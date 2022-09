A última vez nunca se esquece

“As pessoas dão demasiada importância à primeira vez. E a última vez? Ninguém pergunta pela última vez. A última. A última de todas. A última das últimas. A última depois da qual não há mais nenhuma”

Pedro Mexia

Ultimamente, têm existido demasiados momentos de bruto silêncio, daqueles ensurdecedores, propícios ao divagar das milhares de inquietações da vida. Os dias têm-se dedicado à digestão da notícia de que (afinal) não somos donos de nada, nem temos garantia de coisa nenhuma. Andamos extenuados com a dúvida, a incerteza, o receio e a preocupação.

A sociedade difundiu a exaltação da primeira vez de tudo. A que importa, a que modifica, a que interessa, a que determina, a que não se esquece. E nós, absortos em livros, ditados, provérbios e alicerces geracionais, aceitámos a incontornável primazia dos primeiros momentos como os mais marcantes.

O que dizer agora que estamos em 2020? O ano que entrou de rompante nas nossas manhãs, sedento de castrar as nossas tardes e de atormentar as nossas noites, relativizando as primeiras vezes em detrimento das últimas. Podemos nunca ter pensado verdadeiramente nisto, mas há cerca de um ano saímos de casa para ir a um jantar cheio de gente e não sabíamos que seria o último numa volta ao sol completa.

Há um ano que estamos presos. Enclausurados dentro do espaço e dentro do tempo. Passamos a maioria do tempo em casa, de olhos pregados às paredes, vagueando entre a claustrofobia dos espaços. E, entre as divisões, lamentamos aos ponteiros a frustração que é envelhecer mais um dia que não podemos verdadeiramente viver.

Tem sido constante o recordar das idas e vindas que se recusaram por cedência à preguiça, aquela que erroneamente nos sussurra que não faltarão dias, mas quantas vezes faltam dias. O sabor amargo das reportagens que consumimos disso nos lembram todos os dias.

A liberdade que tanto amamos parece agora mais frágil, mais vulnerável, menos nossa — comprometida por restrições e por medos que não conseguimos controlar — porque temos pessoas à nossa volta que queremos proteger e, acima de tudo, eternizar.

A eternidade dura até às últimas vezes. Vale a pena enaltecê-las. As últimas vezes são inerentemente trágicas porque a vida é feita delas. Vivemos uma realidade faseada, etapas que se iniciam e que findam, de um dia para o outro, sem nos avisarem. À distância dos anos vamos sofridamente caindo em nós. A fase da vida é então outra, e outra, e outra. Até que de todas elas só sobra a saudosa questão: “Lembras-te?”.

Talvez crescer seja algo tão simples e angustiante quanto isto: Entender que os últimos momentos são aqueles que verdadeiramente importam porque nunca sabemos quando estamos perante um. É sem avisar que chegam e que partem. Apressados. Como estrelas cadentes que perdemos de vista porque fitamos o chão, desolados e deprimidos, por mais uma insignificância qualquer.

Eça de Queiroz melhor o diz sobre as estrelas do acaso. “Elas não são de uma essência diferente, nem contêm mais luz que as outras: mas, por isso mesmo, que passam fugitivamente e se esvaem, parecem despedir um fulgor mais divino e o deslumbramento que deixam nos olhos é mais perturbador e mais longo...” E que longo é o sofrimento de não se viver cada dia como se não houvesse amanhã — porque pode não haver.

Porque pode sempre não haver.

* Licenciada em Direito pela NOVA, Mestranda em Direito e Gestão na UCP e Advogada-Estagiária na Cuatrecasas