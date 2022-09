Recover and Resilience Facility – oportunidade com imensos riscos

Os fundos colocados à disposição de Portugal tendo por base o Recover and Resilience Facility (RRF) Plan não correspondem a mais um saco de dinheiro de Bruxelas a que Portugal tem acesso, e é brutalmente incorreto que estejam a ser reduzidos a um simples Fundo de Recuperação. Na verdade, o RRF é a parte central e política de longo prazo do NextGenerationEU, esse sim um plano temporário para recuperar a Europa do descalabro da pandemia. O RRF, talvez a contrapartida que os “frugais” desenharam para aceitar esta gigantesca transferência de fundos, corresponde a uma autêntica mudança de paradigma, para a qual os países do sul da Europa não estão preparados, por dificuldades de vária ordem, incluindo culturais: ausência de planeamento, incapacidade de tomar decisões estratégicas que envolvam todo o território, falta de transparência e total ausência de cultura de responsabilização. Os riscos que identifico são muito sérios. As oportunidades, também. Ambos mereciam esclarecimento dos Portugueses e um alargado debate nacional, pois o país não está em condições de navegar à vista e de desperdiçar ainda mais oportunidades.

Portugal recebeu desde 1989 cerca de 125 mil milhões de euros em fundos comunitários a fundo perdido. Deveriam ter sido usados para um plano de preparação do país para o futuro, criando as condições para que pudesse tirar melhor partidos do seu território, da capacidade da sua população, da sua posição geoestratégica e da identificação de setores em que poderia ser competitivo. Não fez nada disso e, pura e simplesmente, pulverizou o dinheiro pelo território, sem estratégia e sem plano, ao ponto de ter concluído recentemente que havia largas porções do território nacional que não era possível desenvolver. É esse país desistente que agora quer construir um plano de resiliência, porque, afinal, ainda há mais 14 mil milhões de euros a fundo perdido para gastar.

Acontece que o RRF é uma estratégia de longo prazo que tende a constituir um orçamento europeu também de longo prazo, exigente em objetivos, na criação de valor, na responsabilidade, na responsabilização e na capacidade de ser competitivo.

No período 2021-2027, o RRF consiste num instrumento fiscal que pretende injetar nos Estados Membros cerca de 672,5 mil milhões de euros (312,5 mil milhões em programas a fundo perdido e 360 mil milhões em empréstimos feitos diretamente aos Estados Membros), obtidos no mercado a taxas mais favoráveis (portanto, é dinheiro emprestado), para fazer face aos efeitos da pandemia e para fazer emergir uma Europa mais forte. Os restantes programas do NextGenerationEU (REACT-EU, investEU, rescEU, etc.) contam com mais 77,5 mil milhões de euros a fundo perdido. Em contrapartida, os Estados Membros aceitam pagar este esforço através de uma contribuição suplementar para o orçamento da EU. Na verdade, o programa de empréstimos será para pagar em 30 anos (no período de 2028 a 2058), ou seja, pelos nossos filhos e netos, fazendo com que os vários Estados Membros aumentam a sua contribuição para o orçamento da EU na proporção do seu PIB. Não é mais dinheiro de Bruxelas, mas uma forma de endividamento a longo prazo. No caso de Portugal, o RRF significa 13.9 mil milhões de euros a fundo perdido e cerca de 30 mil milhões de euros em empréstimos (Portugal pode pedir mais se assim entender).

A parte interessante do RRF está bem definida no nome adotado. “Facility”: isto não é um fundo, mas sim uma linha de crédito para permitir que um país atinja os seus objetivos. Ora, tudo isso, pelo menos no caso de Portugal, começa a ser um contrassenso porque o país não tem objetivos e não debate, com seriedade, o que quer ser no futuro e como pretende lá chegar. “Recover” e “Resilience”: ou seja, o plano implica a definição de uma estratégia para fazer face aos danos da pandemia (“recover”) e para fazer com que essa recuperação seja sustentável (“resilience”). Ora, o que temos visto em Portugal é, como sempre, algo feito em cima do joelho, sem o necessário debate interno e sem uma visão estratégica de médio e longo prazo.

Acresce que tudo isto é financiado, como já acima referido, por dívida europeia. Isto é, pela primeira vez a EU, e os seus Estados Membros, aceitam contrair dívida em nome de todos para financiar este megaprograma de investimento. Ora, isso só foi aceite, sob pressão dos efeitos devastadores na Economia Europeia, com a referida contrapartida: a partir de 2028, e durante 30 anos pelo menos, os Estados aceitam aumentar a sua contribuição para o orçamento da EU numa cota que é função do seu PIB. Ou seja, este talvez seja o embrião de um futuro orçamento da EU: os Estados Membros financiam o investimento com contribuições suplementares proporcionais ao seu PIB. Como isso é assim, foram colocadas várias exigências e controlos nos planos a apresentar por cada Estado Membro. Os famosos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) têm de seguir essas normas apertadas e têm de ser aprovados em Bruxelas, pois só isso permitirá aceder a esses fundos. Ou seja, a famosa BAZUCA não é um instrumento a fundo perdido, é muito exigente e pode até ser muito cara. O PRR do Estado Português está em discussão pública durante mais cerca de 7 dias (até ao dia 1 de março de 2021). E isso sim é um enorme desafio. É muito dinheiro que levanta vários problemas:

1) Vai ser muito difícil de gastar, pois o país não planeia e não prepara o seu futuro: de uma maneira geral, distribuiu os fundos que obteve até hoje pelas regiões e municípios e foi empurrando com a barriga. Teve má execução, sempre atrasada, sem nunca ter avaliado os resultados: as mais valias prometidas, os resultados esperados nunca foram devidamente contabilizados;

2) O controlo da execução será muito mais rigoroso, com prazos muito mais apertados, com penalidades e capacidade de retirar o financiamento em função da avaliação da execução, o que, por um lado, aumenta a dificuldade da própria execução (os projetos “pensados” para obter fundos passam a ser muito arriscados e deixam de ser “interessantes”) e, por outro lado, coloca o foco na capacidade de planeamento e preparação de projetos competitivos, capazes de criar mais-valias e, portanto, sustentáveis. Um enorme problema para quem olha para os fundos como sacos de dinheiro fácil, o que, se for encarado com leviandade, tem potencial para criar problemas ainda mais sérios para o país.

Apesar de tudo, para aqueles que em Portugal pensam a médio e longo prazo e têm planos pensados e bem desenvolvidos, o RRF é uma enorme oportunidade. A ausência de planeamento generalizado e a total incapacidade para pensar o futuro são a oportunidade que os promotores desses projetos terão para os poderem realizar: na verdade, as entidades nacionais de gestão vão procurar esses promotores. Quem estiver atento deve preparar-se com profissionalismo e aceitar o desafio, porque esta é, talvez, a melhor oportunidade que vi nos últimos tempos para financiar projetos competitivos e sustentáveis.