E se, para lá das distrações, falarmos do racismo mesmo a sério?

“A cor não é uma realidade humana ou pessoal; é uma realidade política. Mas esta é uma distinção tão difícil que o Ocidente ainda não foi capaz de a fazer. E no centro desta terrível tempestade, esta vasta confusão, estão os negros desta nação, que agora devem partilhar o destino de uma nação que nunca os aceitou.”

James Baldwin

Dia 21 de novembro debati o racismo e o avanço do discurso do ódio no mundo a convite do canal brasileiro Pensar Africamente. A minha intervenção fez estalar uma polémica por causa da citação de um conceito filosófico de Fanon.

Se a polémica fosse sobre o “anacronismo” de trazer Fanon para o debate atual ou até sobre a pertinência do seu pensamento para a questão racial, poder-se-ia pegar no debate de forma honesta. A ser assim, o debate valeria a pena. Não foi, e toda a paciência e energia que tiver serão para combater o racismo, não para discutir com racistas ativos ou passivos. Algumas vozes genuinamente preocupadas com o reforço do racismo dizem ser preciso “estabelecer pontes”. Mas uma ponte supõe duas margens, e qual a margem para acomodar a indignidade? No caso da violência racial, a margem é só uma, a da dignidade.

A estrutura cultural colonial, racista, machista e homófoba não suporta o confronto com a realidade da sua violência e empenha-se em tudo fazer para sobre ela desconversar sempre que for desafiada a encará-la de frente.

Minar o debate ao distorcer e tresler a palavra — e, por extensão, a realidade — é o interesse político e ideológico daqueles que deturparam as minhas palavras para mobilizar as suas hostes contra o antirracismo. Usam o antirracismo como arma de arremesso político para fugir à responsabilidade de não só nada terem feito para combater o racismo, como para usá-lo como fundo de comércio eleitoral perante o sentimento de abandono das classes populares mais desfavorecidas, instigando entre elas o ódio e a disputa pelas migalhas e, com a retórica racista, transformando-as em sentinelas dos interesses das elites. Aliás, não deixa de ser curioso que sejam os sectores que mais vociferam contra o policiamento da palavra ou contra o chavão do politicamente correto que se mobilizaram contra a suposta transposição de todas as linhas vermelhas que eu teria cometido. A estratégia da distração para que nada se discuta sobre racismo ilustra até à saciedade como a branquitude, enquanto base estrutural de privilégios historicamente acumulados, continua como dispositivo estruturante das relações de poder, cuja manutenção alimenta as desigualdades socioeconómicas que fustigam os sujeitos racializados em sociedades com história colonial como a nossa. Toda esta polémica foi uma cretinice ideológica e uma grosseira manipulação política.

Daí que não interesse refutar a deturpação das palavras nem a campanha de linchamento público. Importa é sair da distração manipulatória que condena os sujeitos racializados a permanecerem no lugar e com o peso da refutação/explicação de uma violência que se abate sobre si perante a negação do racismo onde se encurralou a maioria da sociedade e das instituições. O que mais mobiliza os sujeitos racializados é a disputa pela conquista da sua capacidade em constituir-se numa instância de proposta política alternativa à ordem cultural racista vigente. Uma proposta de rutura com o status quo que tudo faz para manter o tabu sobre o racismo. Identificar, nomear e combater o racismo estrutural é a tarefa crucial para defender a democracia. É isto que irrita quem não se consegue desfiliar da herança ideológica colonial, racista, machista e assassina. Como lembra Zakiyyah Iman Jackson, professora da Universidade da Carolina do Sul, “o humanismo eurocêntrico precisa da negritude para erguer a branquitude: para definir os seus próprios limites, para designar a humanidade como uma conquista e ainda para dar forma à categoria de animal”. A ideia de raça, mobilizada como instrumento político de distinção, seleção, categorização e organização social, sustentou-se numa cultura política de violência e morte. É por isso que ela tem de ser morta conjuntamente com todos os seus espaços e imaginários. Só assim a humanidade se salvará da repetição das catástrofes históricas.

Achille Mbembe lembra que a obra de Fanon que assusta tanta gente “inscreveu-se diretamente em três dos mais determinantes debates e controvérsias do século XX — o debate sobre a espécie humana (racismo), sobre a divisão do mundo e as condições de dominação do planeta (imperialismo e direito à autodeterminação dos povos) e sobre o estatuto de máquina e o destino da guerra (a nossa relação com a destruição e a morte)”. E Fanon dizia justamente que “quando nos revoltamos não é para uma cultura específica. Nós nos revoltamos simplesmente porque, por muitas razões, não podemos mais respirar”. Ou seja, é insuportável o sufoco secular do racismo que tem destruído tudo, até à mais ínfima parcela de humanidade das pessoas racializadas, por conta da ossificação da supremacia branca em todas as relações de poder. O racismo consolidou-se como prática cultural transversal a quase todos os aspetos da vida das pessoas racializadas.

Para salvar a humanidade e restaurar a sua parte roubada aos outros povos em nome de uma pretensa superioridade civilizacional que alimenta o supremacismo branco, prolongamento do processo esclavagista colonial de desumanização, teremos de definitivamente matar em nós a ideia do “homem branco colonia­lista, racista e assassino”. O culto deste homem como alfa e ómega da humanidade é o alicerce da branquitude e bojo da supremacia branca, um dispositivo psicológico coletivo que alimenta o racismo. Ora, isto é não só insustentável como irreconciliável com os valores de igualdade da dignidade humana, independentemente da cor de pele ou pertença cultural. Este é o convite de Fanon. É um simples convite a “sair desta grande noite” onde o imaginário colonial nos mergulhou e estendeu o leito do racismo.

O que importa perguntar é: porquê e como, tanto tempo depois, ainda subsiste uma função cognitiva que ativa um sentimento de filiação ao “homem branco colonialista, racista e assassino” ao ponto de ativar um sentimento de ameaça e criar uma comoção coletiva tão grande no espaço público? Baldwin explica isso bem numa entrevista a Kenneth Clark, em 1963, quando diz: “O que os brancos devem fazer é procurar neles próprios por que é que precisaram de um negro logo no início. Porque eu não sou um negro, sou um homem, mas se acreditam que sou um negro é porque precisam de um negro. [...] Não sou o negro e, se o inventaram — são vocês, os brancos que inventaram o negro —, então têm de descobrir porquê.” Parafraseando Baldwin de novo, acrescento que o futuro da nossa comunidade, seja ele radioso ou sombrio, dependerá da nossa capacidade em resolver esta questão. A empresa colonial e esclavagista estruturou o racismo, que, por sua vez, sustentou a formação do imaginário coletivo sobre as suas vítimas de outrora, ascendentes daquelas e daqueles hoje violentados a partir desta visão do mundo. Uma sociedade que se fundou a partir da violência sobre outrem só se salvará quando for capaz de fazer a catarse desta violência.

Que exista uma turba ululante que não queira ir à “farmácia de Fanon” para curar a patologia coletiva do racismo já sabíamos. Que ela determine os termos da cura que se recusa a tomar, isso só se o permitirmos. Portanto, em vez de manobras de distração e cinismo político, precisamos é de enfrentar com coragem o racismo. É a única responsabilidade que podemos assumir ao cuidar da humanidade de todos e todas. O antirracismo intransigente é o único antídoto democrático contra o veneno do desejo de fascismo que paira no ar.