Humanismo, compaixão e luta política

Hoje Ihor morreu. Talvez tenha sido ontem, ou há nove meses. Não sei ao certo, recebi notícias a dizer Ihor morreu e podemos culpar este e aquele, desculpar aqueloutro, atacar mais dois e pedir a demissão de vários. Para quem leu, reconhece aqui uma paráfrase de “O Estrangeiro”, de Albert Camus. Uso-a porque também me sinto estrangeiro nesta amálgama de notícias sobre o assassínio do ucraniano Ihor Homeniuk quando estava à guarda do SEF, nas instalações no aeroporto de Lisboa. A acusação diz que ele foi barbaramente agredido por três agentes, até à morte. E há mais uma dúzia de agentes do mesmo organismo de autoridade envolvidos no crime, seja por encobrimento, por omissão de auxílio, ou pelo que for. Sinto-me estrangeiro não por agora todos chorarem lágrimas de crocodilo ou de outro animal (recorde-se que Mersault, a personagem principal do genial livro de Camus, acabará condenado num julgamento, não pelos factos em questão, mas por ‘não mostrar sentimentos’ no funeral da mãe); sinto-me estrangeiro, porque no país em que nasci, e em que morriam pessoas agredidas pela polícia, isso era um caso sério. Um caso humano, um caso de compaixão e vigílias, não só um caso político, até porque não o podia ser — nem havia liberdades políticas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler