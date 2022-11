Resiliência é uma palavra pedida de empréstimo à física. Tem a ver com a resistência que os materiais opõem a uma pressão que sofram, não se deixando estilhaçar nesse impacto, mas mantendo intacta a sua unidade. Este termo entrou no nosso vocabulário corrente pela porta da psicologia, e passou a descrever a capacidade de reagir a experiências traumáticas, recorrendo à mobilização dos recursos interiores para uma reorganização de nós próprios. Assim, à maneira dos materiais que não quebram ou deformam, a resiliência sublinha em momentos-chave, em momentos especialmente pesados como o que estamos coletivamente a viver, a importância das velhas virtudes que temos de aprender a tratar por tu: a força de ânimo, a constância, a teimosia, a humildade de recomeçar do zero, a aceitação dos sacrifícios necessários ou o esforço requerido para manter aceso o entusiasmo, que é uma forma de declarar o amor pela vida.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.