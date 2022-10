Mais foco, Ana Gomes!

Nas várias entrevistas que tem dado, incluindo a que me deu a mim, Ana Gomes tem-se deixado perder em considerações que nem chegam a ser populistas ou demagógicas. São só despropositadas. Não têm qualquer sentido na sua candidatura. Considerações sobre a homossexualidade na diplomacia, o conservadorismo de quem se mantém no armário e outro tipo de divagações que, mais do que eleitoralistas, demonstram falta de foco. Já para não falar de “bocas” que deixa no Twitter, sem qualquer sentido tático ou estratégico. De que a da vacina que veio de França é um exemplo. Não tendo sequer gravidade (não me parece que tenha cometido qualquer ilegalidade), era evidente que, perante a sensibilidade do tema, o cuidado a abordá-lo não podia deixar de estar presente.

