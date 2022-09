A lei de Murphy anda entre nós

VACINAS E A LEI DE MURPHY

Está agora mais claro (mas os responsáveis afirmam que tudo pode mudar) quais serão os critérios para as prioridades na vacinação contra a Covid 19 e sabe-se já alguma (pouca) coisa sobre como o sistema vai funcionar.

Aceito que tenha alguma lógica a 1ª prioridade escolhida, no pressuposto de que nos primeiros três meses apenas chegarão vacinas para 950 000 pessoas (e o Bastonário dos Médicos não acredita que venham sequer essas).

E compreendo que, com os atrasos e a falta de preparação de quem vai vacinar-nos, seja inevitável começar com muitas pessoas localizadas (550 000 em lares e trabalhadores em hospitais, etc) e que não precisarão de ser contactadas e deslocar-se.

Ou seja, com as vacinas que vão ser recebidas em Portugal, a vacinação de pessoas com outras patologias e com mais de 65 anos, tenham ou não patologias, será impossível durante 2 a 3 meses (ou mesmo 4 meses, como no domingo Ricardo Araújo Pereira com humor nos revelou).

Também percebo que se tente usar o sistema dos centros de saúde, na medida em que têm experiência acumulada. Mas a preocupação adensa-se.

Em primeiro lugar, acho que vai ser kafkiano contactar – qual agulha em palheiro - cada uma das centenas de milhar de pessoas da 1ª prioridade, afinar data e hora para a vacina de cada um, proteger as dezenas ou centenas de milhar que integram grupos de grande risco que no inverno ao frio e à chuva se vão dirigir a centros de saúde, os quais não foram pensados para isso.

É preciso lembrar que as pessoas a vacinar serão idosos, muitos deles acamados ou com dificuldades de locomoção, frágeis (uma corrente de ar pode causar uma pneumonia), podem estar doentes e falhar uma das marcações.

Não teria sido possível ter começado há meses a organizar a vacinação sobre listagens dessas pessoas para as poder alertar rapidamente?

Acresce que vacinar 450 000 pessoas duas vezes em dois meses em centros de saúde não é minimamente credível que corra bem.

É que as queixas são recorrentes, sobretudo nos grandes centros urbanos onde há mais gente, quanto ao acesso e resposta a centros de saúde. Uma pesquisa na Google revela centenas de exemplos a confirmar que não conseguem dar conta do trabalho, mesmo no Verão, mesmo sem estas vacinas.

Ainda ontem Ana Gomes revelou que esteve um ano à espera que a registassem no centro de saúde. Temo, sinceramente, que tudo se atrase e admito que isso poderia ter sido evitado se o planeamento tivesse começado há meses.

Não entendo, também por isso, que tenha sido excluída a rede das farmácias das duas primeiras fases onde se vão vacinar 3,6 milhões de pessoas. As farmácias estão integradas em proximidade com as populações, conhecem os idosos, com mais facilidade poderiam ir a casa de quem tenha dificuldade em deslocar-se.

Ninguém até hoje se dignou explicar a razão da exclusão. E é curioso que nas várias entrevistas e conferências de imprensa não vi uma pergunta ser feita sobre isso. E apesar da disponibilidade revelada pela Associação Nacional de Farmácia (ANF) e da experiência acumulada.

Admito que o preconceito ideológico (Jorge Pires do PCP disse claramente que deve ser evitada “uma grande oportunidade de negócio para os privados”) contra a saúde privada tenha o seu papel, mas acho que a principal razão é que, como a DGS não programou nada com antecedência, não consiga agora montar uma rede com a distribuição adequada para a procura expetável.

Seja como for, temo que a pressão causada pela rutura do acesso aos centros de saúde seja resolvida de forma estatizante e burocrática com contratação de pessoas, em vez de se usar a capacidade instalada de farmacêuticos, e/ou improvisando à pressa sítios para vacinar, ou mesmo – o que seria um horrível escândalo – dando a entender aos fornecedores que podem demorar um pouco mais a fornecer.

E temo que a vacinação corra muito mal, em relação a todas as pessoas – e são hoje em dia mais de 3 milhões - que usam sistemas privados de saúde (ADSE, seguros de saúde, médicos pessoais) e sobre os quais ao menos em parte substancial (o Ministério da Saúde reconhece que 1 milhão de portugueses que o desejam não têm médico de família) não haverá nos centros de saúde quaisquer dados para aferir a prioridade.

Todos esses portugueses, como é o meu caso, terão de se munir de uma declaração de um médico (que seguramente vai demorar a ser analisada no SNS), devem contactar pelo telefone ainda não se sabe quem (mas sabe Deus a dificuldade em contactar serviços públicos pelo telefone ou por mail…), aguardar uma marcação para serem vacinados e correr o risco de serem rejeitados por algum burocrata apressado ou cansado.

E mesmo que essa fase corra bem, pela ordem natural das coisas ficarão para trás. Com a pressão que se imagina, a natural tendência nos centros de saúde será para aplicar uma prioridade (que não existe nas regras) a favor das pessoas de que têm registos das suas patologias.

