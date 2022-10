As Causas. A eleição presidencial, já que tanto insistem

Não pensem que considero que esta eleição nunca é importante. Mas essa foi sempre a regra, com poucas exceções.

Desde a primeira eleição, em 1976, apenas foi relevante em 1980 (Eanes/Soares Carneiro), em 1986 (Soares/Freitas) e em 1991 (Sampaio/Cavaco).

Nas outras 8 eleições (incluindo a atual) não houve nunca verdadeiro duelo, como o sistema eleitoral deseja. E entre as 11 eleições apenas uma vez, em 1986, houve 2ª volta.

PARA QUE SERVEM AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS?

Quando na política algo não serve para aquilo que esteve na sua génese, passa a servir para outras coisas: para estertores revolucionários com Otelo, lançar líderes partidários de pequenos partidos, aguentar as tropas, feiras de vaidades de quem se levava demasiado a sério, louvar a (boa) poesia com Alegre, para um velho guerreiro morrer em combate (no “remake” de Soares em 2006).

Por isso faz sentido perguntar para que serve a eleição que vai ocorrer daqui a 3 semanas. E só através dessa questão se poderá entender o que está a passar-se com os debates, que têm sido um razoável sucesso de audiência, embora em prime time nunca lideraram até agora.

O primeiro objetivo desta eleição é legalizar por plebiscito a evidência do regime de monarquia eletiva que nunca foi tão óbvio como com Marcelo, o que de um certo e importante ponto de vista é mérito dele.

Depois serve para pequenos partidos (PCP e BE) tentarem fixar o voto, como se temessem que os seus fiéis pudessem

gostar da ousadia de votar fora da agremiação e habituarem-se a isso.

A seguir serve para consolidar projetos partidários na infância e talvez a nascerem:

No caso do Chega, com a ousadia de fazer uma OPA a uma parte do eleitorado do CDS e PSD, que sem isso não votaria tão facilmente fora da velha casa habitual; No caso da Iniciativa Liberal, mais cautelosamente para crescer algo e deixar uma leve impressão digital para o futuro; No caso de Ana Gomes, ninguém consegue perceber para que se candidata, mas talvez seja por um sonho de um destino fora da Sic Notícias se conseguir fazer uma cisão no PS. E, é verdade, já me esquecia do RIR, que é o curioso nome da reencarnação do Zé Povinho sem manguito que é Tino de Rans: para manter algum protagonismo com que legitimamente depois se pode ganhar algum dinheiro. E merece elogio pela sua genuinidade.

QUEM ESTÁ A GANHAR OS DEBATES?

A esta hora já houve 7 debates, mas apenas puder ver os 6 primeiros, pois só há minutos ocorreu o sétimo. E – descontando 6 que se realizarão no Porto Canal (Tino de Rans, numa espécie de simultâneas de xadrez contra todos) – irei assistir ainda a mais 16 debates, por uma espécie de masoquista dever de ofício…

Por isso a opinião que agora vou dar pode ser revista daqui a uma semana. Mas duvido que no essencial algo possa mudar. Vamos então a isso.

Marcelo: concorre como Rei de Portugal, fiel à tradição secular de ligação ao povo, por cima e através da aristocracia (agora são os partidos, calcule-se). Por isso não se candidata contra ninguém, a quase todos elogia, a quase todos intimida, em relação a todos será condescendente num caldo de (falsa) modéstia. Ganhar os debates é não hostilizar ninguém (mas com Mayan, não resistiu a mostrar que ganhou… e só perdeu com isso). Mas sendo melhor e mais amado do que todos os outros juntos, ganhará na nossa perceção em todos os debates.

João Ferreira: também não se candidata contra ninguém, nem sequer contra Marisa Matias. Ganhar os debates é dar uma suave alegria resignada aos comunistas, manter o eleitorado bem oleado porque daqui a meses vai haver eleição a sério, as autárquicas.

Tiago Mayan e Marisa Matias: também não se candidatam contra ninguém. Ganhar os debates para eles é agradar a classes médias urbanas radicalizadas – de esquerda “marisco” e de direita “caviar” – e com isso fazer (Mayan) ou manter (Matias) um “pé de meia” que possa render até às eleições a sério que para eles são, como é óbvio, as legislativas …que o País, e por isso o Rei D. Marcelo 1º, quer que sejam só em 2023.

