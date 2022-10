No livro “Estar em Casa”, Adília Lopes conta a história do dia em que pede a dois estranhos na praia para guardarem as suas coisas enquanto vai dar um mergulho. “Fiquei contente por ter podido confiar em desconhecidos.” Sobretudo para quem acha que “as pessoas são más”, este sentimento de irmandade humana com estranhos não se esquece, até porque nos mostra uma linguagem serena e escondida na frequência ruidosa do mundo. Sim, está escondida: não tem palavras, é feita de gestos e de tons de voz; também não aparece nas notícias, mas é a coluna invisível do mundo: chama-se empatia e está pela hora da morte.

