Horizonte Europa: servir a sociedade com o programa de ciência e inovação mais ambicioso do mundo

A ciência e a inovação (C&I) são indispensáveis para as nossas economias e a nossa vida quotidiana, fazer face a crises imprevistas e construir sociedades resilientes. A investigação foi um dos primeiros domínios de intervenção da UE para reagir à crise do coronavírus. Foram mobilizados mil milhões de euros do programa Horizonte 2020 para novos métodos de despistagem, tratamentos e vacinas. Nos próximos meses e anos, a ciência permanecerá, mais do que nunca, na vanguarda da nossa resposta aos desafios sanitários, sociais e económicos.

Com um orçamento de 95,5 mil milhões de euros e um conjunto de instrumentos modernos, o Horizonte Europa é o programa de ciência e inovação mais poderoso do mundo. Foi criado em conjunto com os cidadãos europeus para satisfazer as suas expectativas e necessidades. Estima-se que cada euro investido no programa se traduza em 11 euros recuperados através do aumento do PIB e que sejam criados até 100 mil empregos em atividades de C & I até ao fim de 2027.

O programa apoiará fortemente a investigação de fronteira através do Conselho Europeu de Investigação (CEI). Irá atrair mais jovens para uma carreira de investigação através das Ações Marie Skłodowska-Curie e investir em infraestruturas de investigação de craveira mundial. Ações que ajudarão a Europa a atrair talentos de todo o mundo.

Através dos seus seis agregados, cobrindo o conjunto de desafios que o mundo enfrenta, impulsionará a criação de novos conhecimentos e inovações em áreas como saúde, clima, digital, energia e mobilidade, alimentação, agricultura e biodiversidade, cultura e a criatividade, segurança civil, indústria e espaço. Por exemplo, o agregado Saúde enfrentará a pandemia de coronavírus, o alargamento dos ensaios clínicos, das vacinas, dos tratamentos e dos diagnósticos, e a transposição dos resultados da investigação para medidas políticas de saúde pública.

Pela primeira vez, o Horizonte Europa centrar-se-á fortemente na exploração do potencial da investigação e da inovação nos setores culturais e criativos, bem como no seu contributo para a inovação europeia. Prevê ainda a criação de um espaço de colaboração digital do património cultural.

O programa apoia a inovação estrutural nas principais cadeias de valor, contribuindo para a soberania tecnológica europeia em domínios críticos, essencial para garantir um crescimento económico sustentável e a competitividade da nossa economia. Centrando-se no impacto da investigação, abrangerá várias disciplinas através de instrumentos como as missões e as parcerias europeias.

As missões terão objetivos ambiciosos, calendarizados e exequíveis. Estes incluem: três milhões de vidas adicionais salvas de doenças cancerígenas até 2030, 100 cidades com impacto neutro no clima, oceanos, mares e águas interiores saudáveis, solos e alimentos saudáveis e regiões resilientes às alterações climáticas. Uma abordagem estratégica das parcerias europeias com os setores público e privado melhorará o seu alinhamento com os investimentos dos Estados-Membros e da indústria, abrangendo domínios como a energia, os transportes, a biodiversidade, a saúde, a alimentação e a circularidade.

O programa inclui um novo pilar de apoio a inovações disruptivas. O CEI apoiará as inovações mais avançadas e revolucionárias, a fim de as colocar no mercado, contribuindo para o panorama europeu da inovação, em sinergia com o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia.

Porque o desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia não tem fronteiras, o alargamento da participação e reforço do Espaço Europeu da Investigação aumentarão o apoio aos Estados-Membros nos seus esforços para tirar o máximo partido do potencial nacional de investigação e inovação. Foi aprovado um aumento das dotações para este objetivo, que receberá agora 3,3 % do orçamento global.

A ciência está a fazer avançar todos os aspetos da nossa vida. O Horizonte Europa será uma alavanca fundamental para ajudar a Europa a sair da crise da COVID-19 mais forte do que antes e pronta a impulsionar a dupla transição digital e ecológica. Com investigadores e inovadores a bordo, o programa ajudará a dar aos cidadãos europeus o futuro que desejam.

* Mariya Gabriel é comissária europeia da Inovaçao, Investigação, Cultura, Educação e Juventude e Maria da Graça Carvalho é eurodeputada (PSD)