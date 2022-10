As Causas. Dostoiévski e Marcelo

Mais uma vez em que desejo fazer elogios, alguém se encarrega de me complicar a vida. Desta vez foi o Presidente da República, que deitou pela porta fora a “lei travão” (que consta do artigo 167, nº2 da Constituição) e décadas de constitucionalismo.

Ao fazer isso, preferiu aplicar outra lei, desta vez da pequena política, que diz “vão-se os anéis, fiquem os dedos”. Aqui os anéis são mais de 40 anos a ensinar direito constitucional e os dedos, bom, são a popularidade e a vontade de “sangrar” António Costa.

Mas comecemos pelos elogios.

O QUADRADO MÁGICO MOVE-SE

Em 11 de Março o Governo divulgou um power point intitulado “Controlar a pandemia – Conselho de Ministros de 11 de março de 2021”, em que o slide 16 era assim:

Desse slide resultava de forma inequívoca que bastava que o nível médio de infetados por 100 000 nos 14 dias anteriores passasse acima de 120 ou a “famoso R (t)” (fator de transmissibilidade) passasse para cima de 1, para se ter de travar o desconfinamento. E foi aliás essa a mensagem oficial.

Há 15 dias critiquei frontalmente este “quadrado mágico”, louvando-me em opiniões de matemáticos e epidemiologistas, que diziam entre outras coisas que só pontualmente o R(t) estará abaixo de 1 e que os fatores determinantes para a evolução do confinamento – infelizmente – devem ser relativos à “capacidade de carga” dos hospitais.

Como se previra, o R caminha passa a passo para 1 e, fiel à regra dos políticos hábeis (“não confessar erros nenhuns, mas emendá-los discretamente”), alguém fez com que agora o quadrado mágico passasse a ser outro:

Ou seja, de repente o gradualismo instalou-se e podemos passar a barreira de R(t) 1 e continuar a desconfinar. E, com o tempo, veremos o verde a aumentar um pouco no quadrante da esquerda baixa (não é piada…).

Assim, o quadrado mágico eppur si mueve (“contudo, move-se”) – como em relação ao globo terráqueo afirmou Galileu. Esta descoberta é mais banal, mas há um Deus das pequenas coisas.

O elogio a quem resolveu ter bom senso é, pois, merecido.

ORSON WELLES E O RISCO SÍSMICO

Dava jeito um quadrado mágico contra o risco sísmico.

E, seja como for, outro elogio é para quem me contactou sobre o que eu afirmei há uma semana quanto ao risco sísmico da zona de Lisboa.

Claro que também fui criticado – estamos em Portugal, não é? – por ter criado pânico devido a um sismozeco de 3,4 na escala de Richter.

Era como se eu tivesse calçado os sapatos (a mais não chegaria) com que Orson Welles semeou o pânico no Halloween de 1938 em Nova Iorque com um programa de rádio (“A Guerra dos Mundos”) onde relatava uma invasão de marcianos.

O problema é que Orson Welles inventou tudo; mas eu não inventei nada, infelizmente o risco sísmico é muito real, pois Lisboa é com Istambul a capital europeia com risco sísmico mais elevado.

Os merecidos elogios são para a indústria seguradora e para o Eng. Francisco Pimenta e a sua ideia sobre usar o “Programa de Recuperação e Resiliência” (PRR) para a proteção sísmica.

Comecemos pelos seguros: soube que há muitos anos que se pugna por tornar obrigatório um seguro de riscos sísmicos.

Soube também que em 2010 chegou a estar preparado um diploma legal segundo os quais os riscos sísmicos seriam assumidos e partilhados através de um fundo de seguradoras, resseguradores internacionais e Estado. Nada disso foi para a frente e – dirão os “negacionistas do risco sísmico” – 10 anos sem pagar seguros de risco sísmico já ninguém nos tira.

Mas, como escreveu já em maio de 2020 Jorge Magalhães Correia (presidente de uma das maiores seguradoras nacionais), a Covid 19 veio demonstrar que “é necessário que o Estado, na linha da sua vocação histórica, passe a conferir maior importância à prevenção, para garantir a segurança ex-ante de seus cidadãos”.

No caso do risco português, trata-se em especial dos incêndios, sismos, subida do nível do mar, e agora sabe-se que também as pandemias. São riscos e não incertezas, pois se regem por “leis probabilísticas”, e por isso podem ser antecipados, prevenidos e protegidos por sistemas de seguros.