Ana Gomes: Luta pelos descontentes, em duelo com Ventura, e terá sonhado que os socialistas não seriam capazes de votar em Marcelo. Mas já percebeu que são capazes é de não votar nela. Ganhar os debates é ganhar a Ventura e com isso ficar em segundo lugar.

André Ventura: esse parece candidatar-se contra todos, ao contrário dos outros. Está aparentemente tomado de uma fúria cósmica e de uma arrogância messiânica. Copia Trump (o que no caso dele não é erro, pois não quer ganhar a eleição), vende-se como uma espécie de Napoleão a tomar o poder em dois ou três anos. Mas não é verdade. O que ele quer é consolidar o estatuto de líder da oposição nas sondagens e para isso ficar em segundo lugar. Ganhar os debates é ganhar a Ana Gomes, e isso mede-se se conseguir o voto útil de descontentes com Marcelo e de quem à Direita gosta menos dela do que dele.

MAS AINDA HÁ COVID 19…

Pois há, até porque compreensivelmente os media dão mais atenção à pandemia do que à eleição.

Terminou o ano e está em curso a vacinação. Boa altura para alguns gráficos.

Os dois primeiros mostram – para Portugal e para os EUA - a evolução dos mortos por 1000 habitantes e a percentagem de alteração em cada ano desde 1950 e, com previsões da ONU, até 2100. Os gráficos são de www.macrotrends.net:

Portugal:

Estados Unidos:

O que isto tem de curioso é que a tendência para aumento dos mortos começou em 2008 nos EUA e em 2009 em Portugal, vai continuar de modo semelhante, e o efeito COVID 19 a esta escala é irrelevante ou inexistente...

Mas nós sabemos que as mortes aumentaram em 2020 (em números absolutos nunca tivéramos tantos desde a pneumónica, mas então éramos apenas 6 milhões) e aliás em número superior aos mortos por Covid 19.

E nos EUA a realidade foi também muito semelhante, como mostra este gráfico:

TOTAL MORTOS EUA | TOTAL MORTOS PORTUGAL

2015 - 2,712,630 | 2015 – 108539

2016 - 2,744,248 | 2016 – 110 573

2017 - 2,813,503 | 2017 - 109 759

2018 - 2,839,205 | 2018 - 113 051

2019 - 2,852,590 | 2019 – 111 793

2020 - 2,926,129 | 2020 – 114 697

Nos EUA, os valores de 2019 e 2020 são oficialmente provisórios e em relação a 2020 são apenas até 28 de novembro. Neste período morreram assim mais 73000 pessoas do que em todo ano de 2019 e 262 000 de Covid 19.

Em Portugal os valores de 2020 são apenas até 10 de dezembro e correspondem a mais 9000 mortos do que em período idêntico de 2019.

Ou seja, talvez surpreendentemente, numa análise macro e em relação a mortos com Covid 19, o 13º pior país do Mundo em mortos por 100 000 habitantes (EUA), com 360 000 mortos, e o 35% pior (Portugal), com 7200 também no total, revelam que no país pior o efeito de mortos Covid foi menos relevante.

E um último gráfico, que revela os dados até 30 de abril de 2020 (final do confinamento total) e em relação a todo o ano, em Portugal, sobre casos e mortes até ao limite de 4 faixas etárias:

Até 30 de abril:

Faixa Etária 0-59 +60 +70 +80 % casos 63% 36% 24% 16% % óbitos 4,1% 95,9% 87,2% 67,5%

2020:

Faixa Etária 0-59 +60 +70 +80 % casos 76% 24% 14% 8% % óbitos 3,8% 96,2% 88% 67,6%

Isto demonstra um aumento percentual muito grande nos casos de pessoas com menos de 60 anos (mais 20%), e uma grande redução acima dessa idade (menos 33% e acima dos 80 menos 50%). Mas quanto aos óbitos ficou tudo quase idêntico (e até baixa a percentagem para quem tenha menos de 60 anos).

O que permite confirmar o que (com muito poucos no espaço público) comecei a defender em abril: proteger os idosos,

não encerrar quem tem menos de 60 anos e ter para todos apenas os cuidados normais.

