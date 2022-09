O Bloco fala como o Chega há 20 anos

Eu acho bem que se critique a linguagem populista do Chega, mas já não compreendo o silêncio em relação à linguagem igualmente populista do Bloco. Até porque há aqui uma agravante: os líderes do BE usam o insulto populista há 20 ou mais anos. O Bloco fala à Ventura há mais de duas décadas debaixo da conivência da Lisboa mediática e intelectual.

