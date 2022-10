As bombas-relógio judiciais para as autárquicas

A acusação de Rui Moreira no caso Selminho e a confirmação de acusados no caso Éter são o princípio de desfechos de investigações do Ministério Público (MP) a presidentes, vices, vereadores e funcionários municipais em funções. Cada caso é um caso, mas somo-os na observação de umas eleições perigosas. Não há espaço nesta coluna para listar tudo, mas conto mais de cem autarcas de quase 80 câmaras em processos-crime, muitos acusados, outros na calha. Teremos eleições daqui a dez meses, com muitos candidatos sob suspeita — e sobre suspeitas que eles próprios lançarão a interesses ocultos da justiça. A descredibilização é recíproca. A dimensão é inédita.

