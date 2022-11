A única chance

Portugal arrisca na vacinação COVID19 o lugar de país mais pobre da União Europeia nesta década. O enorme endividamento público já realizado e a alocação dos fundos europeus de anos vindouros para despesa corrente emergente da crise económica condicionam um quadro macro de enorme dificuldade. Acrescem as debilidades estruturais – da saúde à justiça, da fiscalidade ao mercado laboral, da inovação à capacidade exportadora – e a redobrada iniciativa competitiva dos restantes países que, à escala global, tentarão recuperar as suas economias pós-pandemia. Oficialmente, insistimos na resposta europeia conjunta como plano único para a vacinação COVID19 – o caminho óbvio, fácil e confiável. Mas será assim?

A evolução da pandemia tornou Portugal o pior caso da 3ª vaga no comparativo internacional. A prevalência da infecção na comunidade manter-se-á em níveis elevados, mesmo com confinamentos intermitentes ou parcelares (altamente danosos da vida económica). Só a vacina garante a quebra efectiva das cadeias de transmissão, mas com a velocidade actual de vacinação Portugal arrisca vagas sucessivas de epidemia, incluindo no próximo Inverno.

A atitude meramente reativa e largamente incompetente das autoridades de saúde – escudadas num execrável show-off governamental que apostou tudo na bonomia “vamos todos ficar bem” de Costa e Marcelo – é o sintoma ilustrativo de uma estratégia nacional imprevidente e laxista. Portugal parece apreciar uma certa vacuidade e preguiça institucionalizadas mesmo quando a consequência direta redunda em centenas de mortes evitáveis dos seus cidadãos. A Europa externa é, neste sentido, a melhor “desculpa” para o atavismo e inacção internos numa desresponsabilização oportunista chocante.

A excecional e emergente situação sanitária portuguesa constitui um dos principais factores de ativação de planos alternativos para a vacinação massiva desejável de 70 a 80% da população portuguesa (7 a 8 milhões de vacinas). O reforço e a diversificação das vacinas disponíveis é uma das prioridades que a presidência portuguesa da UE deve alcançar neste semestre. Além disso, a própria UE deverá ser sensível a novos critérios de mortalidade extrema e emergência de saúde pública que possam ser conjugados com a distribuição populacional proporcional.

Mas não se pode esgotar nessa negociação europeia o plano português de vacinação. Existem duas outras dimensões que precisam de ser repensadas:

• Em primeiro lugar, uma resposta coordenada ao “falhanço moral catastrófico” apontado por Tedros Ghebreyesus, director-geral da OMS, quanto à distribuição equitativa de vacinas entre países ricos e pobres. Portugal deve conjugar esforços com os Países Africanos de Língua Portuguesa, numa negociação colectiva com as indústrias farmacêuticas envolvidas e na administração efectiva aos cidadãos nacionais destes países, nos vários territórios em que se entrecruzam de forma a atingir um passaporte COVID nesta rede internacional;

• Em segundo lugar, Portugal necessita de investir seriamente na produção de uma vacina própria através de empresas biofarmacêuticas portuguesas com capacidade crítica de I&D e inovação (sim, existem boas empresas portuguesas nesta área). Além do sinal interno de confiança no sistema científico e tecnológico e na nossa capacidade empresarial, trata-se de um ativo de forte valor acrescentado no mercado mundial, mesmo num contexto de forte concorrência.

A epidemia por SARS-CoV-2 não vai desaparecer e poderemos vir a ter mutações e novas estirpes que poderão necessitar de ajustes na formulação das vacinas, além do conhecimento crítico que um processo produtivo desta exigência técnica seguramente suscita.

A vacina portuguesa (mesmo com várias linhas terapêuticas) deve constituir um desígnio estratégico nacional em assumida parceria público-privada com os prazos mínimos possíveis; A nossa única esperança reside na implementação eficiente de um plano de vacinação a larga escala da população portuguesa em tempo útil – o tempo em que ocorrerá essa vacinação é mesmo um factor determinante do nosso futuro coletivo. A coordenação militar desse esforço logístico e assistencial parece a mais adequada, apoiada nos municípios e juntas de freguesia que conhecem o terreno social e dispõem dos meios físicos para o efeito.

Retirar a DGS e o Ministério da Saúde do comando é de elementar bom senso, permitindo que se concentrem unicamente na resposta clínica, na testagem e nos inquéritos epidemiológicos. Atingir rapidamente a imunidade de grupo não é só uma questão de saúde pública. Para Portugal, significa atrasar o relançamento e ocupar – ou não – o último lugar como país mais pobre da União Europeia. O caminho mais fácil na habitual postura parasitária da UE não chega. A mortalidade acumulada e a crise económica e social de uma epidemia mal controlada são preços demasiado altos para um povo a quem se pedem todos os esforços enquanto os governantes se escondem e desculpam. A vacina é, neste momento, a nossa única chance.

* Médico anestesiologista, ex-vereador da Câmara de Coimbra

