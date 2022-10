O labirinto de Marcelo

As sondagens indicam que Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato preferido em todos os eleitorados, talvez a exceção seja o PCP, onde fica pouco atrás de João Ferreira, o candidato oficial do partido. De resto, do CDS ao Bloco de Esquerda (do Chega não vi números) é ele o escolhido. Se no CDS e PSD seria natural, pois foi a base que o elegeu, a percentagem de eleitores socialistas que o escolhem é tão esmagadora como entre os sociais-democratas, e maior do que no CDS. Ou seja: Marcelo representa todos, mas acima de tudo o que era antes chamado ‘arco da governação’.

