As Causas. Salvação nacional ou salvação do Governo?

OS 2 FULL TIME DE FRANCISCO RAMOS

É um segredo mal guardado – de tal modo que até chegou a mim – que o Primeiro-Ministro tinha informado que Ramos devia sair a bem ou a mal. Como disse Pessoa, “o poeta é um fingidor…”

Mas, apesar disso, o que me importa não é explorar o absurdo de acreditar que ele assumisse a responsabilidade pelo que se terá passado na Cruz Vermelha para sair da “task force”, mas não para sair do hospital.

O relevante para este caso é outra coisa: como foi possível admitir que sobre os ombros de uma pessoa (que, soube eu há dias, teve infelizmente há 2 anos um gravíssimo acidente, muito pior que me tinham dito) se colocassem dois cargos, cada um deles exigindo um full time de mais de 70 horas por semana: salvar Portugal e o Hospital da Cruz Vermelha da insolvência, no nosso caso por exigir um processo de vacinação exemplar e eficiente.

“SIGA A MARINHA”!

É neste contexto que surge a nomeação do Vice-Almirante Gouveia e Melo para o substituir. Há meses referi o exemplo dos EUA para sugerir que fosse encarregado um militar da organização da vacinação.

E há anos que lamento a subutilização de militares, que têm em regra excecionais qualidades e preparação para o serviço público e para o fazer com independência e honestidade. Como disse Paulo Portas, os militares “sabem obedecer e sabem mandar”.

Teria sido melhor que Gouveia e Melo tivesse sido logo colocado na função, até porque me dizem pessoas insuspeitas em que confio, que é uma escolha excecionalmente boa.

Deus queira que eu não me engane, como aconteceu com o seu antecessor. Mas arrisco dizer que tenho dormido mais sossegado: nos ombros deste militar repousa a possibilidade de evitar o caos e a tragédia naquilo que nos pode permitir chegar mais cedo à normalidade.

E, já agora, espero que a moda pegue, que para tarefas civis se vão buscar militares no ativo ou na reserva. Siga a Marinha; e as outras armas.

PODER PARA INDEPENDENTES

Esta nomeação de alguém que não é filiado no PS ou a ele ligado (ou, como no caso dos Açores, ligado ao PSD) deveria servir de exemplo. O País está cheio de gente competente, que se interessa pela causa pública, mas não entrou numa das “jotas”, daí não passou para gabinetes ministeriais, etc.

Dar responsabilidades a pessoas verdadeiramente independentes mais competentes e livres, teria evitado muitos dos erros da luta contra a COVID 19; e em tantas outras áreas.

Faço votos que o exemplo frutifique. Para isso, o Presidente da República deve chegar-se à frente. Ele deve usar parte do prestígio acumulado para pressionar a classe política a fazer algo com que ele concorda, pelo menos desde 1983 … pois essa ideia foi então parte essencial da moção que preparámos para o Congresso do PSD de 1984 e que ficou conhecida como “Nova Esperança”.

GOVERNO DE SALVAÇÃO NACIONAL?

E com isto passamos ao tema do Governo de Salvação Nacional, de que tanto se tem falado, em parte devido à escolha de Mário Draghi para presidir ao governo italiano.

Em minha opinião, não deve haver ninguém melhor em Itália do que Draghi para a missão. Boa ideia, portanto.

E nada existe de antidemocrático em que o Presidente da República de Portugal, se e quando o puder fazer, opte por indigitar como Primeiro-Ministro uma prestigiada figura independente para nos termos constitucionais se submeter à decisão da Assembleia da República, como não haveria se essa fosse uma proposta, por exemplo do PS e do PSD, no quadro de um acordo entre partidos para enfrentar desafios terríveis.

Recorde-se que em Itália a solução está a ser muito bem recebida: é apoiada por 60% da população e vai ser sufragada por grande maioria da Câmara dos Deputados e do Senado.

Diga-se, também, que numa situação de impasse e com desafios muito pesados, pode o sistema partidário preferir que alguém tire as castanhas do lume por ele.

No entanto, não prevejo que isso venha a ocorrer em Portugal:

a) Em Itália a direita mais radical (incluindo Berlusconi) tem mais de 48% nas sondagens, e não apenas 10% como aqui;

b) Em Itália um governo de esquerda desfez-se e o Presidente não quer fazer eleições no meio de uma pandemia e a Esquerda também não, pois isso daria o poder à Direita;

c) A situação política entre nós é mais crispada e radicalizada entre Direita e Esquerda, existindo uma terra de ninguém entre o PS e o PSD e sem algum consenso ou resignação de ambos não é nada provável que na Assembleia da República passasse a solução;

d) Marcelo Rebelo de Sousa tem mais poderes do que o Presidente italiano, até por ser eleito por sufrágio universal, mas está em início de mandato e não é conhecido por gostar de correr riscos …

Mas entre um Governo de salvação nacional e um governo de destruição nacional, há seguramente soluções intermédias, como veremos de seguida.

E A SALVAÇÃO DO GOVERNO?

Como tenho dito, António Costa é o mais competente político da sua geração.

Mas, como dizem cada vez mais pessoas (este fim de semana, por exemplo, Clara Ferreira Alves no editorial da Revista do Expresso e de certo modo todos os que se começam a agitar no PS…), “Costa, tenham paciência, acabou”.

Na política o longo prazo são alguns dias, mas as notícias da morte de políticos costumam ser tão exageradas como a da morte de Mark Twain, que gerou esta famosa “boutade”.

