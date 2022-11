Todos têm uma explicação para a votação de Ventura: pegam nos seus próprios descontentamentos e atribuem-nos a 12% dos eleitores. Antes de tudo, é bom não despolitizar este voto. Há razões sociológicas e estruturais para ele. E até há o ambiente crispado da pandemia e do confinamento. Mas qualquer análise séria dos resultados mostra que uma grande parte destes eleitores vem do campo da direita. Por causa da péssima oposição de Rui Rio e Rodrigues dos Santos (quem?) e da colagem do Governo a Marcelo, que recebeu voto massivo do PS. Ignorar isto é uma fuga à crise da direita. Até se ensaiou a narrativa da debandada comunista para Ventura, com base nos resultados no Alentejo e em Setúbal. Com exceção de freguesias com presença cigana, a comparação entre as votações de Edgar Silva e João Ferreira nestas regiões desmente-o.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler