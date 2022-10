As Causas. As três leis de Newton na eleição presidencial

Vejamos então o que nos ensinam as Leis de Newton.

A 1ª Lei de Newton considera que “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele.”

Esta lei ajuda a compreender a vitória cada vez mais esmagadora de Marcelo: uma bola a rolar nunca pararia se não houvesse atrito; ora os candidatos alternativos não causam atrito, até porque em tempos de crise grave os povos têm receio de aventuras.

A 2ª Lei de Newton diz que “A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada”.

Esta lei ajuda a compreender a inteligência do apoio do PS a Marcelo, que tem como motivação e resultado empurrá-lo em linha reta na direção oposta a que seria a tendência, neste caso ir buscar mais apoios à Direita.

Mas a 2ª Lei é também confirmada pela implícita defesa da demissão de Eduardo Cabrita e a ameaça sobre Marta Temido, feitas por Marcelo (quem sabe se em resposta a Passos Coelho…) numa entrevista ontem: visam imprimir uma força auto-motora para o afastar mais do PS.

A 3ª Lei de Newton refere que “A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.”

Esta lei explica que (e, já agora, como eu aqui antecipara) Ventura e Ana Gomes são forças opostas que se acentuam reciprocamente e que precisam uma da outra para se manter em movimento.

UMA ELEIÇÃO OCA E ANTI-CATÁSTROFE

O título do texto do humorista Tiago Dores e o da análise da sondagem que dá a Marcelo mais 68% do voto, ambos no Observador, dizem tudo o que é preciso sobre a eleição presidencial: “A corrida mais oca do Mundo” e “Marcelo é a escolha em qualquer catástrofe”.

Vamos então à corrida mais oca do Mundo. Diz-se que em eleições a duas voltas, na primeira se vota a favor e na segunda se vota contra.

O que o nosso genial presidente conseguiu foi que em 24 de janeiro haja uma 2ª volta de uma eleição em que não houve 1ª volta.

Realmente era muito difícil escolher piores candidatos contra Marcelo para uma eleição como esta. Ou então, nenhum candidato aparece para a eleição contra o presidente, são apenas políticos que não quiseram desperdiçar a eleição para a usar em outras finalidades que nada têm a ver com o Palácio de Belém.

Agora a catástrofe. Diz o Observador que “os portugueses não têm dúvidas em escolher Marcelo para lidar com qualquer catástrofe. Fosse ela um atentado, uma intervenção externa, uma guerra mundial, um terramoto — ou uma pandemia”. E, digo eu, a catástrofe da eleição de André Ventura ou de Ana Gomes.

Devido a isso, entre os anunciados votantes em Marcelo são muitos os que lhe reconhecem os méritos, mas também (e podem ser os mesmos) há os que acham que cada um dos outros candidatos, se ganhasse, seria uma catástrofe das que se considera que Marcelo é quem melhor nos conseguirá proteger.

Por isso a única questão jornalística é saber quem ganha o “Oscar do Populismo”, se Ana ou André.

E a única questão política que interessará realmente é saber se Marcelo – estando sozinho na eleição presidencial – consegue evitar a abstenção.

É que, no fundo, o aumento da abstenção poderá ser lido como significando que por medo da catástrofe há quem não vote contra Marcelo, mas prefira apesar de isso não votar a favor dele.

PASSOS COELHO, COMO FACTO POLÍTICO

A intervenção do antigo Primeiro-Ministro na comemoração dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, o mais importante empresário do Século XX português, é um facto político daqueles que o atual Presidente da República adorava realçar.

Tudo na sua intervenção é relevante: o momento (nas vésperas da campanha presidencial arrancar), o lugar (a homenagem a um empresário), o conteúdo.

Centremo-nos no conteúdo.

