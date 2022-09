Não é a posse, é o voto

De repente, a questão de dar ou não posse a um Governo com o apoio do Chega tornou-se um dos principais pontos de discussão das presiden­ciais. A questão, sendo natural pelo extremismo e novidade do partido, só interessa pelas condições que um futuro Presidente possa colocar a um Governo que tenha essa natureza. Porque, condições à parte, a ideia de um PR não dar posse a um Executivo com apoio maio­ritário no Parlamento é uma impossibilidade política.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler