“Sangue na revolução” e a “burguesia do teletrabalho”: voltámos ao PREC?

Os últimos dias foram férteis em afirmações polémicas. Mas, ao contrário do que tem sido comum, estas não se enquadram na vaga do politicamente correto. Este é tido por contemporâneo, enquanto as afirmações a que me refiro remetem para um revivalismo dos tempos do PREC.

Primeiro, as já muito debatidas ideias de Acenso Simões sobre o padrão dos Descobrimentos e a brandura da revolução. Sobre o derrube do Padrão dos Descobrimentos já não há muito a escrever. A memória deve ser preservada, a não ser no caso de símbolos evidentes de tirania. Neste caso concreto, o Padrão está muito bem onde está. Não incomoda, e quase ninguém o associa a qualquer tipo de opressão. Por esta ordem de ideias, porque não derrubar o Convento de Mafra, e com a justificação de que é um símbolo do absolutismo? Ou então o Mosteiro da Batalha, que evoca a guerra contra os castelhanos? E o que seria se os italianos se lembrassem de derrubar o Coliseu de Roma, palco de lutas de gladiadores e de massacres de bárbaros e cristãos?

O problema maior das afirmações de Ascenso Simões não é porém a ideia do derrube do Padrão, mas sim a da brandura da revolução. Segundo o deputado do PS, “o 25 de abril foi uma festa”, o que, na sua opinião, terá sido algo de negativo. Na ótica de Ascenso Simões, só a existência de sangue e mortos permitiria construir um novo país. Robespierre, para quem a guilhotina era um instrumento purificador que libertaria o homem novo de um passado que nada tinha de aproveitável, não teria dito melhor. Não soa a intolerância? Não soa a PREC?

Também recentemente, mas de forma menos bélica, Susana Peralta descobriu um novo inimigo da classe trabalhadora: a “burguesia do teletrabalho”. Uma contribuição extraordinária e solidária é uma ideia que merece ponderação. A solidariedade é base estruturante de uma comunidade saudável e também é, per si, a negação do antagonismo inconciliável entre classes. O problema não se prende pois com a ideia, passível de ser debatida de forma justa para todos, mas antes com a terminologia. Pelos vistos, não são pessoas que estão em teletrabalho, mas sim uma classe, inevitavelmente burguesa e privilegiada. Duvido que quem esteja em teletrabalho seja enquadrável na definição clássica de burguesia. A maioria será assalariada, e não capitalista ou detentora de meios de produção. Mais, muitos serão quadros de entidades públicas, já que grande parte dos empresários e profissionais liberais perdeu rendimentos.

A identificação das pessoas que não perderam rendimentos com a “burguesia”, sugere uma injustiça estrutural que, a existir, será precisamente entre quem tem “direitos adquiridos” e todos os outros: empresários, profissionais liberais e precários, que têm de fazer pela vida, sobretudo numa altura tão grave como a que estamos a passar. Há anos, os murais do país andavam decorados com uma frase inesquecível: “os ricos que paguem a crise”. Será que os nostálgicos do PREC vão agora adaptá-la para “a burguesia do teletrabalho que pague a crise provocada pela pandemia”? É que, para eles, “ricos” e “burgueses” continuam a ser os óbvios responsáveis pelos males do país.