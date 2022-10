O burnout na magistratura e as suas (possíveis) consequências

Alguns dirão que os juízes ganham bem e, por isso, têm uma vida sem grandes preocupações, mas será mesmo assim? A investigação internacional é já expressiva, demonstrando que os profissionais de justiça experienciam stresse, burnout, depressão ou trauma secundário em função de múltiplos fatores como, a título de exemplo, o facto de deterem números elevados de processos, a falta de recursos ou até mesmo preocupações relativas à sua segurança. Em Portugal, não podemos, nem devemos passar ao lado do tema, não fossem os tribunais, à luz da Constituição da República Portuguesa, os órgãos de soberania com competência para administrar a Justiça em nome do povo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler