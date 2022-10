Uma resposta a Mamadou Ba

Assino e compro o Expresso em papel, desde o número 0. Orgulho-me de ter escrito nele quando era seu diretor Ricardo Costa.

Li o texto racista de Mamadou Ba incitando ao ódio como nunca li. Enquanto ser humano, português, antirracista em tudo o que fiz e escrevi, preocupado com o meu país e sobretudo com os meu compatriotas, muitos Amigos, de origem africana, farei o que a minha consciência obriga.

O Senhor Mamadou Ba é um perigo público. Um racista à solta que as autoridades fingem ignorar e a justiça e as leis deixam impune. Racista desde logo porque para ele só há racismo “branco”. A ignóbil pulsão racista seria assim um gene estranhamente transportado por uma espécie diferente, a “branca”. Estádio supremo do racismo esta conceção glosada pelo Senhor Mamadou Ba. Ou não?

Doente de ódio, o texto revela uma ignorância iletrada assustadora. O seu autor não leu seguramente nenhum dos autores que cita (nem sequer, aposto, o livrinho de James Baldwin que editámos na Dom Quixote há muitos anos), autores de que usa citações que alguém mais letrado lhe terá fornecido, suponho. E descontextualiza tudo: o tempo, as sociedades, as realidades, os combates.

Racismo, para ele só “branco”. Ignora que a pulsão racista ignóbil se manifestou e manifesta pela Terra inteira*. Esqueceu depressa que dizimou e dizima antes de mais na África onde revestiria logo formas institucionais, cujas manifestações em vários Estados muçulmanos ali nunca foram até hoje enfrentadas e punidas. Racismo entre “negros”, porventura com manifestações as mais brutais, que atingiram e atingem a dimensão do genocídio. Tal como a escravatura, historicamente praticada muitos séculos antes na África e no Médio Oriente por negreiros africanos e árabes. Sendo então escravos os “brancos”, caçados sobretudo no Leste da Europa. O termo “escravo” vem do “eslavo” (slave). O tráfico europeu teve inicio sete séculos depois, sempre, aliás, com a cumplicidade de negreiros árabes e africanos.

Não há raças - não me tenho cansado de escrever sobre isso e de publicar livros de ciência que o explicam**. O Senhor Mamadou Ba “racializa-nos” a todos, “brancos” e “negros”. “Branco” foi uma construção social muito recente, no tempo da formação dos EUA.*** E nós, europeus, somos (quase) “brancos” há muito pouco tempo. E a partir de que gradiente de pele se passa ou se deixa de ser negro ou branco, diga lá, Senhor Mamadou Ba?

O racista (já expliquei porquê) Mamadou Ba volta a chamar racistas às nossas instituições, às nossas leis, aos Portugueses. Continuarão em silêncio os “racistas” PGR, ministra da Justiça, primeiro-ministro, deputados da AR, Presidente da República? Continuarão indiferentes a essa provocação, a mais ofensiva e lesa-humanidade? Assumem a responsabilidade pelo que já se manifesta e pela tragédia que virá? A mim não me dividirá Mamadou Ba: estou ao lado dos meus compatriotas e amigos Portugueses de origem africana. A quem o racista Mamadou Ba quer isolar, fechar no gueto, impedir a integração, destruir a vida e a esperança.

Pode agora o Senhor Mamadou Ba afirmar-se perseguido e mártir, como já começou a fazer, mas essa treta não pegará. Se quer passar por mártir e herói vá para a África ou para o Médio Oriente, onde há para combater e morrer a combater racismo a sério. Mártires dizem-se os fanáticos do Daesh que decapitam e esfaqueiam, mas não são mártires, são criminosos.

* Só a China, porventura em virtude de um começo de pensamento (filosófico, dizemos no Ocidente) radicalmente diferente e circunstâncias sociais, materiais e históricas muito específicas, parece ter escapado à institucionalização do racismo, dissipando-se por isso ali as manifestações dessa pulsão ignóbil universal.

** Guilherme Valente, “‘Raças’ e racismo na visão malo informada de uma crónica de JAS - uma simplificação bem intencionada mas de efeitos perversos, Sol, 21 de Outubro de 2019. (A única coisa que pessoas da “mesma” cor de pele compartilham é a… cor da pele.)

** Guilherme Valente, “Uma história dos “brancos”, Observador, 10 de agosto de 2019. Uma história