Ao Governo fica desde já garantido o meu elogio (que vale pouco, bem sabemos) se aproveitar a nossa atual maior sensibilidade social aos riscos para ressuscitar o projeto de diploma de 2010. E, é verdade, a Espanha já tem desde antes da adesão à CEE um sistema de seguro a funcionar para os riscos catastróficos…

E outro elogio está garantido se o Estado aproveitar uma ideia do Eng. Francisco Pimenta que consta de um premonitório artigo publicado no Público no dia 3 de março: “Onde está a Resiliência Sísmica no PRR?”.

Ele começa por lembrar o facto curioso e sintomático de que em 145 (agora são 143) páginas do PRR a palavra “sismo” não existir.

Apesar de 97% da sinistralidade de um sismo ocorrer nos 30 minutos seguintes (e assim ter que se agir muito rapidamente), segundo ele refere, parece que só um hospital (aliás privado) “dispõe de um sistema de isolamento sísmico que garante a operacionalidade do edifício no imediato após um sismo”. E generalizar esse sistema apenas aumentará o custo do investimento nos edifícios em cerca de 1%.

Pimenta lembra que o atual governo “pela primeira vez impôs a necessidade de uma certificação sísmica dos novos edifícios aos projetos de reabilitação”, para o que vai aqui o elogio.

Depois faz a proposta de que as centenas de milhões de euros de apoios do PRR à habitação sejam indexados “à utilização de elementos e tecnologias que garantam que os edifícios possam voltar a ser ocupados após a ocorrência de um sismo”.

Parece óbvio, não é? Se assim é, emendem o PRR e lembrem-se sempre que o óbvio não é inimigo do bom. O elogio, esse, já está guardado.

A INCONSTITUCIONALIDADE A DANÇAR NUA EM CIMA DE UM PIANO

Mas no domingo houve um terramoto de grau muito elevado: a decisão do Presidente da República sobre três leis inconstitucionais.

Vamos então ao tema da Lei Travão. O artigo 167, nº2 da CRP é claríssimo: “Os Deputados… não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento”.

Por isso, o Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa chumbaria no exame um aluno que – como o Presidente da República – escrevesse os 12 parágrafos a justificar a promulgação dos diplomas que foram aprovados por toda a oposição que eu li no site da Presidência.

Citando Rocha Andrade, se a inconstitucionalidade não fosse detetada aqui, “também não o seria – parafraseando um sketch de Blackadder – se estivesse pintada de roxo a dançar nua em cima de um piano e a cantar ‘eu sou uma inconstitucionalidade’ ”.

Em resumo, este é uma muito grave lesão presidencial à Constituição que jurou defender, feita dolosamente e por motivos de mero jogo político.

E o Presidente merece censura por seis razões.

Em primeiro lugar, perante uma tão evidente violação da Constituição, nunca podia ser a lei promulgada. Aliás o Presidente da Assembleia da República nem deveria ter admitido as propostas da oposição. E mesmo que todos os deputados votassem juntos, isso não seria um banho lustral que lavasse a inconstitucionalidade.

Em segundo lugar, a promulgação exprime – nos fundamentos que foram usados – uma séria violação ao princípio constitucional da separação de poderes: uma lei promulgada entra no sistema jurídico e tem de ser cumprida integralmente pelo Governo, que não pode selecionar algumas partes e não outras, além do mais com base em critérios que – a conselho presidencial! – escolheria livremente desde que magicamente não aumentassem a despesa ou reduzissem a receita.

Em terceiro lugar, a promulgação cria um gravíssimo precedente, pois de futuro outro presidente apoiado por uma maioria pode ter a tentação de aceitar leis inconstitucionais de forma ativa, com argumentos semelhantes, aproveitando para assim criar factos consumados pois a fiscalização sucessiva da inconstitucionalidade demora muitos meses.

Em quarto lugar, não é admissível a teoria presidencial de que a lei travão pode ser violada apenas uma vez, e que por isso se a oposição persistir com idênticas leis o Presidente já não as vai promulgar. Estas ideias fazem parte do (respeitável) mundo do comentário político, mas não se encaixam no mundo do sistema constitucional.

