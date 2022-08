Fantasias presidencialistas

Alguns comentadores no ativo e alguns políticos retirados resolvem, por vezes, atirar bolas para o pinhal, a ver se alguém apanha. E, às vezes, conseguem fazer um jogo à porta fechada, sem qualquer relação com o país, ou até com a política. São polémicas para serem consumidas em circuito fechado. É o caso da absurda conversa sobre a necessidade de um governo de iniciativa presidencial ou, mais sebastiânico, de “salvação nacional”. Mesmo assim, quero falar dela. Quanto mais não seja para mostrar como o debate político consegue, por vezes, viver no vácuo.

