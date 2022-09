As Causas. O Princípio de Peter aterrou no Governo

O sucesso e o rigor da análise imortalizaram o autor, pois esta regra passou a ser conhecida como o “Princípio de Peter”, o qual foi confirmado e desenvolvido em muitos estudos científicos ao longos de mais de 50 anos.

A minha tese é que todos os temas de que hoje vamos falar são explicáveis ou vão ser evidentes na sua perceção com base no Princípio de Peter.

Antes de passar adiante, quero que fique claro que o “nível de incompetência” não se refere à honestidade, inteligência, dedicação, coragem, preparação e experiência.

Do que se trata é da inadequação para a função, ou seja, através de sucessivas promoções nas carreiras há um risco sério de que se atinja um nível para o qual as qualificações não sejam as que o burocrata possui e o fizeram progredir.

Um governo em que 25% dos governantes foram chefes de gabinete, sugere-o fortemente. Mas os casos que vamos abordar não são esses.

O PRINCÍPIO DE PETER NO SERVIÇO DE FRONTEIRAS

Parece evidente que o alegado assassinato de um ucraniano em instalações públicas foi uma gravíssima lesão ao Estado de Direito. A cadeia de responsabilidade começa em inspetores que causaram a morte, passa por quem foi cúmplice e encobridor, segue para o Diretor da Delegação do Aeroporto de Lisboa, por aí acima até à Diretora Geral do SEF e daí ao Ministro Eduardo Cabrita.

Hoje é evidente, mesmo para dirigentes do PS, que todas estas pessoas falharam. Mas os dirigentes não falharam com base numa estratégia criminal ou ilegal consciente e intencional.

Por curiosidade fui ver o curriculum da Dra Cristina Gatões, a ex-Diretora Geral do SEF. Fiquei impressionado pela quantidade e qualidade da formação. Hoje com 54 anos, subiu na carreira desde que em 1992 tomou posse como Inspetora do SEF no aeroporto de Lisboa, em 15 anos chegou a Diretora Regional do Centro, 5 anos depois era Diretora Regional do Norte e daí passou para Diretora Geral em janeiro de 2019.

Imensos méritos, de facto. O que aparentemente torna ainda mais incompreensível o seu silêncio e inação durante 8 meses após o assassinato. Só em 15 de novembro veio apressadamente dar uma entrevista em que afirmou pela primeira vez que “A descrição que é feita nos relatórios policiais é medonha, hedionda, inqualificável" e que ocorreu “uma situação de tortura evidente”.

Veja-se também o caso do Ministro Eduardo Cabrita. Ouvimos da boca dele, numa surreal conferência de imprensa, todos os autoelogios admissíveis.

Fui ver o seu cv. Podem ser feitos ainda mais elogios.

Com menos de 60 anos, começou a sua carreira em 1985, como Inspetor de Finanças, e daí para diante está um percurso notável, até na Ásia. Tem mais de 10 anos como membro de governos e – o que ajuda naturalmente à carreira – é amigo de peito do Primeiro-Ministro. É uma pessoa amável, ainda que propícia a perder a cabeça em situações de stress.

No entanto, apesar de toda a sua experiência, falhou totalmente na questão da reação política, administrativa e mediática ao assassinato com tortura do cidadão ucraniano. Pura e simplesmente, não tem determinação nem equilíbrio emocional para ser ministro.

De facto, meteu os pés pelas mãos, escreveu agora uma carta à viúva que durante 9 meses não lhe passou pela cabeça escrever, deixou a Diretora Geral estar em silêncio total para se desviar dos pingos de chuva, agiu como um burocrata e não como um político.

Tudo isto é também aparentemente incompreensível.

Ambos os casos revelam afinal a atualidade do Princípio de Peter. A Diretora Geral e o Ministro revelaram em situação de crise que tinham atingido o seu “nível de incompetência”. Ou seja, chegaram a um nível para o qual já não têm as qualificações indispensáveis, ainda que tenham muitas outras e seguramente estimáveis.

Mas mudemos de ministério para descobrir situações similares.

O PRINCÍPIO DE PETER NOS MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SAÚDE

Há quase 8 meses referi que a Ministra do Trabalho deveria ser demitida. De novo, temos alguém com muitas qualidades e, em menos de 50 anos de vida, um notável curriculum sobretudo na área do turismo.

No entanto revelou fragilidades de tal ordem que alguém a tornou objetiva e ostensivamente uma mera secretária de Estado do Ministro Siza Vieira, na Concertação Social.

Pior do que isso, não foi capaz de mandar enfrentar com rigor a pandemia nos lares, onde continua a concentrar-se o excesso de mortes. Por baixo dela deve haver camadas de pessoas que também como ela foram atingindo os respetivos “níveis de imcompetência”.

Ou veja-se o caso da DGS, Dra Graça Freitas e da Ministra da Saúde. Sobretudo esta última, com apenas 46 anos, acumulou doutoramento, formação, gestão hospitalar. Notável curriculum, progressão vertiginosa. E, no entanto, falhou a gestão da pandemia que com a DGS foi fazendo.

E no caso das vacinas, temo já o pior. Alguns factos que várias pessoas me fizeram chegar nos últimos dias:

(i) há quem esteja (por exemplo na Amadora) à espera de médicos de família há 10 anos e, também por isso,

(ii) os centros de saúde não têm informação tratada sobre muitos inscritos quanto às comorbilidades que as fazem integrar na 1ª ou na 2ª prioridade, e

(iii) os centros de saúde não recebem para uma base de dados comum os registos que resultem de assistência dada em hospitais, e

(iv) só agora estão à procura de pavilhões para organizar vacinação onde os centros de saúde não vão conseguir dar conta da tarefa.

Mais uma vez não se trata de estas pessoas não terem qualidades, mas de não terem as adequadas para a missão nos cargos a que conseguiram ascender após uma brilhante carreira.

E vamos agora a outro Ministério, desta vez o das Infraestruturas e Habitação.

O MINISTRO PETER NUNO SANTOS

Pedro Nuno Santos tem apenas 43 anos, mas uma carreira política impressionante.

Tem uma sólida base de apoio no PS (segundo parece até controla a JS e por isso o futuro) que lhe permitiu atirar-se à jugular de amigos do líder e agora chegou ao ponto de enfrentar de peito aberto o Primeiro-Ministro, avançando com a ideia de levar à Assembleia da República a decisão europeia sobre a TAP, sem antes sequer falar disso com António Costa!

Além de uma passagem curta pelo grupo empresarial familiar, toda a sua carreira é política apenas, ao contrário dos outros ministros aqui falados que começaram por ser burocratas.

É um homem de convicções e com coragem (sobre isso também se elogiou muito há dias na SIC Notícias), e por vezes brutal. Reage mal a críticas, atirou-se há tempos a mim com agressividade, levou resposta, mas curiosamente vamos falando por SMS, o que não acontece com outros que critiquei até menos do que a ele.

Seja como for, geriu o dossier TAP (que já lhe chegou mal, é verdade) sem sensatez, com excesso de agressividade e de promessas.

Sente-se que está acossado e que percebe o risco de Costa – friamente – o sacrificar quando o seu prestígio no PS estiver mais fraco, quando os despedimentos arrancarem, quando a lei de Murphy se confirmar na reestruturação da TAP.

Confesso que gosto de “mavericks”, que não são sonsos e atacam pela frente, que não são cinzentos, têm voz grossa e são brigões.

Mas infelizmente para ele – e se calhar para todos nós – atingiu o seu nível de incompetência, também devido a essas caraterísticas. Pedro Nuno, como gosta que lhe chamem, é um tribuno propício à demagogia, e por isso é populista e provocador. Pode chegar a líder, mas não serve para Ministro.

É certo que diz, muito e alto, “eu sou Ministro da República”, explicando que não é “adjunto de António Costa”.