Em quinto lugar esta decisão destrói a arquitetura do sistema constitucional português. Do que se trata com a lei travão é de impedir as oposições de intervir em matéria de despesas e receitas fora do âmbito da aprovação do Orçamento, evitando-se o assédio permanente ao Governo. Ou seja, obriga quem discordar da forma como o Governo quer obter receitas e alocar despesas a votar contra o Orçamento ou apresentar uma moção de censura.

Em sexto lugar, com isto o Presidente reforça todas as condições para aumentar a instabilidade política, ou seja, o oposto do que há 2 meses nos assegurou ser a sua intenção quando nos pediu o voto.

Dito isto, a estratégia presidencial é perversamente inteligente e coloca o Governo numa situação de “catch 22”: colaborar passivamente com uma gritante inconstitucionalidade ou arriscar dizer a todos nós que não podemos beneficiar de tudo o que o presidente, todos os partidos da esquerda à direita radical e se calhar quase todos os cidadãos acham muito bem.

Marcelo Rebelo de Sousa evita desagradar ao “povo”, entala o Governo, reforça a sua popularidade “sélfica”, fragiliza para o futuro o PS. Se tudo fosse permitido – como diria Dostoievski, se não houvesse Deus – era de tirar o chapéu e aplaudir o que ele fez como sendo uma jogada política magistral.

Mas nem tudo pode ser permitido. Marcelo (ainda) não é Deus. E não está acima do bem do mal, como um super-homem nietzschiano.

ELOGIO

O elogio desta vez vai surpreender. É para uma “Associação Conquistas de Abril (ACA)” que decidiu fazer este ano uma grande homenagem ao famoso “Camarada Vasco”, ou seja, o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, que se fosse vivo teria 100 anos.

O seu dirigente Manuel Begonha, além disso, exprimiu a revolta da ACA contra o Governo e o Presidente da República por nada terem programado sobre o símbolo do que consideram o “momento mais luminoso da História de Portugal” e, além do mais, porque tudo merece como provam os elogios de Fidel Castro e de Hugo Chavez.

E elogio, porquê? Porque em minha opinião isso permite agora falar desse período deliberadamente pouco iluminado, em que se prendeu e torturou, se confiscou e não pagou, se destruiu e quase se deu cabo do que foi a unidade em volta da liberdade recuperada em Abril de 1974.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O Eco Online publicou na passada sexta feira um ensaio de Afonso Fuzeta e Pedro Santa Clara, com o título “O imperativo moral do crescimento económico”.

É um notável texto que se resume lapidarmente na seguinte conclusão “É nossa convicção que o país não está condenado à estagnação económica. Não estamos condenados à mediocridade, nem temos que nos resignar. Voltar a crescer como no passado é perfeitamente possível. O imperativo categórico desta geração é criar as condições necessárias para Portugal ser viável para as gerações futuras. E Portugal só é viável com crescimento económico”.

Raras vezes li um texto jornalístico tão rigoroso, claro e que afinal deveria ser o programa político alternativo ao coletivismo em que nos afundamos dia a dia.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

A Secretária de Estado do Turismo foi clara e – talvez seguindo avant la lettre o exemplo presidencial – com uma notícia alterou um Decreto Presidencial e dois Decretos Regulamentares do Governo de que faz parte. Cito do Expresso: “os estrangeiros, emigrantes ou residentes na Madeira e nos Açores poderão, no período da Páscoa, circular entre concelhos no continente português para se deslocarem a hotéis ou estabelecimentos de alojamento local onde tenham feito reserva, mas esta regra não se aplica aos portugueses com residência no território nacional”.

A pergunta é esta: já sabia o que o Presidente da República ia fazer à lei travão e inspirou-se? Ou foi o Presidente que se inspirou no que leu no Expresso para perceber que a Constituição, as leis e os regulamentos são coisas a que não vale a pena ligar muito?

A LOUCURA MANSA

O Ministro da Administração Interna anunciou – qual Marcelo Caetano a mudar o nome da PIDE para DGS – que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras se vai passar a chamar “Serviço de Estrangeiros e Asilo”.

Subsistem umas dúvidas: Quanto às “Fronteiras”, ressuscita-se a DGS? Ou vão acabar? E quanto ao “Asilo” é só para estrangeiros (mas então o nome não faz sentido) ou é também para nacionais (mas então nada faz sentido nenhum)?