As Causas. Desconfinar entre palácios

Na passada semana, perguntei aqui se António Costa teria coragem de recusar seguir a cartilha que lhe foi servida pronta a comer na reunião do Infarmed a qual prolongaria até junho – sem necessidade, com toda a probabilidade – um forte confinamento.

Teve coragem; e isso merece ser realçado e louvado.

Fez a ponderação de “todos os interesses em presença”, como dizemos os juristas, e não se deixou emprisionar por uma visão unilateral, tremendista e enviesada.

E não foi fácil. Basta ver o comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa, o mais popular, poderoso e inteligente político que temos.

Marcelo andou toda a semana a plantar as sementes para, se algo correr mal, poder dizer “eu tinha avisado”.

Começou por espalhar nos media, como um “sniper”, que era favorável a mais cautela; depois, não foi à televisão como no passado “vender” a solução (a viagem para o Vaticano é um hábil pretexto que não impedia uma gravação…); logo a seguir disse claramente que não conhecia o plano; e com idênticas cautelas (mas sibilino…) veio finalmente sugerir que o plano era muito mais arriscado e que foi ele que conseguiu moderá-lo.

Vejam este resumo de Ângela Silva no Expresso, que vale mais do que 1000 palavras: “Marcelo desconfinaria menos. Havia quem quisesse desconfinar muito mais. A sós com Costa, o Presidente pediu travão por temer que se fosse demasiado longe. Mas visto o resultado final, diz que é um equilíbrio ‘muito razoável e prudente’”.

UM QUADRADO MÁGICO OU INFANTIL?

Claro que as coisas podem correr mal, mas governar é também correr riscos.

E muitos especialistas já vestiram as vestes de Cassandra (embora não baste a roupa para ser bom profeta), a anunciar o pior:

É o caso do merecidamente famoso Manuel Carmo Gomes, que terá falado com o JN, permitindo que este jornal tenha escrito que “com a atual matriz de risco, o país pode abrir para voltar a fechar logo em seguida”. Ou de Carlos Antunes (que se afirma ser um dos pais matemáticos do plano inicial) a permitir ao Expresso afirmar que “seguindo o plano do Governo, há ‘forte probabilidade’ de as medidas serem revertidas no final de março”.

E se olharem para o gráfico do Publico de hoje, eles devem ter razão, pois quase nunca durante um ano estivemos na zona verde:

O plano é perfeito? Não. Era possível ter montado isto mais cedo? Claro que sim, e evitando tragédias. O plano tem incoerências? Sim. O automatismo do famoso quadrado faz sentido? Claro que não faz.

Veja-se então o caso do célebre quadrado, a seguir reproduzido:

O quadrado foi considerado “muito pobre e quase parecia uma piada” ou um “jogo infantil”, mas recebeu elogios de lados variados e por vezes surpreendentes.

Em primeiro lugar, nenhum automatismo é sensato. E, como já foi dito pela DGS, afinal não serve para muito, por ser um quadrado apenas com duas variáveis, pois há muitas mais a ponderar (o que em si mesmo já matou o quadrado).

Depois as duas variáveis escolhidas são evidentemente inadequadas. Não é preciso ser um génio da epidemiologia, um sábio da saúde pública, ou um especialista em covid, para perceber que o processo de vacinação (veja-se os 150 casos na Madeira de recentes vacinados), o aumento dos testes e do rastreio vão fazer subir o número de infetados, ainda que cada vez menos perigosos e se calhar mais assintomáticos.

E pior ainda: o já famoso “Famoso R”, não pode baixar de 1 como se exige a não ser pontualmente.

Não é preciso ganhar o Nobel da Matemática (a “Medalha Fields”) para o perceber. Mas um matemático que aconselhou o Governo, Oscar Felgueiras, já disse que é impossível manter o Rt regularmente abaixo de 1, como o modelo exige. Explicou e até eu percebi: “É óbvio que isso é impossível ser atingido de forma permanente. A certa altura vamos ter poucos casos e basta uma pequena variação para termos necessariamente o Rt acima de 1, mas o objetivo é claro: queremos uma incidência baixa”.

Ou seja, quando o último infetado chegar a casa e contagiar a mulher e o filho passaremos a ter um R bem acima de 1.

Se for aplicada, a matriz do Governo vai correr mal e voltaremos a confinar à bruta.

Isso resulta? Claro que sim, pois num mês passámos do pior do Mundo a terceiro melhor da Europa. Mas com que preços, com que custos, com quantas mortes, destruição e injustiças?