Há quem pense que a pandemia vai regredir e a alegria vai encher o coração dos portugueses e nisso reside a salvação do Primeiro-Ministro. Pode ser, mas também é previsível que os portugueses queiramos esquecer estes tempos e as caras que os recordam.

Em minha opinião, é melhor para o PS – e, tudo medido, se calhar também para o País – que não confiem nesse milagre de se salvarem sem esforço.

Por isso, reafirmo que uma remodelação vai ser essencial e nela é decisivo que surjam nomes competentes e não se continue a fazer uma descida na cadeia alimentar dos “apparatchiks”, como tem ocorrido.

Mas isso não bastará, até para motivar nomes fortes e independentes a aceitar a ida para o Governo: com a remodelação tem de vir uma nova política de nomeações, para lugares de chefia na administração central e regional do Estado, de pessoas que não façam parte das máquinas partidárias, começando pela saúde, segurança social, educação e proteção civil onde estão instalados - como piolhos em costura - incompetentes cuja cara é apenas o cartão de militante.

O PLANEAMENTO DA MINISTRA DA SAÚDE

Querem um exemplo? Há dias a ministra da Saúde – manifestamente a fazer um esforço para ser mais simpática – em vez de chamar criminosos a quem a acusa de ter falhado no planeamento, optou por dizer: “planeámos para uma situação que não era esta”, ou seja, que não era tão má, e que se soubessem o que iria acontecer teriam feito diferente.

A afirmação não faz qualquer sentido, pois o risco era previsível até para um “paisano” como eu.

Mas, ainda que assim não fosse, a tese de Marta Temido equivale a um projetista de estruturas não fazer os cálculos para a hipótese de um terramoto de grau muito elevado ou um urbanista não prever para uma grande obra hidráulica o período de retorno da cheia de 100 anos.

E nem é preciso ir tão longe. Ontem o Público referia que o hospital de campanha de Lisboa “triplica a capacidade de resposta” de camas para a Covid 19. Ora o hospital foi pensado em março do ano passado, mas só avançou há dias. Em termos de planeamento estamos conversados.

Uma Ministra e a uma administração de saúde nacional e regional a nível de direção – a pensar menos em carreiras políticas e mais competente – não falharia nisto e em tantas outras coisas…

ELOGIO

Ainda sobre o hospital de campanha de Lisboa. A Universidade de Lisboa – que é parceira do projeto – fez um apelo para voluntários: 1000 professores, estudantes e funcionários de imediato se inscreveram.

O elogio é para quem convidou e para quem aceitou: Que maravilhosa notícia, que sinal tão claro do melhor que há na nossa alma de cidadãos. E que pena que se não tenha ainda ouvido nenhum apelo semelhante do Poder Político ao mais alto nível…

Elogio também para médicos reformados, muitos deles com notáveis carreiras, que se ofereceram para servir, a Ministra da Saúde não lhes agradeceu e nada parece estar a ser feito para os receber.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O guru económico do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, publicou ontem no Eco Online (onde escreve com regularidade e sempre com qualidade) um artigo intitulado “A farsa orçamental continua mesmo em tempos de pandemia”.

O artigo demonstra como o Ministro das Finanças cedeu na negociação do Orçamento à esquerda radical e depois não ligou nada ao que aceitou, chegando ao ponto de que a despesa total incorrida em 2020 ficou abaixo do valor que constava do Orçamento pré-pandemia.

Leiam – gostem ou não da opção do Governo – pois a nossa liberdade exige que estejamos bem informados.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Duas notícias motivam a pergunta: a economia portuguesa caiu desde que fecharam as escolas em janeiro deste ano menos do que no primeiro confinamento e “a construção evita confinamento e escapa à recessão”: em 2020 a contração do PIB foi de 7,6%, mas a construção cresceu 4%.

Excelentes notícias e parabéns ao setor: mas o que isto quer dizer é que o confinamento foi “evitado” por centenas de milhar de trabalhadores e empresários. Ou seja, confirma-se o que desde abril não me canso de repetir: há dois países e só um deles se confinou.

E o professor Manuel Carmo Gomes (“a testagem é a arma principal que devemos usar e não o confinamento”) criticou a estratégia do pé em cima (confinamento) em vez da testagem maciça.

A pergunta é óbvia: Como encaixa isto na estratégia de luta contra a Covid 19? Não teriam sido possível fazer melhor, mais testes e menos confinamento, mais proteção dos grupos de risco e de lares? E que tal tratar todos os portugueses de modo semelhante?

A LOUCURA MANSA

O famoso cartaz do PS – que já foi retirado das redes sociais – é uma “chico-espertice” de um marketeer do PS. O Chega fez algo idêntico e seguramente que burrices e fraudes destas são típicas da política.

A loucura é outra: mesmo sem falsear dolosamente a imagem, como ocorreu, seria sempre uma estupidez: se o PS se chega à frente para dar uma boa notícia, isso será para sempre recordado quando vierem de seguida as más sobre a evolução da vacinação em Portugal e na União Europeia (o que lembra o que de disse da Suécia e agora temos muito mais mortes). Aliás já vieram, hoje Portugal está ligeiramente abaixo da média europeia…

E pior: nunca tendo feito o mesmo desde março de 2020, o PS está a dizer-nos que nunca teve até agora um motivo para se autoelogiar na luta contra a Covid 19.

Como diziam os antigos, “Deus enlouquece os que quer destruir”…