A “estrada” EN-H2 não se faz sozinha

A ideia não soa a novo. A Estratégia Nacional do Hidrogénio, ou a EN-H2, um investimento na ordem dos 7000 milhões de euros para atingir 2 GW de energia através da produção de hidrogénio verde, é o mais recente plano do Governo no combate às alterações climáticas ao encontro dos objetivos traçados no Roteiro Para a Neutralidade Carbónica 2050 e o Pacto Ecológico Europeu. Um combate decisivo para o futuro da Humanidade, o qual Portugal decidiu encarar com uma ambição de Golias, mesmo sendo David no panorama mundial das emissões carbónicas.

O objetivo é claro, promover a descarbonização da economia e a transição energética culminando na neutralidade carbónica em 2050. Mas será que para chegar ao destino final, Portugal consegue caminhar sozinho?

A cooperação entre o sector público e privado é essencial na luta contra as alterações climáticas, e a aposta no hidrogénio não é alheia a essa cooperação. Deixo portanto duas razões para o nosso Executivo abraçar a cooperação nesta longa estrada.

Partilha de custos e risco

Atualmente, os custos de produção e operacionalização de hidrogénio verde são consideravelmente elevados face às restantes opções. Segundo a International Renewable Energy Agency (IRENA), ambos os custos de produção e operacionalização são 50-60% mais altos que o hidrogénio extraído do gás natural, o que causa um aumento significativo no preço de MWh produzido através da eletrólise (processo de extração de eletricidade do hidrogénio verde).

Apenas com o reforço do investimento no sector, aumentando a inovação tecnológica e abrindo portas para as economias de escala, iremos ver uma redução no preço do hidrogénio verde. No entanto, só em 2030 é que o preço do hidrogénio verde poderá igualar o preço do hidrogénio extraído do gás natural, tornando-se verdadeiramente competitivo em 2050, segundo dados dos estudos produzidos pela Bloomberg.

Isto justifica a necessidade de um investimento de grande capital a ser suportado pelo sector privado e público, devendo o Estado promover o desenvolvimento da infraestrutura e da produção de hidrogénio verde, através de um ambiente político favorável ao investimento e à inovação, apostando numa regulação amigável e liberal, de forma a aumentar a procura e minorar o risco que esta forma de energia traz agregada a si.

Participação

A ambição do Governo presente na Estratégia Nacional do Hidrogénio reflete-se no valor projetado para o investimento, que fica apenas 2000 milhões de euros abaixo do previsto pelo plano alemão para o hidrogénio verde. Tamanho investimento exige um alto nível de participação de entidades públicas, privadas e académicas em todo o processo, de forma a garantir decisões sóbrias e pouco lesivas para o contribuinte português.

Segundo a plataforma de consultas públicas Participa.pt somente se registaram um total de 87 participações durante os dias 22-05-2020 e 06-07-2020 (data de abertura da consulta ao público). Em contraste, a consulta pública para a Visão Estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030 obteve 1 153 contributos. Comparo ambas as estratégias pela importância e interligação que têm no acelerar da recuperação económica pós-covid, mas a fraca participação pública que a consulta à EN-H2 obteve demonstra a falta de visibilidade do tema em contraste com o investimento previsto. Assim, seria do maior interesse nacional aumentar não apenas a participação de todos os sectores envolvidos nesta matéria, como também o relançamento do debate a nível nacional, dando a conhecer os prós e contras de todo o plano de ação proposto aos portugueses.

A participação não só garante mais transparência a todo o processo/estratégia, como também propicia um maior nível de cooperação entre o Estado e o sector privado, e abre a porta à possibilidade de criar parcerias ou grupos de trabalho público-privados, de forma a que se possa adotar políticas mais eficientes e consentâneas com o atual estado da arte da indústria, e agregar o know-how de stakeholders – reguladores, indústria, investidores.

Não está em discussão a necessidade de produzirmos energia limpa, como é o hidrogénio verde, mas sim a caminhada solitária que a estratégia parece assumir. Os problemas globais não se resolvem sozinhos, muito menos quando estamos a falar de um país responsável por 0,15% das emissões carbónicas, sendo por isso necessária uma maior sinergia e cooperação entre o Estado e o sector privado.

* Tomás Galamba é especialista em Ambiente, Energia e Inovação da consultora Political Intelligence