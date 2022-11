As Causas. Equívocos e Bloco Central

Estas são em resumo as consequências essenciais das eleições de domingo:

A inequívoca e forte vitória de Marcelo Rebelo de Sousa assenta num equívoco, explica o sucesso do Chega e impede nos próximos anos que a Direita tenha hipótese de se tornar uma alternativa ao Governo do PS.

A inequívoca e forte vitória de António Costa tem dentro de si as sementes da instabilidade indesejada, e vai obrigar o Presidente a prolongar o bloco central até 2023, aconteça o que acontecer, contra as ilusões da Direita moderada.

Vamos então declinar estes temas e também tratar da incompetência do ministro da Educação, como uma espécie de bónus.

O EQUÍVOCO NA ELEIÇÃO DE MARCELO

Os 2,5 milhões de votos (60,7%) recebidos pelo Presidente vieram mais de votantes de Esquerda do que de Direita. Vejamos porquê.

Em sondagem à boca da urna para a RTP, se houvesse eleições legislativas, os partidos da Esquerda teriam 55% e os da Direita 45% dos votos.

Os 3 candidatos presidenciais de esquerda (e para este efeito assumo além disso que metade dos votos de Tino de Rans são de esquerda) tiveram 22,5%. Ou seja, Marcelo foi apoiado por 32,5% desse lado.

Os dois candidatos de Direita (e metade de Tino) chegaram a 16,5%. Marcelo nesta área foi, pois, apoiado por 28,2%.

Marcelo não apresentou programa e nada disse antes de ser eleito sobre o que faria com os votos. Apresentou uma página branca onde cada um escreveu o que mais desejava.

Talvez por isso, nem a Esquerda nem a Direita votou nele com entusiasmo. Como eu afirmei aqui há semanas, Marcelo teve a arte genial de transformar a 1ª volta numa 2ª volta, em que se vota contra os outros com convicção e não a favor com entusiasmo.

Agora, cada parte lhe vai apresentar exigências em função do que leu na página em branco: os 28,2% querem que ele dê cabo de Costa e os 32,5% querem que ele continue a apoiar Costa (“profícua colaboração institucional”, como este último de modo eufemístico pediu).

Vai ser bonito de ver…

O PAI E A AMA DE ANDRÉ VENTURA

A eleição presidencial foi o culminar de 5 anos de bloco central: a Direita moderada – que sempre apoiou mais Marcelo do que Rui Rio – queria a estabilidade.

Rui Rio – mesmo que tivesse ideias para o País, estratégia e jeito, e não tem – não podia fazer oposição a Costa sem atacar Marcelo também. Deu no que deu.

Nesse sentido é muito sintomático que o Vice-Presidente do PSD, David Justino, tenha dito "Se juntarmos as forças moderadas, mais à esquerda ou mais à direita, representa entre 75% e 80% do eleitorado", ou seja integra Ana Gomes – que ataca o PSD – e exclui o Chega - com quem se aliou nos Açores.

Agora e com toda a lógica, PSD e PS elegeram Marcelo. O PSD não vai conseguir – mesmo que queira – fazer oposição.

Ora a política tem horror ao vazio. André Ventura ocupou-o. Ontem foi entronizado como líder da oposição, também por

falta de comparência dos outros. Pode perder o lugar, mas até ver é dele.

Como eu disse há semanas, Ventura é filho da estratégia de Marcelo e vai ser carinhosamente alimentado a biberão pelo PS (até porque no domingo se confirmou que vai tirar também votos ao PCP e não só ao PSD, e sobretudo tira votos onde cada um deles é mais forte).

Não vai ser fácil resolver isto…

O BLOCO CENTRAL VAI RESISTIR E DURAR

Vivemos nos últimos anos um bloco central entre Marcelo e Costa, como já disse.

A solução de bloco central tem virtudes e defeitos, riscos e oportunidades. O que o discurso de vitória de Marcelo afinal demonstra é que foram quase só defeitos e riscos o que este nos trouxe.

Marcelo pode agora vir dizer palavras fortes, mas não vai ter condições para acabar com o bloco central, mesmo que quisesse.

Realmente, ele sabe que o “caderno de encargos” que apresentou não vai poder resultar sem uma mudança radical de políticas, o que nunca Costa fará. E, pior, o caderno de encargos podia ter sido apresentado a ele próprio, que ao longo de 5 anos não exigiu nada disso.

Mas deste modo Marcelo inviabiliza completamente as hipóteses do PSD (do CDS não vale a pena falar, pois morreu no domingo) em ser oposição, mesmo que soubesse ser: como a esperança é a última coisa a morrer, e Marcelo vai tentar perpetuar o equívoco, os 26,5% que à boca da urna disseram que votariam no PSD e CDS (comparados com os 18,5% com IL e Chega) são os votantes em Marcelo e não querem oposição a ele, que apoia Costa…

Ou seja, estamos perante uma self fulfilling profecy: a Direita não vai poder ser alternativa, a estabilidade impede ataques a Costa e seu Governo, Marcelo vai continuar como até aqui.

Marcelo vai, pois, ficar bloqueado como uma barata tonta sem saídas e o bloco central vai continuar.

Uns gostam, outros não. Claro. Mas aqui falo de factos. Que são tão inequívocos como as vitórias na eleição.

