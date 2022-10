Várias coisas me ocorreram ontem durante a leitura do despacho de instrução do tribunal. Que Sócrates e o socratismo foram muito mais do que aquilo que as leis – feitas a pensar em casos gerais - seriam capazes de apanhar. E eu não esqueço.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler