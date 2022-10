O meu Natal foi punk. Dizem-me que também foi sexista e homofóbico

“Fairytale of New York” já foi descrita como a mais improvável canção de Natal. Lançada em 1987, escrita e cantada por Shane MacGowan, o vocalista da banda punk anglo-irlandesa The Pogues, num dueto com Kirsty MacColl, começa na cela de uma esquadra e desenvolve-se numa discussão entre um casal, ele alcoólico e ela drogada, sobre os seus sonhos desfeitos e o seu presente miserável. É o antídoto perfeito contra a overdose de bons sentimentos característica da época. Não é fácil encontrar versos menos apropriados ao espírito de boa vontade e esperança do que “I could have been someone / Well so could anyone”. Continua, por isso, a ser a única música que ainda consigo ouvir nesta altura sem ter vontade de matar alguém. Aparentemente, há mais gente a sofrer do mesmo problema e para os lados do Reino Unido e da Irlanda tornou-se um clássico.

Não havendo uma boa discussão sem insultos, ele dá-lhe com um “you’re an old slut on junk” e ela contra-ataca com “you scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot”. À conta desta troca de mimos, nasceu uma nova tradição inglesa: chegou a hora de começar a pensar na lista de presentes quando os jornais noticiam a polémica sobre a necessidade de expurgar “Fairytale of New York” das suas referências sexistas e homofóbicas. Depois de algumas hesitações, a BBC decidiu este ano passar uma versão limpa na Radio 1, dirigida a um público mais jovem, onde silenciou “slut” e substituiu “lousy faggot” por “you’re cheap and you’re haggard”. Quem quiser ouvir a versão original ainda pode sintonizar a Radio 2, mas já há quem critique esta opção.

A controvérsia centra-se sobretudo na expressão “faggot”. A sua carga pejorativa é tão forte que tenho dificuldade em verbalizar o seu equivalente em português. Justificadamente, uma boa parte da comunidade LGBT opõe-se a passar dois meses por ano a ouvir o insulto onde quer que vá. Pode ser só uma palavra, mas as palavras não são indiferentes e esta traz memórias demasiado dolorosas para constar do cardápio das músicas de karaoke cantadas aos berros pelos colegas de escritório no pub mais próximo.

É verdade que as palavras não são indiferentes. Sobretudo quando se escreve uma letra, verdadeiro trabalho de filigrana. Shane MacGowan pode ser o detentor da pior dentição da história da música, mas percebe do assunto. Nisso estou com o Nick Cave, para quem a BBC, ao alterar o texto original, não só esvazia uma canção icónica de um dos seus pontos altos, como põe em causa a sua integridade.

Ninguém, incluindo os que defendem a sua limpeza, vê qualquer homofobia em “Fairytale of New York”. Não raro, reconhece-se inclusive ser a canção que melhor exprime a sensação de se estar fora do círculo mágico da imagem tradicional do Natal, muitas vezes a experiência pessoal de quem vive uma orientação sexual minoritária. Talvez por ter ingerido mais whisky do que é humanamente possível, Shane MacGowan tem a capacidade de mostrar no que escreve uma profunda empatia pelos marginalizados sem ser condescendente.

A minha dúvida é se ao apagar “fagott” não se estará, precisamente, a ceder a essa condescendência. Noutro contexto, o ator e escritor inglês Stephen Fry, distinguido em 2019 com um prémio pela sua contribuição na defesa da comunidade LGBT e no avanço dos seus direitos, considera “a coisa mais paternalista do mundo” pedirem-lhe para se opor a um insulto que não o incomoda pessoalmente com o objetivo de proteger a sensibilidade dos supostamente mais fracos do que ele. Mesmo se não é comparável, como mulher, sinto-me infantilizada com o silenciamento de “slut”. Estão a tratar-me como se fosse incapaz de separar o impropério sexista mais típico de um corredor de liceu da experiência de ouvir uma música onde é usado para dar autenticidade a um diálogo.

Lá no fundo, ainda dá para ver o bom velho moralismo que levou a mesma BBC, em 1987, a pedir a substituição de “arse”, demasiado agressivo, por “ass”. Deve ser por isso que a primeira reação dos The Pogues foi acharem a história cómica. É difícil não ver a ironia. Uma banda punk, cujo vocalista fez as capas dos jornais com o título “cannibalism at Clash gig” por lhe terem trincado metade da orelha, consegue um clássico natalício onde procura subverter todos os clichés do género. Mais de trinta anos depois, há quem volte a dizer que “isto não são coisas para se ouvir na noite de Natal”.