O centro da nossa tragédia é a mortalidade não covid

Nós estamos a sofrer o mesmo que a esmagadora maioria dos países já sofreu, uma forte onda covid. Todos os países, com mais ou menos medidas, passaram ou estão a passar por esta fase. Infelizmente, é uma fase inevitável perante uma ameaça nova. O que distingue Portugal, o que torna Portugal num caso particularmente grave, não é o que se está a passar neste mês de janeiro com a onda covid, é o que se está a passar desde março debaixo dos radares dos políticos e das televisões: o excesso de mortes não covid. Mesmo sem esta vaga covid, nós já estávamos no top 8 ou top 10 do excesso de mortalidade desde março, porque os mortos não covid eram demasiados; mesmo sem este janeiro, nós já estávamos acima de Itália no excesso de mortos por 100 mil habitantes.

