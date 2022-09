O que gostava de perguntar aos candidatos presidenciai

As entrevistas aos candidatos presidenciais têm, genericamente, andado à volta dos mesmos temas: o SEF; a viabilização de um governo apoiado pelo Chega; a TAP, e a pandemia. Percebo o interesse editorial, mas parece me que as entrevistas, e depois os debates, devem ir além dos temas específicos que estão na ordem do dia. Sobretudo, importa sublinhar que estas são eleições para Presidente da República, e não legislativas ou autárquicas. Quando três dos principais candidatos - Marisa Matias, André Ventura, João Ferreira – concorrem para cumprir uma agenda partidária, será fácil que os debates resultem em tudo menos na discussão das funções presidenciais. Aqui ficam pois alguns dos temas que gostava de perguntar aos candidatos nesta campanha.

O Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Como cada candidato entende a função das forças armadas portuguesas nos dias de hoje? Que atenção tenciona dedicar ao tema? E qual a visão de cada candidato sobre o contexto internacional, como tenciona trabalhar com o governo para potenciar a nossa politica externa, e em que áreas prioritárias? Também, o presidente é o garante do regular funcionamento das instituições democráticas, logo, tem um papel fundamental no equilíbrio do sistema político. Como interpreta os poderes presidenciais?

Um presidente não apresenta um programa, mas não basta assumir genericamente o seu posicionamento político. É importante que se comprometa com linhas de ação. O que pensam os candidatos fazer para fomentar a lusofonia, a cultura, a sua produção e acesso, a coesão nacional e a justiça social? E como tencionam exercer a “magistratura de influência”, qual o seu âmbito e limites? Até, como analisam os mandatos dos seus antecessores em democracia, e o que deles retiram de positivo?

Claro que importa escrutinar o mandato do atual presidente, a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa é um momento oportuno para tal. Também, é óbvio que os temas que estão na ordem do dia e que preocupam os portugueses - a pandemia, a crise económica, a saúde, a justiça – devem ser debatidos. A campanha não tem de centrar-se em questões conceptuais ou longínquas mas, também, não pode limitar-se à espuma dos dias, muito menos à mera subordinação a agendas partidárias. Estas eleições não têm fatalmente de ser desinteressantes, e os candidatos não podem querer falar sobre quase tudo, menos sobre a função presidencial.