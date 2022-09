E se pudéssemos mudar a Lei quando perdemos em Tribunal?

Impossível dizem uns. Injusto dirão outros.

No entanto, acontece com maior regularidade do que o leitor poderia suspeitar. Basta atentar na proposta do Orçamento de Estado aprovada recentemente no Parlamento.

Embora haja mais do que um exemplo nesta proposta, sugiro que se atente à alteração das regras para determinar o valor patrimonial tributário (adiante VPT) dos terrenos para construção.

O IMI que os leitores pagam todos os anos tem por base o VPT multiplicado pela taxa de IMI fixada por cada município. E este é também um daqueles bons exemplos onde, sem alterar a taxa, é possível aumentar o imposto.

Bom, mas voltando ao exemplo. Nos últimos anos, diversos contribuintes têm contestado em tribunal o cálculo do VPT dos terrenos para construção com sucesso. Em síntese, alegam que o VPT é fixado considerando coeficientes que não estão previstos na Lei (por Lei, entenda-se o Código do IMI). E com a redução do VPT, conseguem reduzir o IMI e, muitas vezes, o AIMI que pagam.

Ora, assumindo definitivamente que já não era possível ganhar em Tribunal, a Autoridade Tributária entendeu que era melhor alterar as regras e fixar na dita Lei (o Código do IMI) os tais coeficientes que no passado não existiam.

Fica assim resolvido aquele problema dos contribuintes que não renunciam aos seus direitos. Basta retirar-lhe os direitos.

Batotice, não?

Mas, mais curioso, não o fizeram diretamente no texto da proposta que foi apresentada ao Parlamento pelo Governo. Fizeram-no através do Grupo Parlamento do PS, já no Parlamento.

Na fiscalidade, alguns dos princípios de que nos socorremos decorrem da velha máxima “no taxation without representation”. É por causa desta máxima que os impostos devem ser aprovados no Parlamento. Há quem diga, aliás, que este princípio também justifica a democracia parlamentar.

Esperamos que a máquina fiscal esteja sempre à coca de oportunidades e proponha alterações às regras que beneficiem a receita (e prejudiquem os contribuintes). Contudo, esperamos que os senhores deputados coloquem um travão aos intentos da máquina fiscal.

O que se torna cada vez claro, e este exemplo apenas o reforça, é que a Autoridade Tributária tem linha direta com o Parlamento e que a expressão “no taxation without representation” é apenas uma reminiscência das alturas em que se faziam revoltas. Outros tempos…

Por fim, e porque o diabo está nos detalhes, o Grupo Parlamentar do PS justifica a proposta, entretanto aprovada, como forma de evitar o contencioso com os contribuintes e para evitar a perda de receita dos municípios. Sobre a primeira parte da fundamentação, deixo ao leitor o esforço de qualificação. Quanto à segunda parte da fundamentação, regista-se o altruísmo. O Grupo Parlamentar deve ter considerado apenas o IMI, que é uma receita municipal.

Contudo, por mera casualidade, afinal esta alteração também terá impacto nos cofres do Estado. É que o AIMI é receita do Estado e também está associado ao VPT dos imóveis.

Mas certamente que o Grupo Parlamentar do PS dirá que não tinha considerado esta receita adicional quando formulou a proposta e a fez aprovar…