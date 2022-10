Ciência com paixão e ambição, o alicerce para o futuro

É atribuída a Galileu a citação: “Todas as verdades são fáceis de compreender depois de serem descobertas; a questão é descobri-las.” Esta frase, merecedora de reflexão pela sua dimensão transversal, remete-nos para um olhar sobre a ciência como reveladora de verdades que ambicionamos as quais exigem um longo percurso, de hipóteses, investigação, frustrações e sucessos.

Quais são as verdades a que queremos chegar nos próximos anos neste espaço em que estamos? O que ambicionamos para a União Europeia (UE) na área da saúde e da inovação científica? Qual o papel de Portugal neste processo, sobretudo quando já não existir o tema da pandemia como pano de fundo? Como pode a indústria farmacêutica ser parte da solução?

Parece redundante sublinhar a importância que a inovação e a saúde têm no desenvolvimento dos países e sociedades. Hoje, então, esta premissa sente-se como o sal em ferida aberta. Encontrar respostas que possam travar a pandemia provocada pela covid-19 tem exigido um esforço único e ímpar de desenvolvimento científico, nunca antes observado. É assente neste caráter de excecionalidade, que convém relembrar que a regra e padrão para o desenvolvimento de um medicamento ou de uma vacina compreende anos de intensa investigação, repletos de risco, tentativas e erros. O processo é, em geral, demorado, imprevisível e financeiramente pesado.

A resposta que a indústria farmacêutica deu, em mobilização de recursos, em sentido de urgência, em disponibilidade para colaboração, em reforço de unidades de investigação, de produção e de distribuição, serão para sempre um motivo de orgulho civilizacional. E a indústria soube fazê-lo em colaboração com os governos, todo o ecossistema de investigação e desenvolvimento, gerando novas parcerias, lidando de frente com o flagelo que ainda nos invade a vida, a dos nossos familiares e amigos e que tanto impacto tem tido na nossa sociedade.

Aqui e agora, onde nos encontrarmos, é tempo de começar a olhar para o futuro, para os novos desafios, para os novos paradigmas, para a contínua investigação em áreas ainda não cobertas pela ciência, mas também para novos processos de trabalho, numa diferente forma de estar em sociedade e na vida, avançando e progredindo.

Queremos uma UE mais resiliente na área da saúde? Onde este sector seja um multiplicador de contágios, não pandémicos, mas sim positivos e geradores de prosperidade? Se a resposta for sim, devemos admitir que a UE e as suas instituições sejam o baluarte na defesa da Propriedade Industrial (PI), na captação de um investimento que tem estado a divergir com benefício de outras geografias e na promoção de mecanismos de recompensa pelo risco associado à Investigação e Desenvolvimento, em áreas em que a medicina ainda não satisfaz as necessidades vigentes. Um exemplo claro é o da resistência aos antibióticos, problema gravíssimo de saúde pública cuja evolução gradual tende a retirar o caráter de urgência que devíamos atribuir ao seu combate. Mas há mais áreas onde a ciência ainda tem um longo caminho a fazer, para que vivamos mais e vivamos com mais qualidade.

A indústria farmacêutica deve ser considerada um sector estratégico para a UE. A indústria farmacêutica traz mais vida e com mais qualidade, inovação, empregos qualificados, diferenciação e respostas concretas a problemas da população na Europa.

Se há algo que reaprendemos com esta pandemia é que a colaboração encurta prazos, gera resultados e mobilização. Um quadro estável no que concerne a legislação Europeia no domínio farmacêutico é uma mais valia para os cidadãos da Europa. A colaboração é um dever da indústria farmacêutica e deve apontar para outros domínios também que possam ajudar os Estados nas estratégias de prevenção e diagnóstico, ou na conversão digital da saúde em sistemas que comuniquem entre si resultados e informação. A geração de dados, a sua transformação em informação relevante e evidência científica, são ainda um mundo por descobrir. Um euro que se poupa numa atividade ineficaz, pode ser convertido em dois se aplicado numa ação que traga mais valia. Este é um tema que se entrecruza com a preocupação pela sustentabilidade dos sistemas de saúde. Não é apenas o Serviço Nacional de Saúde que deve preocupar-nos – e preocupa, com o devido sentido de responsabilidade e a necessária disponibilidade para colaboração – é todo o sistema de saúde português, que deve convergir para uma harmoniosa e virtuosa construção de valor coletivo.

Uma discussão que tem contornos não poucas vezes demasiado técnicos, realça a necessidade de colocarmos uma visão em cima da mesa que seja clara. E para qualquer sonho, a sua materialização em realidade depende de dois elementos centrais: paixão e ambição. Que a ciência seja depositária de ambos para que encontremos a nossa verdade: uma Europa saudável, inovadora e solidária, com um Portugal resiliente e convergente, capaz de proporcionar aos seus cidadãos horizontes de esperança e futuro, em linha com o que queremos para o nosso espaço comum europeu.