As Causas. As previsões para 2021

AS PREVISÕES SEMPRE EXISTIRAM

Desde tempos imemoriais que fazer previsões se tornou parte essencial da natureza humana, pois isso corresponde a uma necessidade psicológica de tentar antecipar o futuro desconhecido e assustador.

Por isso os primeiros reis eram sacerdotes, e surgiram as pitonisas (em Delfos e por todo o lado), os adivinhos, os videntes e as bruxas, os astrólogos, as aparições divinas, a prever eventos radiosos ou trágicos.

Por isso também se desenvolveu em base o mais científica possível a avaliação de riscos, com crescente apelo a modelação matemática e estatística, sem o que não haveria a indústria dos seguros e provavelmente o capitalismo não teria sido possível.

Muitas vezes tentou-se tornar científica a previsão do futuro. Os “futuríveis” de Jean Fourastié, com uma visão mais otimista, ou as análises do Clube de Roma (na linha de Ricardo), com os “limites do crescimento”, numa versão hiper-pessimista, geraram debates e reflexões que ocuparam parte da minha juventude.

E desde sempre as religiões milenaristas, messiânicas ou escatológicas – como o marxismo – anunciam um futuro radioso e motivador para os prosélitos e, como regra, sobretudo para os mais desfavorecidos, os “danados da terra”, ou as piores tragédias para os que não seguirem as suas regras.

AS PREVISÕES EM REGRA FALHAM

Sou muito cético sobre a previsão do futuro, sobretudo a curto prazo. Apenas três exemplos a esse propósito:

“Eu acredito que há mercado para talvez cinco computadores”, afirmou Thomas Watson, presidente da IBM, em 1943.

O meu querido amigo, patrono e depois sócio, António Maria Pereira, costumava contar uma deliciosa história. Uma vez perguntaram a um monárquico como ele via o mundo daí a 50 anos, e a resposta foi “tudo monarquias”. Perguntado sobre a razão de previsão a resposta foi “é uma fezada”.

Há mais de 30 anos, pelo Natal, a revista Time pediu aos maiores gurus da previsão económica que respondessem a perguntas sobre a evolução provável no ano seguinte de certos indicadores chave de evolução macroeconómica nos EUA e no Mundo. Guardei as respostas: no final do ano todos falharam na generalidade das previsões.

Razão tinha, pois, o futebolista João Pinto que uma vez disse “prognósticos só faço no fim do jogo”.

Sabendo tudo isto, e se eu tivesse juízo, não faria previsões para 2021. Mas, desde que os amáveis leitores me prometam que daqui a um ano não se riem de mim e me perdoam que não acerte, vou tentar. Afinal é um jogo a que se dedicaram génios, santos, loucos e até pessoas normais como eu….

Vamos então às previsões… e seja o que Deus quiser.

AS PREVISÕES POLITICO-ECONÓMICAS PARA PORTUGAL EM 2021

No plano político nacional, acho que em 2021:

a) Marcelo vai ganhar as eleições à primeira volta, apesar do aumento da abstenção que o penaliza;

b) O Óscar do Populismo vai para Ana Gomes, mas com curta distância sobre André Ventura, ambos acima de 10%;

c) Todos os outros candidatos ficam abaixo de 5%;

d) Vai haver uma remodelação forte após a presidência europeia, que reforçará o setor mais moderado do Governo;

e) O PS resiste nas eleições autárquicas (beneficiando das vacinas para a COVID 19), o PSD sobe em relação ao péssimo resultado de 2017 (embora não ganhe grandes cidades), o PCP perde mais algumas câmaras e os outros limitam-se a tirar votos aos partidos centrais, sendo que o PS vai beneficiar da subida do Chega;

f) O orçamento para 2022 vai ser aprovado à esquerda, Rui Rio sobrevive, mas não Francisco Rodrigues dos Santos.

g) Não é de prever uma crise política em 2022, mas haverá uma clara viragem à esquerda nas políticas públicas pois o PS vai ter de ceder ainda mais aos partidos da geringonça para ter orçamento.

No plano económico, prevejo que:

a) o crescimento será anémico,

b) o desemprego continuará alto,

c) as insolvências vão subir,

d) as exportações subirão alguma coisa,

e) o consumo privado não vai explodir e ficará abaixo de 2019,

f) o consumo público subirá muito moderadamente,

g) os setores mais afetados pela COVID não recuperam,

h) o setor bancário ficará ligado à máquina do BCE, através da manutenção das moratórias,

i) as agências de rating vão começar a penalizar a dívida da República,

j) Portugal continuará a atrasar-se e a ser ultrapassado por mais países do Leste,

k) e a bazuca não vai ter grandes efeitos macroeconómicos em 2021.

Em 2022, a crise económica vai aumentar, ao menos na perceção geral, mas os seus efeitos serão mascarados pelas transferências orçamentais para comprar a paz social e também pela bazuca.

A nível internacional, 2021 será um ano de perceção otimista no âmbito político pela conjugação de vários fatores:

a) A diminuição do pavor “covídico” generalizado com a disseminação da vacina;

b) A presidência Biden e o regresso do multilateralismo;

c) A normalização das relações diplomáticas entre Israel e mais países muçulmanos;

d) O regresso à negociação com o Irão;

e) Uma estabilização no confronto EUA/China;

f) A dinâmica positiva da relação entre União Europeia e o Reino Unido depois da descompressão originado pelo acordo de há dias.

