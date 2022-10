"Ora viva!", Jorge Coelho

Conheci o Jorge Coelho no princípio dos anos 90, era eu jornalista do Público e ele uma fonte incontornável. Sabia muito, sabia demais e ainda sabia como poucos gerir a relação com os jornais.

Não me lembro de alguma vez o ter sentido indisponível, atendia o telefone a meio dos conselhos de ministros sem nunca contar segredos de Estado, nunca o vi chatear-se com os milhares de caracteres que o "pântano" dos Governos minoritários de António Guterres renderia, anos mais tarde, aos textos que fui escrevendo no Expresso. Lembro-me de como falar com ele era jogar um jogo divertido sempre cheio de informação.

Nunca esquecerei o dia em que após ter escrito sobre o Congresso Portugal que Futuro?, que o então Presidente Mário Soares preparava para demolir o cavaquismo, Jorge Coelho me pediu para ir ao Largo do Rato falar com ele. "Ora viva!". Era assim que ele nos cumprimentava sempre e a meia hora de conversa parecia não ter guião, mas tinha e sobrava. Coelho cheirou o perigo para António Guterres, que como líder da oposição via Soares a disputar-lhe a função, não pediu nada, esperou para ver se caíam mais pormenores, não caíram, "Bom trabalho".

A intuição, sim, todos falam da sua intuição política como arma de luxo. E ele intuiu a progressiva ausência de Guterres, sofria com ela, enervava-se com a falta de fibra instalada e ia pressionando nos jornais - "O primeiro-ministro retoma no próximo mês a relação normal com o país", chegou a dizer (ai, se o RAP tivesse uma destas). O Coelho espontâneo era um brinde para os títulos. E os títulos eram o brinde que ele tinha planeado. Jorge Coelho falava para português perceber. E essa era a sua grande arma política.

Quando a ponte caiu, ele foi raro. Assumiu a responsabilidade pública, saiu do Governo e nunca disfarçou que o Parlamento não lhe enchia as medidas. A vida do jornalista político mudou. Um dia, nos corredores de S. Bento, insisti em falar com ele, mas ele já não estava lá. Explicou que queria passar a senador. E virar-se para os negócios. Mas continuámos a falar, ele continuava a saber demais e chegou a avisar-me: "Não vá por aí, que se engana". Num dos casos, eu fui e errei.

Há precisamente três anos, liguei-lhe e a chamada caiu. Uma, duas, três vezes. Jorge Coelho estava em Mangualde, na queijaria que ressuscitou em homenagem ao avô, ainda me contou que estava envolvido num Movimento pelo Interior mas, seis meses depois dos fogos, as comunicações continuavam uma lástima e quando conseguimos recuperar a ligação, só ouvi o desabafo: "A vida no interior é terrível".

Fui com o António Pedro Ferreira ao seu encontro em reportagem e mal passámos a porta da queijaria chegou-nos um som estranhamente cosmopolita: "Business, local business". Um grupo de potenciais investidores, polacos, alemães e marroquinos descobria Mangualde no mapa, pela mão do homem que nunca intuiu dever ser número um, mas que soube ser um indispensável e influente número dois. E que conseguiu gerir sem ruído a estreita passagem da política para os negócios.

Saudades da política? "Claro. Mas da política não se entra e sai assim". Para ajudar a preencher o vazio, confessou-nos que lhe valia a televisão: "Às quintas-feiras, na 'Quadratura do Círculo', faço as minhas tropelias". Quando intuiu que era altura, passou o lugar no programa à socialista que cresceu com António Costa. E despediu-se do écran. Ora viva, Jorge Coelho!