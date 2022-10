O risco económico da década: a deflação

Ao longo da década de 1970, a inflação média anual nas economias mais desenvolvidas foi de 10%. Na década passada, essa média anual foi inferior a 2%, e todas as políticas postas em prática para chegar a essa meta fracassaram. Em alguns casos, incluindo na Alemanha, os preços reduziram-se, e a zona euro tem sofrido um risco permanente de deflação que assusta o BCE. A deflação tornou-se o fantasma que ameaça as economias mais ricas do planeta e nenhuma sabe como deve ser enfrentada ou, menos ainda, como pode ser vencida.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.