O que importa agora realçar é que entramos na primavera com mais otimismo, mais ar livre, menos depressão e seguramente com mais liberdade e por isso com acrescida responsabilidade.

Agora é sobretudo essencial que haja a sensatez de não tornar o programa do Governo num quadrado colorido. Adiante voltarei ao tema para demonstrar que, por vezes, simplificar de mais é complicar muito mais …

OS DEMÓNIOS ADORMECIDOS

O excesso de confinamento tem outro perigoso efeito. Desperta demónios adormecidos de controlo dos Cidadãos para mais facilmente os tornar em Súbditos.

E um pouco de culto da História revela que a tentação dos sábios foi vezes de mais ter influência sobre um Ditador para ilusoriamente, a regra e esquadro, desenharem as suas utopias que se tornam em tragédias para os comuns como nós.

Por todo o Mundo – veja-se o exemplo de Putin tão bem descrito num luminoso ensaio no Financial Times do passado fim de semana – a tentação velha parece voltar a ser possível.

Contra isso é essencial que mantenhamos a luta pela liberdade e pelo direito a errar pois a alternativa é que quem manda cometa erros bem mais graves.

Portugal, felizmente, não está amordaçado. Mas há um perigoso processo de “normalização” em curso. E cogumelos autoritários, que revelam tendências perigosas, vão surgindo por vários lados. Entre outros exemplos (não é patriótico criticar, é criminoso dizer que o Ministério da Saúde não tem planeamento, etc), veja-se um caso recente com Pedro Nuno Santos.

O atual ministro, em 2011, e como o Nescafé instantâneo, tornou-se famoso e idolatrado quando disse que Portugal devia assustar os alemães anunciando que não pagaria a dívida soberana.

Agora continua a revelar o pendor precipitado e autoritário que o define.

Em reunião com o acionista privado da Groundforce, talvez para o condicionar ou à falta de melhor argumento, terá afirmado que a posição do acionista privado da TAP "vai evaporar, vai-se transformar em pó".

É inadmissível que uma gravação tenha sido feita sem autorização (embora o tal acionista possa usar a estratégia de defesa do também famoso hacker Rui Pinto, de que os fins justificam os meios) e a queixa crime faz sentido.

Só que falar assim diante de alguém que manifestamente estava em conflito com ele, em quem não poderia confiar, denota um gene autoritário de alguém que se considera habitado por uma luz divina, acima do bem e do mal, e que se um dia tiver o pau na mão, por certo que não hesitará em usá-lo.

A EUROPA FALHA NAS VACINAS

A União Europeia tem 450 milhões e os EUA 330 milhões. No passado sábado nos EUA foram dadas 4,5 milhões de vacinas e no total já se ministraram 105 milhões de doses. Na EU, apenas 49 milhões.

Se a lógica não for uma batata e as regras de três simples forem ainda como me ensinaram há 60 anos, a EU deveria já ter ministrado 143 milhões de doses de vacinas, ou seja, quase três vezes.

Alguém deve ter culpa disto. Permitam-me que arrisque: entregar seja o que for a burocratas/eurocratas é garantia de power points, relatórios, debates, mas também de total ineficiência.

Com base nisto, acham que a bazuca vai funcionar bem, adaptada à realidade complexa da Europa, com eficiência?

EUTANÁSIA: MELHOR ERA IMPOSSÍVEL

Marcelo Rebelo de Sousa tinha razão e em situações como esta saber e ser inteligente ajuda.

A forma como se pergunta a um Tribunal Constitucional é essencial, ficou demonstrado: se a pergunta fosse “a eutanásia é inconstitucional?” a resposta teria sido que não.

A opção por uma pergunta mais “modesta” permitiu obter o máximo que um adversário da eutanásia como ele poderia conseguir. E teve a resposta que queria.

É claro que o equilíbrio interno no Tribunal Constitucional levou a que o Tribunal ajudasse um pouco o legislador. Para alguém como eu que é favorável à eutanásia em casos verdadeiramente limite, fizeram bem. Provavelmente o Presidente terá razão se disser que o Tribunal se deveria ler limitado a responder ao que foi perguntado. Mas melhor não era possível...

ELOGIO

Antes do mais a um pedido de desculpas a Auriol Dongmo, que aqui elogiei há uma semana. Por lapso – causado inconscientemente pela memória de Vincent Auriol, um famoso piloto da minha juventude – troquei-lhe o sexo. É explicável, mas imperdoável.