(i) Em primeiro lugar o elogio a Alfredo da Silva pela sua obra económica e social. Ou seja, assume sem “mas nem mais mas” coisa rara nos nossos dias, o elogio a um empresário, que considera “transformativo” e expressão do “capitalismo socialmente responsável e inclusivo”;

(ii) Depois liga-o à resposta empresarial à bancarrota de 1892, o que não parece surgir por acaso;

(iii) A seguir estigmatiza os capitalistas agarrados à “longa mão do Estado”,

(iv) Usa o exemplo de Alfredo da Silva para analisar e criticar os “passa-culpas” que se autoelogiam,

(v) Desce ao concreto para exemplificar, ao abordar a reação do governo aos maus resultados a Matemática nos testes TIMMS, ao assassinato do cidadão ucraniano e ao caso da TAP, todos eles casos de “irresponsabilidade pública”, em sua opinião;

(vi) E termina com uma duríssima análise da realidade económica a que se chegou, perguntando enfaticamente “que Portugal é este que não consegue fugir à cauda da Europa, quando praticamente todos os outros conseguem?”.

Isto é tudo menos uma intervenção de circunstância e é muito mais do que uma simples prova de vida. O silêncio sobre as presidenciais foi aliás muito audível (pelo texto de 14 páginas a que tive acesso).

Passos Coelho vai voltar à política, isso é óbvio; o momento e o modo apenas dependem da “Deusa da Oportunidade”. Vai evidentemente voltar como líder da Direita, sendo manifestamente o único político em condições de o fazer.

Tem defeitos e qualidades, pode nunca chegar lá ou, depois, pode falhar. Mas na oca campanha presidencial – e porque a política tem horror ao vazio, ao contrário da natureza– ocupou com facilidade o centro do palco.

O SNS E A VACINA PARA A PANDEMIA

Raras vezes teria mais prazer em pedir desculpa por erros do que tenho agora.

Na semana passada, baseado em informação de um médico, que aliás é muito favorável ao SNS e crítico/cético em relação à medicina privada, referi que as informações sobre doenças de cada um de nós, não estão centralizadas e acessíveis nos centros de saúde para se poder aferir as prioridades da vacinação.

Vários médicos me escreveram e, felizmente, eu estava errado; por isso peço desculpa a todos os que me ouviram: há um sistema, chamado RSE, que permite esse acesso e que está a funcionar.

O que me foi dito por alguns dos que me contactaram - e a quem de novo muito agradeço – é que, e cito um deles, “a realidade dos Cuidados de Saúde Primários não é igual em todo o território. Infelizmente, na área metropolitana de Lisboa, ainda há várias pessoas sem médico de família”, mas que apesar disso acredita “no SNS e na sua capacidade de resposta”.

Isso foi-me confirmado por outro médico: “Infelizmente tenho conhecimento de diversos utentes sem médico atribuído no seu Centro de Saúde, que pretendem uma consulta com o objetivo de transmitirem todos os dados clínicos e antecedentes, … Muitos deles, doentes que se integram nas fases iniciais do Plano quer pela idade quer pelas comorbilidades. Tentam de diferentes formas, pelo telefone, por e-mail e presencialmente. Mas infelizmente os CS não atendem os telefones, não respondem aos e-mails”.

Mas soube por outras fontes que o problema é maior do que isso: há vários hospitais que não têm ou onde se não usa o SClínico e por isso os dados não chegam ao SRE.

Isto ajuda a explicar o que me disse a minha fonte, mas não desculpa o lapso que eu cometi, pois o SRE existe e acredito que pode funcionar.

Sempre defendi o SNS (lembro-me por exemplo do que disse – criticando a posição inicial dos partidos de Direita sobre ele - quando fui orador na homenagem ao meu querido Amigo António Arnaut, no Tribunal da Relação de Coimbra) e sei bem a imensa dedicação dos médicos de família.

O problema, mais uma vez, é outro. Como cidadão normal, não consigo saber:

(i) quantos hospitais não têm ou não usam o SClínico e não abastecem o SER,

(ii) quantos portugueses não estão inscritos nos centros de saúde,

(iii) quantos, inscritos ou não, não têm médico de família, e

(iv) em relação a estes, sobretudo os que usam seguros de saúde e não são tratados em hospitais do SNS, se o sistema RSE vai funcionar e, se não funcionar, qual é a alternativa.