Se tivessem feito isso, provavelmente haveria mais infetados assintomáticos e com doença ligeira, mas as mortes não seriam muito mais.

Não foi essa a decisão do Governo apoiado pelo Presidente. Os custos desta opção estão a pagar-se e continuarão a pagar-se no futuro.

Finalmente a vacinação – a que voltarei talvez para a semana. Confirma-se o que afirmei antes de todos: a Europa burocrática é lenta e está a vacinar muito menos. Se quiserem saber tudo, dia a dia, vão visitar a página ourworldindata.org/covid-vaccinations.

Alguns dados em percentagem da população (para 3 de janeiro): Israel lidera (14% da população já vacinada) com 40 vezes mais que Europa. Reino Unido e EUA muito longe, mas com percentagem 4 a 5 vezes superior à União Europeia. E há uma surpresa, a Dinamarca vacinou 3 vezes mais do que os outros no espaço comum.

Em todo o caso, em Portugal – que só pode ser comparado com os países da EU - está a correr bem até agora.

O ELOGIO

Ao socialista ex-Diretor Geral da Política da Justiça, Miguel Romão, que de demitiu, não aceitando o destino dos burocratas que é aceitar as culpas que são de políticos.

Claro que o elogio tem a ver com o que chamei a teoria Jorge Coelho: demitir-se “no cumprimento da lógica republicana de que erros administrativos que afetem a reputação e dignidade do serviço público devem ser assumidos pelo dirigente dos serviços, independentemente da sua prática direta ou de responsabilidade do próprio”.

Mas o elogio é para a coragem. Parece que é uma pessoa inteligente, lixou a Ministra e o seu gabinete, entrou por isso

e de imediato em “morte política” eterna. O comunicado do PM (sobretudo com o PR a deixar perceber que a Ministra devia ser demitida) e a reação brutal do Secretário de Estado da Justiça, Mário Morgado, bem o demonstram. Mas há suicídios que enobrecem.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Tenho andado a ler ou reler livros que tratam da tensão entre “democracia” e “liberdade”, o último dos quais “O Futuro da Liberdade” de Fareed Zakaria, numa edição da Gradiva de 2005.

Na passada semana, no Observador, Jaime Nogueira Pinto escreveu um ensaio intitulado “Que legitimidade?” com o seguinte leit-motiv: “Será que, como alternativa à chamada democracia iliberal, se prepara um liberalismo não-democrático com o regresso de vanguardas especialmente ungidas para interpretar e representar a vontade popular?”.

É no fundo uma hipótese radicalmente oposta à da democracia iliberal. Seria um regresso ao que definia os mais modernos países até ao final do século XIX, então com o sufrágio censitário e outros mecanismos que exprimiam o conceito de soberania nacional por oposição à soberania popular. E foi este último que descaiu vezes demais para soluções autocráticas.

Leiam Nogueira Pinto e se puderem o livro de Zakaria, que darão por bem empregue o vosso tempo.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Percebe-se que haja mais votos e mais concorrência à Esquerda. Sabe-se que a Direita é mais resignada. Compreendo assim que Marcelo Rebelo de Sousa se vire para esse lado e que não quisesse realçar nada que o distinguisse de Marisa Matias e até que subliminarmente dissesse que se não fosse candidato votaria nela.

Mas o que não entendo é o desprezo enojado que revelou pelos valores liberais que ao longo de décadas defendeu, sem uma falha e com coragem.

Eu sei que Paris vale bem uma missa, como terá dito Henrique de Navarra ao converter-se ao catolicismo para ser rei de França. Mas, meu caro Marcelo, será que aqui é necessário? Ou não é evidente que sobre o medo se não constrói nada que valha a pena?

A LOUCURA MANSA

Mais uma trapalhada ministerial, desta vez na Justiça. Concordo com o que hoje João Miguel Tavares escreveu no Público.

Mas há mais: o génio frio de António Costa tem razão. Para ele, em equipa que fracassa não se mexe. É melhor manter as muralhas a derrocar, uma a uma, do que tentar construir novas no meio da batalha. E, assim, os adversários andam entretidos a bombardear ruínas e o chefe continua a salvo de pedradas….

Mas isso não vai poder durar para sempre. Cada vez acho mais que lá para julho há remodelação a sério.