E o elogio é para o Papa Francisco por declarar que os casais homossexuais não podem receber as bênçãos do casamento católico.

Eu acho que os homossexuais devem poder casar, devem poder constituir família e devem poder ser recebidos na Igreja sem discriminação. Discordo por isso da decisão papal, mas admiro a sua coragem em aplicar a doutrina católica apesar de ir ser muito criticado por isso.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O Doutor Tiago Mendes (matemático doutorado em Oxford) já foi aqui por mim referido com base em informações que me chegaram por um amigo. Ontem publicou um texto no Observador, intitulado “E que tal uma matriz de risco a sério, Sr. Primeiro Ministro?”

Considero este texto de leitura obrigatória e dele retiro a alegria de concluir que não ando a dizer disparates, quando há meses a fio refiro que a questão do confinamento tem sobretudo a ver com falhas do Estado.

Basicamente, Tiago Mendes propõe um modelo com 16 hipóteses (construídas com base em vários fatores) em que o eixo horizontal é o do número de camas ocupadas em UCI e o eixo vertical é o da tendência de evolução dos novos casos de internados em UCI, como se pode ver no gráfico projetado:

O Estado não se preparou para testar, para rastrear e para ampliar a rede de UCI. Se nada disto tivesse falhado o país estaria melhor. Leiam que se não vão arrepender.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

António Lobo Xavier é um dos meus queridíssimos amigos, como já era o Pai dele. É um dos mais serenos e inteligentes comentadores que temos. E, como uma vez disse ao Pai, também ele deveria candidatar-se a Presidente da República.

Há dias referiu que há muitos médicos que, em tempos de Covid a bater com força, são mandados para casa pois as suas especialidades não têm interface com a pandemia. Em 22 de fevereiro, o Diário de Notícias também se fez eco disso (embora não em todos os hospitais), sem que alguém do Ministério da Saúde tenha achado útil vir esclarecer.

Por outro lado, a Pordata revela que em 2019 havia 700 000 funcionários públicos no ativo (dos quais 527 000 na administração central).

Na passada 4ª feira, o DN referiu que 60 000 funcionários da administração central estão em teletrabalho, ou seja pouco mais de 10%. Na saúde, forças armadas e outros serviços essenciais muitos estarão entre os mais de 2 milhões de portugueses que trabalham e que nunca se puderam confinar. Mas estes últimos não são seguramente 90% do total.

Por isso as duas perguntas:

a) Para o Ministério da Saúde: por favor informe a Cidadania sobre quantos profissionais de saúde estiveram em teletrabalho, de baixa ou pura e simplesmente enviados para casa durante o confinamento em 2021;

b) Para o Ministério da Modernização do Estado: por favor informe a Cidadania sobre como se distribuíram (teletrabalho, trabalho presencial, baixa ou em casa sem tarefas) em fevereiro, por exemplo, os mais de 500 000 trabalhadores sob a sua tutela.

LOUCURA MANSA

Quando os senadores começaram a apunhalar Júlio César, Marcus Junius Brutus – que era sem dúvida filho de uma amante da vítima e há quem diga que também seu filho – foi um dos que o matou.

Diz-se que as últimas palavras de César terão sido “também tu, meu filho Brutus?”. Esta frase passou a ser usada desde então quando somos confrontados com uma surpresa absoluta.

Foi do que me lembrei ao saber que Francisco Assis – um homem que admiro e respeito - está a tentar obrigar a que no Conselho Económico Social, para evitar usar o masculino como expressão genérica, se usem certas palavras ou expressões. No fundo, algo equivalente ao jaquetão e calças de fantasia do salazarismo.

Entre outros mimos, e, por exemplo, os desempregados serão “a população desempregada”, os migrantes serão “a população migrante”, os pensionistas serão “a população pensionista”, os contribuintes “a população contribuinte” e os gestores “a população em cargos de gestão”. E, maravilha das maravilhas, os que vêm mal e não são totalmente cegos passarão a ser designados “amblíopes”.

O mal não está em que cada um seja senhor das suas fantasias, manias e disparates. A loucura é que, por engenharia social, nos obriguem a seguir essa cartilha.

Claro que existem exemplos muito mais graves e chocantes. Mas ao saber que a punhalada na língua portuguesa era de Francisco Assis só me lembrei realmente de Brutus, que verdade seja dita era um admirável opositor à ditadura (que a morte de César apenas antecipou) e um defensor das velhas virtudes republicanas.