Não é a pandemia, é a paranóia e a tirania

Portugal, em 46 anos, decretou o Estado de Emergência (na verdade, o Estado de Sítio) uma vez: foi em 1975, quando a consolidação democrática esteve em risco. Desde o ano passado, porém, para dar resposta à crise pandémica, decretou-o 15 vezes: pondo, involuntariamente, quero crer, a consolidação democrática em risco.

Ah, mas e a pandemia e a saúde pública?

Lamento: nem isto, nem a maior parte dos dislates a que temos assistido na operacionalização dos estados de emergência, são sobre a pandemia. Pelo contrário. É, aliás, precisamente porque a pandemia deve ser levada a sério e o estado de emergência respeitado, que conviria combater a paranóia com racionalidade e impedir a tirania com determinação. Têm dúvidas? Em que lugar, que não um hospício ou uma autocracia, é que os cidadãos são multados por estarem a comer, sozinhos, numa casa de banho, gomas na via pública, ou uma sandes dentro do carro? Repito: isto não é sobre a pandemia, mas é tudo sobre a paranóia e a tirania.

Vejamos melhor: com o pretexto do combate à propagação do vírus, o governo impôs um sem número de regras e excepções que empobreceram o país, limitaram a liberdade e erodiram a autoridade legítima do Estado. As regras e excepções foram tantas que há muito já ninguém, verdadeiramente, sabe o que pode e o que não pode fazer. Ora, nenhum Estado que se respeite e se queira respeitado se entrega a estes equívocos e desmandos. E um país que amasse a liberdade e a democracia dispensaria - com um manguito - qualquer tiranete que dissesse, sem , que "seremos tão autoritários quanto nos obrigarem a ser".

Eu sei que o caminho já vai longo, e que o vírus era novo, e que se sabia pouco a seu respeito. Mas alguém - mentalmente são - é capaz de explicar por que raio é que se acreditou que a venda de bebidas alcoólicas depois das 20.00, a venda de livros (nos hipermercados a sua secção esteve delimitada com fitas de demarcação de perigo!), o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, ou as aulas à distância ministradas por quem estava preparado para as leccionar e receber, aumentaria o risco de contágio? Isto tudo num ano em que, em contrapartida, as celebrações do 25 de Abril, as manifestações do 1.º de Maio e a Festa do Avante não ofereceram, aparentemente, risco agravado. Isto tudo quando a fiscalização paranóica começa a dar sinais de abundar e os rastreadores, esses, continuam a faltar.

Primeira lição a reter: numa crise, para que a resposta seja eficaz, as regras têm de ser claras, racionais e justas. A segunda lição é que a sobre-exposição a algo lhe cria uma indiferença progressivamente maior. Isto aplica-se, claro, ao estado de emergência (de excepção). Qual é o efeito de excepção - e a capacidade de captação de atenção - de algo que se repete 15 vezes no período de um ano? Mas aplica-se também, e sobremaneira, às erosões das liberdades: na apatia do presente, e no seu esquecimento no futuro.

Como é que agora se diz? O novo normal, não é? Não, não é. É porque nem isto é novo, nem pode ser normal.

Não é novo, porque a receita é antiga. Primeiro surge uma ameaça, depois a percepção pública do risco, finalmente o alarmismo. O medo e o sentimento de impotência dos povos clamou sempre pela ordem e pela segurança oferecida pelos fortes. O raciocínio que se segue é linear. Se o tempo é excepcional, apliquem-se, pois, medidas de excepção. Se para isso se violam direitos fundamentais, decrete-se, claro, o Estado de Emergência. E se alguém, pelo caminho, contesta lance-se-lhe o opróbrio de anti-patriótico e negacionista.

Há uma regra de bronze, em tempos de mão de ferro, testada em regimes sinistros: não se pode criticar as medidas, o governo, ou alertar para os erros. Quem o faz quer dividir o país, que o governo quer salvar; tirar proveito, onde o governo coloca sacrifício. Criticar medidas e alertar para os erros passa a ser tão ameaçador quanto a ameaça. Soa-lhe familiar?

E eis-nos chegados à razão por que não pode ser normal: porque nenhuma democracia liberal pode tolerar isto acriticamente e sine die. Porque as limitações de liberdade, sucessivas e cada vez mais musculadas, não podem ser acatadas com apatia, a sua imposição não pode ser vista com "normalidade", e a sua justificação não pode ser sempre, sem apelo, a do 'bem maior'.

No final do dia, após mais um Conselho de Ministros, alguém diz tranquilo: esqueçam a promessa de liberdade que os homens, na sua simplicidade, não podem compreender, que evitam, que os amedronta, pois nada houve jamais tão insuportável para o indivíduo como a liberdade. São viciosos e rebeldes, mas no fim amansarão e acatarão a obediência. Admirar-nos-ão e ter-nos-ão por deuses, porque estamos prontos a assumir essa liberdade que tanto os espanta e a governá-los. Engano-vos. Duvido que alguém naquele Conselho de Ministros tivesse articulação suficiente para parafrasear o Grande Inquisidor. Porém, se ninguém o disse, muitos o pensaram. Está na sua natureza.

Há, porém, uma pergunta que importa fazer: estará na natureza dos portugueses esta mansidão e acatamento?