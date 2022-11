Votar para mobilizar Portugal

As eleições presidenciais do próximo dia 24 revestem-se de grande importância. Trata-se de escolher democraticamente a primeira figura do Estado, o seu mais alto representante, num período em que Portugal, a Europa e o Mundo vivem a maior crise desde há mais de meio século.

Quem os portugueses escolherem para Presidente da República terá a enorme responsabilidade de contribuir, na esfera das suas competências constitucionais, para apoiar o combate à crise provocada pela pandemia do covid19 e para mobilizar o país, as portuguesas e os portugueses, para uma recuperação económica e social decisiva para moldar o nosso futuro coletivo nas próximas décadas.

Os signatários saúdam as candidatas e os candidatos que se propõem submeter-se à escolha cidadã para, no respeito pela Constituição e pela nossa história democrática, desempenharem essa decisiva missão.

Os signatários consideram que o exercício do mandato presidencial pelo atual candidato Marcelo Rebelo de Sousa foi pautado, no essencial, pelo respeito e valorização do quadro constitucional vigente, pela dignificação externa do país, pela promoção da estabilidade política e do diálogo político e social, e por um continuado empenhamento na mobilização dos portugueses para a defesa dos interesses nacionais e para o combate a diversas adversidades que marcaram os últimos anos.

Essa é a principal razão que nos leva a confiar que as continuadas afirmações do candidato Marcelo Rebelo de Sousa de assumir idêntica atitude num eventual segundo mandato lhe dão particular capacidade para merecer o voto popular.

Sabemos bem que, sobre as democracias modernas, paira a ameaça de correntes e movimentos políticos que, sob diferentes capas, representam o regresso a um quadro político de retrocesso dos valores democráticos, de empobrecimento de avanços sociais e civilizacionais e de cedência a diversas formas de intolerância e discriminação.

As eleições presidenciais serão um momento de afirmar que uma ampla maioria de portuguesas e portugueses, de muito diversas sensibilidades políticas e ideológicas, rejeita essas propostas e diz não a essas ameaças.

Reafirmamos que essa luta por um Portugal progressista, pacifico, aberto ao mundo e empenhado no aprofundamento da equidade e da justiça social, terá nos abaixo assinados agentes ativos desse combate.

Por isso o nosso apelo ao voto em Marcelo Rebelo de Sousa.

Alberto Mesquita – Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

António Correia de Campos – Antigo Ministro da Saúde

Alexandre Almeida – Presidente da Câmara Municipal de Paredes

Basílio Horta – Presidente da Câmara Municipal de Sintra

Bernardo Trindade – Empresário, antigo Secretário de Estado do Turismo

Eduardo Vítor – Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Área Metropolitana do Porto

Fernando Medina – Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da Área Metropolitana de Lisboa

Guilherme W d’Oliveira Martins – Docente universitário, antigo Secretário de Estado das Infraestruturas

Isilda Gomes – Presidente da Câmara Municipal de Portimão

João Azevedo – Deputado pelo círculo eleitoral de Viseu

Jorge Gomes – Deputado pelo círculo eleitoral de Bragança, antigo Secretário da Administração Interna

José António Vieira da Silva – antigo Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social

José Manuel Ribeiro – Presidente da Câmara Municipal de Valongo

Manuel Machado – Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses

Miguel Alves – Presidente da Câmara Municipal de Caminha

Paulo Cafôfo – Deputado à Assembleia Legislativa da Madeira

Pedro Marques – Deputado ao Parlamento Europeu, antigo Ministro das Infraestruturas

Nuno Canta – Presidente da Câmara Municipal do Montijo

Nuno Mocinha – Presidente da Câmara Municipal de Elvas

Rui Santos – Presidente da Câmara Municipal de Vila Real

Vitor Hugo Salgado – Presidente da Câmara Municipal de Vizela