Mas Pedro Nuno não tem razão: ninguém “é” ministro. Todos “estão” ministros. E por isso todos são “adjuntos” do Primeiro-Ministro. Quem esquece isso revela o seu nível de incompetência, ou seja, a sua inadequação para estar no Olimpo a que chegou.

O ELOGIO

A Joe Biden, ontem confirmado como Presidente dos EUA. Pela sensatez que vem revelando na escolha de moderados para a sua equipa e pelas medidas que a nível internacional vem anunciando.

A vacina para a COVID 19 vai ajudá-lo. É sorte. Mas desde tempos imemoriais sempre ganharam os líderes que tiveram sorte … desde que a saibam merecer…

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma das coisas que quase acabou em Portugal foi o confronto no espaço público em temas históricos e civilizacionais, substituído por ataques e insultos no Twitter, Facebook e quejandos.

José Rodrigues dos Santos, talvez o romancista mais lido em Portugal, escreveu dois livros que abordam o extermínio dos judeus em Auschwitz e outros lugares de horror.

Irene Pimentel e outros atacaram-no, acusando de branquear o nazismo e de “negacionismo” do Holocausto. Ele respondeu. Sugiro que leiam os textos da polémica e com isso aprendam um pouco mais sobre um dos momentos mais horríveis da História da Humanidade num século que ficou definido por esse tipo de situações em vários países e continentes.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O Ministro Pedro Nuno Santos, em entrevista ontem ao Negócios, foi perguntado se não temia que a previsão do Estado enterrar 3,7 mil milhões de euros na TAP acabasse a crescer. A resposta foi que a TAP “Não é o Novo Banco porque quem vai gerir a TAP é o Estado, e não está lá nenhum fundo”.

Percebe-se o legítimo viés ideológico, mas pergunta-se: não chegaram décadas de gestão pública para se perceber que, entre as qualidades da gestão pública, não está a de respeitar orçamentos? Não sabe que o Estado prefere em regra enfiar dinheiro em cima de problemas?

E, ainda sobre a TAP: há mais de 6 meses anunciou a contratação a nível internacional de um grande gestor profissional para CEO. Como está isso? E não teria sido boa ideia que ele já tivesse tratado do que levaram a Bruxelas? A resposta até pode chegar por SMS, caro Pedro Nuno.

E, já agora, outra para o Presidente da República. Na entrevista na SIC na passada 6ª feira, em que os jornalistas estiveram melhor do que ele, meteu os pés pelas mãos em relação ao ruidoso silêncio quanto ao alegado assassinato no SEF e não ter gasto uma palavra com o tema ou com a viúva.

A resposta foi que não podia falar sobre assuntos em investigação criminal. Mas ao longo de 5 anos – e muito bem – não fez outra coisa, desde os casos dos incêndios de 2017, ao polícia que foi morto há dias em Évora, a George Floyd assassinado pela polícia em Minneapolis. A pergunta é: não teria sido mais sensato reconhecer – como quase todos nós (e, a propósito, louvor a Joana Gorjão Henriques do “Público”, que na passada semana não mencionei) – que falhou e pedir desculpa?

A LOUCURA MANSA

O Diretor Nacional da PSP, Magina da Silva, foi a Belém fazer lobby para a sua estratégia de aproveitar a crise do SEF para reforçar a PSP.

À saída – armado em político – anunciou ao País e ao Mundo que propusera ao Presidente da República uma solução para a reorganização das polícias que passa pela extinção da PSP e do SEF e pela "fusão" das duas forças numa "polícia nacional".

É verdade que o caos que Eduardo Cabrita deixou instalar e o princípio de Peter ajudam a isto. Mas é uma loucura o que presenciámos: um polícia decidir pelo Governo e propor uma solução ao Presidente da República que não tem competência constitucional para decidir.

E o pobre Primeiro-Ministro teve de vir apagar mais um fogo, como fizera com Pedro Nuno Santos, e meter na ordem Magina. Será pedir muito que socialistas e quem eles nomeiam, tenham dó do líder?