Por isso faço um apelo a que alguém do Ministério da Saúde me forneça essa informação para eu poder comentar essa realidade.

O ELOGIO

Para quem não queira plebiscitar Marcelo, João Ferreira é o voto de refúgio para os que à esquerda tenham medo do populismo. Tiago Mayan Gonçalves desempenha o mesmo papel à direita.

O que ele disse na Madeira sobre o papel do Presidente da República quanto ao sistema judicial – vejo ali a boa influência de João Correia, que conheço muito bem pois era o meu braço direito quando fui Bastonário – é muito correto, é uma serena e subliminar crítica ao candidato Marcelo e coloca na ordem do dia um urgente e essencial processo de reforma do sistema judicial, incluindo a justiça laboral, cível, comercial e administrativa.

Sei que – como há 20 anos – a Justiça pode ser uma área de consenso transversal ao sistema partidário. O que torna ainda mais claro que nessa matéria o quinquénio presidencial que agora acaba foi uma ocasião perdida.

Se João Ferreira não largar esse tema, verá que ganha com isso e, sobretudo, pode convencer Marcelo para o colocar em prioridade até 2026. E, a propósito, a entrevista corajosa de Isabel Moreira sobre os abusos e violações que o Estado de Emergência contém também ajuda a perceber a razão para apoiar João Ferreira.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Maria José Morgado deu uma entrevista ao Expresso, em 12 de dezembro, a propósito da sua carreira como procuradora e sobre como vivemos com a pandemia.

Nem sempre concordei com ela, mas fui-me habituando a admirar a sua coerência e a consistência das suas posições. Vejo a forma como o tempo lhe foi dando serenidade e sentido das coisas sem destruir em nada a sua genuinidade.

Já não foi uma surpresa, pois a venho lendo com atenção. E eu próprio – que dediquei a vida à Justiça como ela - também fui capaz de ir envelhecendo, segundo creio com coerência, mas agora mais capaz de alcançar uma visão holística das coisas.

Com a saída de Maria José Morgado da PGR acaba uma época em que a perceção dos abusos e a defesa no concreto do Estado de Direito era vivida por muitos Procuradores da República, no concreto, pelo que sentiram na juventude para nunca mais esquecer. Ter sido detida pela DGS e pelo COPCON marca a alma seja de quem for.

Louvo a coragem que ela revela – com percetível surpresa do entrevistador – quando trata dos abusos e diz que “na era pós-covid já não é tão bizarro assim” ser “presa por ter opinião”, como lhe aconteceu na juventude.

E, já agora, se vier uma 3ª vaga a solução vai ser mais do mesmo? Em vez de proteger os grupos de risco, continuarão a tentar prender todo o país e destruir a sua economia?

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

A pergunta não é minha, mas de Ana Cristina Pereira, jornalista do Público: “o que custa tirar uma fotografia ao corpo?”.

A DGS deu ordens (ela é assim e não vai mudar) para que os falecidos em hospitais sejam registados, selados, “encaixotados” e enviados embora sem que as famílias possam fazer o reconhecimento visual ou guardar na memória a imagem do seu ente querido.

Já nem falo de erros humanos, que podem ocorrer. Falo – o que é pior – de desumanidade que, essa, está bem visível.

A LOUCURA MANSA

Se tivesse sido de propósito não seria tão bem feito. Falo da entrevista de José Adelino Faria a André Ventura na RTP.

Eu sei que há estilos, mas comparei com a entrevista que ontem fez a Mayan Gonçalves. Nesta alguma agressividade existiu, mas com o líder do Chega Faria transpirava ódio, nojo, violência. Será que não percebeu que é isso que qualquer outlier deseja, ser vítima? E será que ao fim de tantos anos não sabe o que é ser jornalista?