COSTA: CHEGAR AO TOPO DÁ VERTIGENS

António Costa foi o outro grande vencedor das eleições. Por todas as razões:

a) Marcelo ganhou sem programa e por isso sem mandato para mudar. Não vai conseguir dar sentido ao que a Direita o ouviu a dizer na Faculdade de Direito. Sem alternativa à Direita, e com a sua força a depender hoje mais da Esquerda do que da Direita, Costa pode dormir sossegado;

b) Os partidos da geringonça estão em chaga viva e têm de se dedicar nos próximos tempos a lamber as feridas, anunciando-se autárquicas péssimas para a esquerda radical;

c) Ana Gomes revelou quanto vale a esquerda do PS e é muito pouco;

Mas Costa tem dois problemas: um dos piores governos da história da democracia e uma crise pandémica/económica/social devastadora.

Viver com isso não vai ser fácil e 6 meses a presidir ao Conselho da União Europeia é uma prisão que o bloqueia.

Mas, ao contrário dos outros, tem solução: fazer uma forte remodelação em julho, continuar a tirar votos ao BE e ao PCP (desde as legislativas perderam 25% do seu resultado), encostar Rui Rio ao Chega (talvez nem precise de fazer nada, como se percebeu do discurso de Rui Rio a comentar

os resultados no domingo) e tourear Marcelo como anda a fazer há anos.

A INCOMPETÊNCIA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Em quase todas as semanas surge mais um exemplo de ações ou inações de mais um ministro (agora o da Educação) que confirma o que já sabemos: este é um dos piores governos de que me recordo e já não sou novo.

A história é conhecida: numa única semana, António Costa mudou de opinião três vezes (fazendo lembrar Ventura…) sobre o encerramento das escolas e o ensino à distância.

Alguém comparou Costa a S. Pedro que negou três vezes que conhecia Cristo. A comparação, com todo o respeito, não serve. Pedro foi cobarde, mas coerente, Deus perdoou-lhe e sobre ele construiu a sua igreja. Costa foi incoerente e corajoso, pois não é qualquer um que ousa sem pestanejar dar 3 soluções para as escolas numa semana.

Mas a questão é outra: o Governo tinha prometido, com muita fanfarra como é seu hábito, um bodo aos pobres digital, computadores oferecidos a todos os jovens, até setembro passado. Falhou; mas não usou fanfarra idêntica para o reconhecer.

Agora, com a mesma incompetência com que de março em diante fechou o ensino presencial e louvou com fanfarra o ensino feito à distância, apesar da falta de meios, vem agora dizer – como a raposa dizia das uvas – que é tão amargo o ensino à distância que não se pode tragar. A razão é só uma: não tem os computadores prometidos.

Quando as escolas privadas disseram que estavam preparadas para ensino à distância, isso expunha o fracasso. Era preciso fazer algo e veio ao de cima o preconceito ideológico: o Ministro da Educação logo disse que permitir isso seria dar vantagens aos filhos das elites, pelo que é melhor ser justo e prejudicar todos.

As reações foram muitas e o ministro deu uma cambalhota e veio com um terceiro e incompatível argumento: como quer dar prioridade ao ensino presencial vai-se às férias e quer poupar (e por isso proteger) os tais filhos de privilegiados para não sofram com aulas a mais.

ELOGIO

Carlos Guimarães Pinto, Carlos Moreira da Silva e Adolfo Mesquita Nunes lançaram o Instituto “+Liberdade” para promover os valores da democracia, da economia de mercado e da liberdade individual. Não poderiam ter sido mais oportunos.

LER É O MELHOR REMÉDIO

A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem uma coleção de pequenos ensaios que merecem como regra ser lidos.

Hoje sugiro o recente “Como são os portugueses - conclusão geral, características gerais da população, desigualdades”, escrito pelo Professor Fernando Alexandre. Ainda mais oportuno nestes tempos em que se aproxima o agravamento da crise em que estamos atolados.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O caso da proibição do ensino à distância no ensino privado não motivou a Marcelo em campanha qualquer atitude. Percebe-se e perdoa-se. Como ele gostava de dizer quando era comentador, “guardou de Conrado o prudente silêncio”.

Mas para não avançarmos mais para a cauda da Europa este tipo de atitudes do Governo é um exemplo paradigmático daquilo que tem de mudar.

Será que o Presidente eleito vai agora falar disso?

E já agora, o que fizer com a lei da eutanásia vai ser sinal politico-ideológico muito interessante.

A LOUCURA MANSA

Quando me disseram não quis acreditar. Ontem, na RTP, a Ministra da Saúde, em estado de descontrolo emocional patente, veio pedir uma “união nacional” à volta do Governo e acusar quem a critica de “bullying”.

Convirá lembrar que o “bullying” é “o uso de força física, ameaça ou coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. Um pré-requisito é a perceção, pelo intimidador ou por outros, de um desequilíbrio de poder social, político ou físico, o que distingue o bullying do conflito”.

Só nos faltava mais esta. Qualquer dia os que ousem criticar serão agredidos fisicamente nas ruas. Já não é a primeira vez que a pulsão salazarista irrompe da área do Governo. Mas bullying ainda não tinha sido referido.

Começo a sentir que se deseja tornar o ar irrespirável.

E um destes dias, antes de eu ser agredido, digam-me por favor quem está a “normalizar” André Ventura, quem é?