No entanto, no plano económico, a Europa continuará a atrasar-se em relação aos outros blocos e os países do 3º Mundo irão viver uma forte ressaca da COVID 19 e da falta de instrumentos e alavancas para lidar com isso.

PREVISÕES PARA A VACINA CONTRA A COVID 19

O começo da vacinação é uma grande vitória da ciência aplicada feita em empresas privadas (diz a maioria), uma grande derrota dos liberais (diz Galamba, mas cada vez ele “tuita” mais como Trump, apenas para agrado dos fiéis), um grande exemplo de parceria público-privada (digo eu).

Mas, seja como for, há motivos fortes para otimismo e esperança, e foi bonito ver médicos, enfermeiros e assistentes operacionais na televisão a espalhar alegria e confiança.

Claro que há também alguns motivos de preocupação, sobretudo porque em Portugal somos bons a improvisar, mas muito maus a organizar.

Alguns exemplos:

a) Parece que a definição de prioridades para as primeiras 5000 vacinas administradas foi feita livremente em cada hospital e a elas teve acesso quem quis (afirmou ontem o jornalista Luis Rosa). Se foi assim é mau sinal.

b) Pode haver atrasos nos fornecimentos, que são compreensíveis, não é culpa do Governo, mas preocupa.

c) A Europa está mais atrasada do que outros: até 26 de dezembro, havia já 620 000 vacinados no UK e 1,9 milhões nos EUA (o que corresponderia a 90 000 ou 58 000 e não a 4 900 em Portugal). Para não falar que nos EUA na próxima semana serão vacinados 15,7 milhões (cerca de 5% da população) e em Israel já meio milhão foram vacinados para uma população menor que a portuguesa.

d) Muitos (ou todos?) os portugueses receberam no sábado um sms, não solicitado, da Proteção Civil a dizer “vacinação começa amanhã. Vacinação facultativa mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto do SNS. Info: covid19estamoson.gov.pt”. O sms chegou a crianças que não serão vacinadas, aos que serão vacinados na melhor das hipóteses a partir de Abril (2ª prioridade) e aos que o serão provavelmente apenas ao longo do

Verão. Percebe-se a ideia de propaganda a favor do Governo, mas por menos que isso a DGConsumidores já condenou por publicidade enganosa.

ELOGIO

À Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. Por tudo o que tem feito na Provedoria. Mas agora pelo que revelou, com serenidade e firmeza, na Assembleia da República há uma semana sobre o SEF no Aeroporto e cito algumas pérolas:

“Grande falha e frustração sistémica”, pois desde 2018 que em conversas com Eduardo Cabrita lhe revelou a sua “reiterada preocupação”. E que se sabia o que tinha de ser feito nas instalações e nada foi feito, pois lhe “diziam que era impossível ser alterado e agora foi”. E tudo isto apesar de o Ministro lhe ter afirmado que “a situação era terrível e insustentável”.

Como no célebre anúncio, “palavras para quê?”, trata-se de “artistas portugueses” …

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma entrevista de José Gil ao Público, no passado sábado. Não é um texto perfeito, não enfrenta todas as interrogações que levanta, por vezes parece inserir-se numa cultura anti-desenvolvimentista antiga, que é também muito perigosa, sobretudo para os mais desfavorecidos.

Mas esse é o papel dos filósofos de qualidade, fazer perguntas mais do que dar respostas.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Chegou-me ao computador uma carta aberta ao Presidente da República, da Ordem dos Médicos Veterinários e mais de 40 organizações especializadas.

A carta insurge-se contra a separação entre animais de produção e de companhia (incluindo os abandonados errantes que circulam em matilhas por vezes) para efeitos de tutela, os primeiros mantendo-se na Agricultura e os segundos indo para o Ambiente.

Este grupo afirma que “Separar as competências de saúde e bem-estar animal em dois organismos autónomos, um para os animais de companhia e outro para os animais de produção, como o Governo afirmou que pretende fazer, é desastroso para a execução dos planos de controlo e para os sistemas de alerta de doenças, nomeadamente zoonoses”.

E na carta aberta refere-se que isso desrespeita as recomendações internacionais como seja da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e da Comissão Europeia.

Sabemos que cedências ao PAN correspondem, sendo embora mais caras e mais prejudiciais, ao que Guterres fez com o Presidente da Câmara de Ponte de Lima, também para aprovar um Orçamento.

Mas, o que diz o abaixo assinado está correto? E nesse caso, ninguém faz nada? Ou está errado e colocar o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a tratar do bem-estar e da saúde dos cãezinhos e gatos em cidades é genial e faz todo o sentido? E neste caso, ninguém explica a estas 44 entidades que são umas bestas quadradas que nem merecem a tutela do INCF, devendo seguir para abate?

A LOUCURA MANSA

José Adelino Faria foi coerente. Tratou Ana Gomes tão mal como o fez a André Ventura. Não a deixou falar, não saiu de temas em que ela fracassa sempre, tentou destruí-la. Insisto, isto não é jornalismo.

E mais uma: parece que um casamento de ciganos em Alter do Chão (embora os media não refiram esse facto, tapando o sol com a peneira…) durou 6 dias, apesar de infrutíferas idas da GNR ao local sem grande sucesso e afinal com enorme tolerância. Quem está a esfregar as mãos, quem é?