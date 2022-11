As Causas. O caos a que chegámos: Pandemia, Vacina e Direita

Chegámos ao que se temia: somos hoje o pior país do Mundo em infetados e mortos, muito piores no acumulado que o Brasil de Bolsonaro, piores em mortos que a Suécia (lembram-se?) e cada vez mais próximos dos EUA (lembram-se de Trump?).

E a Direita parece estar a entrar num ano de guerras civis.

PANDEMIA, VACINA E MENTIRAS

Marta Temido e Graça Freitas desapareceram das televisões e crescem críticas vindas de todo o lado.

António Costa, apesar de pressionado por Pacheco Pereira, negou a verdade (o caso das escolas privadas), tentou manipular (a culpa é da variante inglesa que se não podia prever antes do Natal) e, pior que tudo, não foi capaz de reconhecer um único erro do seu Governo em 10 meses, mesmo os que são compreensíveis e causaram apenas efeitos menores.

Isto corrói a confiança e não está ao nível exigível e que o Primeiro-Ministro já teve no passado.

Sinal disso foi o Polígrafo de ontem e as três devastadoras conclusões de que o Primeiro-Ministro mentiu em três temas essenciais, ainda que para proteger os seus ministros

Quanto às vacinas, devo uma desculpa aos que generosamente, me ouvem ou leem. Ingenuamente, afirmei que tinha confiança em Francisco Ramos, o homem que muito tardiamente foi escolhido para comandar a vacinação.

Nesse sentido, desvalorizei a sua inicial e catastrófica conferência de imprensa; Ricardo Araújo Pereira não perdoou e vejo agora que com toda a razão.

Depois, e como aqui referi, há semanas, Ramos foi arrogante com um jornalista do Expresso que lhe fazia uma pergunta que era óbvia e o tempo revelou que se justificava (se não iam mudar o plano de vacinação).

Pior, há dias usou a teoria dos “deploráveis”, imortalizada por Hilary Clinton com os resultados que se sabem, para dizer que só os eleitores do Chega achavam que os beneficiados sendo vacinados sem prioridade não deviam receber a segunda toma, apesar disso – bem ou mal – ter sido defendido publicamente por muita gente do próprio PS.

E mais não disse. Com isso cobriu a “batota”, a “vigarice”, o “compadrio”, a “falta de regras claras”, a “corrupção”, a “bandalheira” (tudo palavras usadas por pessoas moderadas, que nada têm a ver com o Chega, e que me escreveram).

“A utilização indevida das vacinas mina a confiança das pessoas no sistema", disse a Bastonária dos Enfermeiros, e disse bem.

O que Ramos agora disse, e como disse, fez-me recordar a conferência de imprensa e pensar que não deve estar bem de saúde para se comportar daquele modo.

Vamos entrar na fase mais difícil da vacinação (os que tenham graves comorbilidades e mais de 50 anos e todos os que tenham mais de 80 anos), a falta de planeamento e de programação vão surgir mais evidentes e para piorar temos de viver com os erros da estúpida estratégia da burocracia europeia tão bem denunciada por Teresa de Sousa, no Público ontem.

Temo por isso que venha aí o caos, a natural revolta e uma enorme crise de confiança política, que só serve aos radicais de Direita e de Esquerda.

Não vejo outra solução do que António Costa perceber que tem de antecipar uma substituição de quem “dirige” a luta contra a pandemia ao mais alto nível.

DIREITA, QUEM A TEM CHAMA-LHE SUA

Falemos então da Direita, como toda a gente.

De tanto que podia ser dito, escolhi abordar:

(i) a questão do papel do Chega na “tenda da Direita”,

(ii) a crise no CDS,

(iii) como otimizar o pluralismo e a diversidade na Direita e, finalmente,

(iv) a pergunta de 1 milhão de dólares: pode o PS ser afastado do Poder?

Procurarei analisar com espírito científico. Por favor, acreditem que não tenho dificuldade em ver a Direita de fora e que há muitos anos só tenho aumentado os motivos para isso.

E assumam que as conclusões a que vou chegar não significam que as deseje, por vezes podendo até ser o contrário.

O CHEGA ENTRA NA TENDA DA DIREITA?

O Chega não é um epifenómeno. É verdade que nasceu de circunstâncias favoráveis, que referi na passada semana. Mas ocupou um espaço político-sociológico que estava livre, no sentido de que apenas envergonhadamente (“quero o teu voto, mas não ser visto contigo”) era ocupado pelo PSD e o CDS.

O Chega pode evoluir de vários modos, claro. Mas será sempre no campo de partidos populistas de direita radical. Não acredito que se “modere”; se o fizer, pelo menos nos próximos anos, está condenado a ser um clone daquilo a que chama “sistema” e por isso inútil aos seus próprios olhos.

