo a explicar o que quero dizer com a minha tese: sim, Sócrates já devia estar preso por branqueamento de capitais; receber malas de dinheiro à grande e à francesa é crime, sobretudo se o cavalheiro em questão for um ex-primeiro ministro. Isto chegava e sobrava, não era preciso o mega processo.

Como toda a gente, sei que provar os nexos de causalidade da corrupção é muito difícil, porque os corruptos não têm uma conta bancária a dizer “olhem, pá, aqui recebi o dinheiro da minha corrupção”. Sei disso. Mas, também como toda a gente, fico um pouco perplexo com aquilo que me parece ser um excesso de garantias que acaba por proteger a corrupção em Portugal. Como dizia ontem a Ana Sá Lopes, parece que a corrupção - para Ivo Rosa - só existe se for lavrada pelo notário, se existir a tal conta bancária a dizer “aqui recebi o dinheiro sujo” ou se aparecer uma escuta com o corrupto a reconhecer ao vivo e a cores que foi corrompido por y e x.

Como toda a gente, não percebo porque é que PS e PSD aprovam leis que tornam quase impossível o combate à corrupção. Como é que o crime de corrupção, cuja investigação é tão morosa, pode ter prazos de prescrição tão apertados?

Mas, ao contrário da maioria das pessoas, eu não estava à espera que José Sócrates fosse julgado por corrupção. Foi assim com Isaltino: o crime de corrupção caiu, porque é de prova muito difícil, e ficaram os crimes de branqueamento e evasão.

Percebo a desilusão. Percebo a sensação de estarmos a ser gozados pela justiças e pelos poderosos. Percebo a sensação que é vivermos num país que é uma bolha de impunidade para certos crimes de colarinho branco. Percebo, mas temos de ter cuidado, porque este caldo tem o potencial para alimentar ainda mais o Chega.

No fundo, trata-se de uma questão de expectativas: eu só estava à espera daquilo que de facto aconteceu: tendo em conta a magnitude das provas reunidas contra Sócrates, ele tinha de ser julgado por branqueamento de capitais, pelo menos. É pouco? Talvez, mas é qualquer coisa. Al Capone foi preso por evasão fiscal. Alguns operacionais das FP-25 de Abril, que praticaram terrorismo e cometeram crimes de sangue, foram presos por assaltos a bancos. Às vezes, é preciso apontar mais baixo para termos a certeza de que acertamos. Como diz Ricardo Costa no tal podcast, o ministério público já podia ter julgado e prendido José Sócrates por branqueamento de capital. O caso José Sócrates já podia estar resolvido com uma acusação mais pequena, mais forte, mais rápida.

Mas então porque é que o MP não optou por esta estratégia? É obsessão com os mega processos, um absurdo completo, como se vê. Era (e é) fácil fazer o caso do branqueamento. Era fácil prendê-lo por branqueamento e, depois dessa pena garantida, passava-se à corrupção, se fosse possível. Assim, tal como as coisas aconteceram, fica a sensação de que a montanha pariu um rato, quando, na verdade, estamos perante uma enormidade: Ivo Rosa, o garantístico dos garantísticos, acha mesmo que Sócrates foi corrompido, acha mesmo Sócrates usou o cargo de primeiro-ministro para receber milhões. É uma enormidade. Isto está longe de ser uma vitória de Sócrates, pelo contrário, é o seu fim definitivo. Não gostava eu de ver um ataque mais cerrado à corrupção e ao “sistema”? Claro.

Mas há que dizer uma coisa: isto sabe a pouco, mas não é pouco. No final do dia, o maior vilão da democracia portuguesa, o político mais imoral e autoritário de que há memória, vai ser mesmo julgado pelos crimes de branqueamento. José Sócrates, o menino dourado do PS, o partido poder, o partido estado, o partido que o defendeu até à loucura, foi mesmo corrompido no cargo de primeiro-ministro. Ivo Rosa diz-nos que Sócrates usou o cargo de primeiro-ministro para enriquecer ilicitamente. Sabe a pouco tendo em conta o quadro geral da acusação, mas não é pouco. Até porque a Relação poderá dar razão ao MP noutros pontos que agora caíram.

Podemos e devemos continuar a falar e a debater as reformas na justiça (fim dos mega processos e uma mentalidade mais prática e de “make it stick’; prazos mais largos de prescrição; delação premiada; uma lei de enriquecimento ilícito, seja ela qual for), mas, no final do dia, temos isto: Sócrates está política, moral e juridicamente morto. Para mim, é um dia bom.