Em criança fui muito marcada pela frase “o voto útil só é útil para quem o recebe”. Nunca votei útil. Nunca emprestei o meu voto a outro cálculo que não o da minha convicção. Admito, como em tudo, que a máxima não pode ser absoluta. Se tivesse de optar entre duas únicas candidaturas, uma democrata e outra não democrata, como aconteceu no Brasil, evidentemente votaria na candidatura democrata, ainda que essa não se situasse na minha família política. Não estamos, em Portugal, a viver um cenário de escolha entre o precipício e a democracia. Nestas presidenciais, o campo da direita democrática tem em Marcelo Rebelo de Sousa um rosto e a esquerda faz mal se condiciona as suas escolhas por um absurdo voto útil em prol do segundo lugar.