O Chega ainda é um “start up” político; por isso quer fazer o seu caminho como força que se afirma “antissistema”; e não há – pelo menos por enquanto – nenhum prato de lentilhas que o possa seduzir para se tornar num pequeno pilar na tenda da Direita.

Em conclusão, as outras Direitas não devem contar com ele para chegar ao Poder. Pelo contrário, o Chega prefere que o PS governe até 2023 e, se possível, depois disso. O seu tema, nos próximos anos de crise, é crescer sem contemplações nem cedências.

Acho que isto devia matar o debate em que a direita moderada se está a arranhar.

O CDS: CONSERVADOR OU LIBERAL?

O CDS foi mudando ao longo dos anos:

(i) começou por ser um partido de classe média urbana sobretudo a Sul (nas autárquicas de 1976 ficou à frente do PSD em Lisboa, Oeiras e Cascais),

(ii) Tornou-se o parceiro júnior do PSD, ficando igual e dependente,

(i) Tentou com Lucas Pires ser um partido liberal,

(ii) Foi marginalizado por Cavaco e tornou-se ressabiado e mais reacionário,

(iii) Renasceu com o primeiro Portas como partido conservador “britânico”,

(iv) Tentou ser mais “social” e centrista com o segundo Portas e Assunção Cristas,

(v) Agora, com Rodrigues dos Santos, é mais conservador e menos liberal do que nunca, e

(vi) Mesquita Nunes quer que volte a ser liberal.

Ou seja, basicamente, hoje o CDS é como um clube de futebol, é o partido dos que … são do CDS: vai sendo em cada momento o que propõem os sócios e pouco importa o resto.

A luta entre Xicão e Adolfo é uma guerra fratricida, clubística e que não leva a nada:

(i) uma parte do CDS quer ser claramente de Direita, e paradoxalmente são os herdeiros do jovem Portas;

(ii) outra parte do CDS quer ser liberal e moderna, e são os herdeiros do atual Portas, o putativo candidato presidencial.

Ganhe um ou ganhe o outro, os militantes que se reveem nos que perderem vão migrar para o Chega ou para a Iniciativa Liberal; ou melhor, vão continuar a migrar. A não ser que desistam pura e simplesmente da política.

E, em qualquer caso, o CDS ficará menor do que julga que é hoje, transformado numa espécie do que o PPM foi para a AD: pequenino, mas talvez útil.

AS QUATRO DIREITAS, MAS QUAIS?

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu-se nesta campanha como expressão da “direita social”, o que não me lembro de o ver afirmar alguma vez.

Mas nisso há uma curiosa aproximação ao que de certa forma o seu Pai, Baltasar Rebelo de Sousa, e outros salazaristas moderados chamavam “Estado Social”.

Seja como for, vamos aceitar essa “novidade” e, sendo assim, há hoje quatro famílias na Direita: (i) a Social, (ii) a Liberal, (iii) a Conservadora e (iv) a Populista.

O PSD – sobre isso escrevi muito ao longo dos anos – foi a expressão de uma Direita “bonapartista”, que afinal reunia componentes sociais, populistas e conservadoras e muito pouco liberais: Cavaco foi o resultado desse processo e chegou a mais de 50% dos votos. Desse modo uniu desde nostálgicos do Salazarismo e do culto do Homem Providencial até a classes médias “culturalmente” de centro esquerda.

O Chega é nesse sentido mais uma cisão do PSD do que qualquer outra coisa.

Agora a Direita tem 4 famílias partidárias: PSD, IL, CDS e Chega.

As famílias ideológico-políticas podem continuar espalhadas e amalgamadas em cada partido, ou estes poderão assumir uma base político-ideológica mais coerente.

Na primeira hipótese, cada partido vai continuar a ser uma guerra civil como aconteceu muito no PSD, está a aumentar no CDS e me dizem que já está a chegar ao IL, neste caso entre os liberais absolutos e fundamentalistas e os liberais-conservadores pragmáticos.

Visto de fora, penso que seria melhor para a Direita que cada partido se tornasse mais homogéneo ideologicamente, fornecendo aos eleitores propostas com base em valores e ideias, e que os partidos competissem, sem prejuízo de se poderem aliar no todo ou em parte para governar.

Neste sentido, acho melhor para o sistema político que Rui Rio, Cotrim de Figueiredo (ou Adolfo Mesquita Nunes), Rodrigues dos Santos e André Ventura, sejam os líderes de cada uma das quatro Direitas. E que depois os eleitores escolham e hierarquizem.

Mas é provável que não seja assim: podemos daqui a um ano ter Passos Coelho, Cotrim, Mesquita Nunes e Ventura; ou seja, três liberais e um populista.

