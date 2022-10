Esperança. Do talento à oportunidade de nos fazer pensar na vida

O passado sábado, dia 19 de dezembro, marcou a estreia de "Esperança", a nova série da SIC protagonizada por César Mourão. Rapidamente surgiram nas redes sociais múltiplos comentários a elogiar o talento e a interpretação sublime do ator ao representar uma carismática viúva octogenária. Num louvável trabalho de ficção nacional, encontramos também a oportunidade de nos fazer pensar na vida, em particular naquelas pessoas que são teimosamente secundarizadas na agenda política nacional: as pessoas idosas.

A sociedade portuguesa, como tantas outras, envelheceu. Aliás, o século XXI é identificado como o século do envelhecimento. É reflexo de profundas alterações no tecido demográfico, num contexto de transformações económicas, sociais e políticas. É fundamental pensar-se sobre a maior longevidade dos portugueses, mas também sobre o que significa ser idoso na sociedade atual, sobre uma efetiva prevenção do esquecimento, da violência a que estas pessoas, não raras vezes, são deixadas.

Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e até do mundo. Sabe-se que quanto maior o índice de envelhecimento, maior será a probabilidade de violência sobre as pessoas idosas. O prolongamento da esperança de vida é acompanhado pelo aumento da dependência física e/ou psicológica responsável pela perda de mobilidade e de autonomia; pelo aumento de doenças crónicas e de evolução prolongada. Desta forma, aumenta o número de consumidores de cuidados específicos de saúde e as exigências quanto à qualidade e à complexidade dos cuidados.

A mudança demográfica traz consigo novas prioridades políticas na esfera da saúde, das infraestruturas educativas e do apoio social direcionadas para os diferentes grupos etários. Os responsáveis políticos serão confrontados com a necessidade de gerir os recursos económicos a serem usados para garantir bem-estar social, redirecionando-os de acordo com uma nova realidade. Tome-se como exemplo claro os gastos com a educação versus gastos com saúde.

A solidão, baixos rendimentos, baixos níveis de instrução e inatividade constituem, portanto, fatores de risco para a população idosa que, associados a situações de incapacidade física, acentuam a vulnerabilidade económica e social, especialmente dos mais idosos. Repara-se que em vários destes fatores pode-se intervir preventivamente de modo a atenuar as inevitáveis limitações do avançar da idade.

Quando se permite que as vulnerabilidades ganhem terreno, abrimos portas aos maus tratos a pessoas idosas. Apesar de ser um fenómeno intemporal, apenas começou a ser objeto de análise científica a partir de meados dos anos 70 do século passado, destacando-se os profissionais do serviço social e da saúde como pioneiros nesta abordagem. É inegável que a identificação de fatores de risco e fatores protetores do abuso é uma tarefa fundamental para a prevenção e redução da sua prevalência.

Os indicadores de risco de violência mais relevante no caso das pessoas idosas são o grau de dependência e a necessidade de cuidados associados a problemas de saúde, ao isolamento social, à falta de recursos económicos e de afirmação e, por vezes, ao estado de confusão e à fraca autoestima.

Estima-se que os membros da família e os cônjuges estejam envolvidos em cerca de 90% dos casos de violência contra estas pessoas. Entre os agressores encontram-se também os cuidadores formais, os profissionais de saúde, agências sociais, bem como amigos ou vizinhos. O enfrentar destas particularidades exige a produção de legislação mais favorável à denúncia e consequentes ações contra os infratores.

Neste âmbito, refira-se que as crenças dominantes, evidenciadas em expressões como “de um filho não se faz queixa” ou “é uma vergonha ir a tribunal denunciar um filho ou cônjuge” estão de tal forma enraizadas no sistema cultural português que, de modo paradoxal, pode levar as pessoas idosas a sentir culpa pela situação, silenciando-a, negando a vitimização ou justificando-a.

Tenha-se presente que os maus-tratos a pessoas idosas podem consistir tanto numa ação como numa omissão, habitualmente designada por negligência, e que podem ser intencionais ou não intencionais. A investigação tem demonstrado que o fenómeno se caracteriza precisamente pelo recurso simultâneo a diferentes formas de violência.

O aspeto mais desafiante na distinção entre maus-tratos físicos e lesões acidentais ocorre quando o idoso é incapaz e não manifesta vontade em fornecer a confirmação da situação da violência. Soma-se a isto os maus-tratos aparentemente silenciosos, isto é, os maus-tratos psicológicos. Estes ocorrem quando alguém utiliza ameaças e inflige medo como forma de assegurar o controlo de todos os domínios da vida da pessoa idosa. Por vezes, o agressor recorre a ameaças ao idoso ou à sua família. Uma outra estratégia envolve a manipulação, ou até mesmo a utilização de insultos e linguagem depreciativa e o exercício de controlo sobre alguns aspetos do tempo e liberdade do idoso.

É bom que se tenha presente que os maus-tratos psicológicos afetam de forma irremediável a identidade, dignidade e autoestima da pessoa idosa, podendo causar um medo intenso, ansiedade e stress debilitante. Da mesma forma, tenha-se como referência que, apesar da sua idade, o idoso é assumido como estando na posse de todas as suas capacidades até que um profissional de saúde se pronuncie em contrário, pelo que as incursões na vida patrimonial das pessoas idosas devem ser muito bem avaliadas pelas entidades competentes.

Frequentemente, os maus-tratos financeiros e exploração material traduz-se em esquemas fraudulentos, uso indevido de dinheiro ou outros bens patrimoniais, incluindo convencer a pessoa idosa a adquirir um determinado produto ou a aceder quantias monetárias, furto de dinheiro, ou outros objetos, uso indevido de contas bancárias ou cartões de crédito/débito, a criação de contas bancárias conjuntas, apropriação da reforma ou outras prestações socias, forjar assinaturas em documentos legais a fim de retirar proventos económicos e desempenho desapropriado de poderes forenses.

Os profissionais são chamados, cada vez mais, a desenvolver atividades na proteção das pessoas idosas, mas nem sempre têm formação para o fazer. A identificação e avaliação dos maus-tratos sobre a pessoa idosa é uma questão complexa. É um fenómeno mais bem compreendido se visto de forma multidisciplinar. Por sua vez, a multiplicidade de fontes é relevante, visto que o cruzamento de diferentes relatos é peça importante para a deteção de incongruências e para a corroboração de informações relevantes.

O desinvestimento nesta área formativa prende-se com questões culturais e de vontade política para desenvolver programas nesta área. É neste sentido que é importante continuar a aprofundar este tema e desenvolver investigação que permite aplicar os resultados na prática e combater o fenómeno, proteger as vítimas, construindo uma sociedade mais justa onde todas as pessoas possam viver com dignidade.

É emergente um investimento na definição e operacionalização de políticas públicas para a promoção de estratégias de envelhecimento ativo, enquanto processo de otimização das oportunidades para a saúde, para a melhoria da qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Existe ainda muito a fazer para concretizar os princípios da participação, da saúde e da proteção, quando se analisa a violência sobre as pessoas idosas.

Enquanto esse patamar não é uma realidade com benefícios evidentes para a população idosa, resta-nos a mensagem de "Esperança": “Não deem nada por garantido e se ainda não disseram gosto muito de ti, digam”.