O que é curioso é que na primeira hipótese com Rio algum acordo com Ventura pode ser tentado (excluindo a IL), mas na segunda hipótese com Passos Coelho não será possível, como veremos já a seguir.

O PS PODE SER AFASTADO DO PODER?

Claro que o PS pode ser afastado e acabará por o ser: o sistema democrático alimenta-se e sobrevive desse modo. E quando isso acontecer vai tornar-se mais radical e esquerdista.

A questão é outra: pode ser afastado nas eleições de 2023 (ou antes disso)?

Em minha opinião não é nada provável que aconteça, apesar dos erros gravíssimos cometidos e da degradação da imagem do governo.

E esta resposta tem a ver com a Direita. Seja qual for a sua evolução.

Vejamos a hipótese que domina nos meios da Direita sofisticados e me dizem que aquece as bases do PSD nas noites frias que estão a viver nas suas sedes locais: Passos Coelho regressa daqui a um ano, entretanto Adolfo Mesquita Nunes vence no CDS e o IL também se implanta mais nos meios urbanos.

Nesse caso, a “direita social” ou “marcelista” sentir-se-á órfã, a aliança com o Chega será recusada liminarmente e este partido - com uma estratégia idêntica a Marine LePen - pode ir buscar ainda mais apoios ao PSD: a História revela que as “direitas sociais” tendem a ser antiliberais e com isso presa fácil de populismos.

Na hipótese alternativa (Rio, Cotrim, Xicão, Ventura), algum tipo de arranjo “açoriano” com o Chega será viável, mas a IL e todos os liberais ficarão de fora e a tentar capitalizar a mais que provável derrota dos outros …

E, claro, resta então saber se o Chega admitirá comer as lentilhas com que o tentarão seduzir: se ele não aceitar, a derrota da Direita chefiada pelo inábil Rio é inevitável em 2023.

Em resumo: a Direita – como digo há anos – deve esquecer 2023 e pensar em 2027 a sério. Como? Isso fica para outro dia.

ELOGIO

Como Manuel Carvalho, hoje no Editorial do Público, fiquei chocado que o Governo não tivesse uma palavra de agradecimento à Alemanha e à Áustria, que Marta Temido não disfarçasse o seu mal-estar com a ajuda recebida e que passassem para os media a mensagem (que hoje é título na página 2 do Público) “Costa aceita ajuda internacional” em vez de dizer “Costa pede ajuda internacional”.

O elogio é para esses países generosos, a que o Governo não agradeceu publicamente, o que me causou vergonha alheia.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Era para falar de texto de Jorge Calado sobre o “medo”, e de uma excelente entrevista a Arturo Perez-Reverte, ambos na Revista do Expresso de sábado

Envergonhado com os erros do Ministério da Saúde, Administração Interna e Transpores, na falta de planeamento e programação do fecho de viagens áreas –recomento um texto no Observador do Professor Martins Ferreira, “Retrato de um país desgovernado - uma breve comparação entre Portugal e a Noruega” que exprime de forma exemplar o caos e o desprezo pelos cidadãos e pela imagem externa de Portugal. Vários portugueses que passaram pelo mesmo me escreveram com histórias idênticas.

E, como é seu hábito, o Governo nem sequer lhes pede desculpa publicamente; mais uma vez tenho vergonha alheia.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Foram divulgados dados sobre confinamento no mês de janeiro. Em resumo, nunca estiveram confinados mais de 60% dos portugueses, no dia das eleições foram 50%, e na passada semana estivemos sempre abaixo de 50% em confinamento.

A pergunta é óbvia: Como as autoridades explicam isto? É desobediência cívica generalizada ou a confirmação que o confinamento é um luxo de funcionários públicos, empregados na área dos serviços, reformados e classe média alta e os outros que se lixem?

E já agora, outra pergunta que tem muito a ver com a anterior: em janeiro morreram cerca de 20000 pessoas (mais 6000 do que no pior ano dos últimos 12 anos), dos quais só 28% com Covid e quase ninguém por gripe (no ano passado 3300). Será que o confinamento e o pânico gerado na opinião pública estão a provocar muitas outras mortes sem afinal sequer terem as vantagens de um confinamento a sério?

A LOUCURA MANSA

A loucura mansa não é o que diz Francisco Ramos e nem por ainda não ter sido demitido.

A loucura é a falta de vergonha de muitos jovens responsáveis políticos (pelo menos uma dirigente do PS tem apenas 32 anos) a quererem ser vacinados com prioridade, ou outros com nomeação política, ou não, a fazer ou beneficiar da batota já referida, o que é desprezível e sugere que são muito mais do que aqueles que foram apanhados com a agulha no braço.

Como dizia um amigo meu da área socialista, “continuem assim e depois admirem-se que o Chega ganhe as eleições por maioria”.