O Governo e a já famosa task force estão a esforçar-se. Mais uma vez – imbuído de preocupação em ajudar – Marques Mendes prestou-se a ser porta-voz governamental. Mas apesar da sua qualidade e experiência, ganha durante o “cavaquismo”, não conseguiu dizer nada que se não soubesse já e, sem querer, deixou-nos mais conscientes da confusão que pode estar a formar-se. Se calhar já está destreinado para tão nobre função.

FINALMENTE A CAMPANHA PRESIDENCIAL

Estamos a menos de 7 semanas da data da eleição presidencial. Se descontarmos o período do Natal e Ano Novo, restam menos de 5 semanas para que os candidatos possam chegar ao nosso contacto, no adverso contexto da pandemia.

O atual Presidente – que é evidentemente candidato desde há 5 anos, mas ao menos desde há 6 meses - só ontem quebrou o tabu. O tiro de partida para a campanha foi assim dado.

Não sou suspeito de apoio à populista Ana Gomes. Atitudes recentes da sua parte (e uma espantosa entrevista ontem ao Observador que merece ser ouvida) mais reforçaram a perceção de que as suas caraterísticas a tornam imprópria para o mandato que procura.

Mas ela tem toda a razão em criticar duramente Marcelo Rebelo de Sousa por ter montado uma estratégia para evitar uma verdadeira campanha eleitoral.

Marcelo procurou realmente manter até ao máximo – com pretextos em que, evidentemente, ele próprio não acredita – a recusa de largar as vantagens institucionais do cargo, assim podendo continuar em campanha sem o estar oficialmente.

A não ser que seja verdade que se ele pudesse, desistiria. O seu discurso ontem, mais uma vez, não esteve ao nível dele e mostrou uma tristeza e cansaço que nada têm a ver com quem andava encantado a agir como Rei de Portugal.

Seja como for, agora vai começar uma campanha que dificilmente será esclarecedora desde logo por falta de tempo.

E não é por falta de candidatos. Temos seis que cobrem realmente todas os existentes matizes do combate político. Veja-se:

Na esquerda radical temos as três famílias tradicionais, ou seja, (i) a de origem estalinista – com João Ferreira –, (ii) a de origem trotskista/maoísta/anarquista – com Marisa Matias, e (iii) a de origem populista de esquerda – com Ana Gomes; Ao centro, temos um candidato do forte bloco central de PS e PSD, amado pela esquerda moderada e apoiado com maior ou menor resignação por parte da direita moderada – Marcelo Rebelo de Sousa; À direita temos um candidato da direita radical/populista/bonapartista, com André Ventura, e um candidato do centro-direita moderado e liberal (que é afinal onde se inseriu sempre historicamente Marcelo) – o desconhecido Tiago Mayan Gonçalves.

Marcelo vai ganhar à primeira volta sem quaisquer dificuldades. Não precisaria aliás de fazer campanha.

No entanto Marcelo vai submeter-se a debates com os concorrentes, e faz bem: isso reforça a sua legitimidade e pode ajudar a diminuir a abstenção que o penalizaria. E faz bem, também, porque é mais competente do que todos os outros juntos, e sairá vencedor desses debates.

A maior fragilidade de Marcelo reside paradoxalmente na sua clássica base de apoio, o centro-direita. O seu problema não é o apoio que já lhe deu o PS. Mário Soares foi apoiado pelo PSD em 1991 e isso não lhe gerou problemas, como se prova pelo histórico resultado de 70,35%.

A razão é fácil de explicar: Mário Soares não andou 5 anos a preparar o apoio do partido rival, fazendo tudo para ajudar o Primeiro-Ministro (então era Cavaco Silva) e por isso ninguém nessa eleição pensava que ele se tinha “vendido” ao PSD por um prato de lentilhas presidenciais.

Bem ou mal, Marcelo fez o oposto: “colou-se” ao Governo da “geringonça”; e depois, sem estados de alma, fez uma coligação óbvia com o Governo.

Evidentemente, e apesar da genialidade política como o foi fazendo, isso teria de criar irritação, mágoa, revolta, desilusão, numa palavra orfandade política na sua base de apoio.

Fê-lo sobretudo devido ao sonho de superar a votação histórica de Soares e a uma insegurança psicológica de perder. Mas não apenas por isso.

A estratégia marcelista durante estes cinco anos – tendo consciência da sua “colagem” ao Governo do PS – preocupou-se em tornar inviável uma consistente oposição de direita moderada, para evitar surpresas.

O Chega é útil para tal objetivo. E por isso o Presidente foi na prática a parteira do Chega que o PS a seguir tem alimentado a biberão.

O crescimento do Chega é mais um exemplo da aliança estratégica e tática entre Costa e Marcelo (que aliás começou em finais de 2014, como ambos não poderão desmentir).

Para Marcelo fazer esse parto é apenas um movimento tático, conseguir que não surja pela direita – como não surgiu – um candidato forte; e depois tentará “matar” o Chega, se possível como um infanticídio, ou seja rapidamente.

Mas para Costa alimentar a biberão o Chega é estratégico, quer que ele sobreviva e se desenvolva, visto que existindo torna muito mais difícil construir uma alternativa de Direita ao seu consulado.

A única grande questão que resta é, pois, saber o que vai fazer a direita moderada, entre quatro hipóteses:

Votar já em Marcelo, como sempre faria numa segunda volta e por idênticos motivos; Votar em Tiago Mayan, apesar de ele não existir politicamente, numa espécie de voto de protesto; mas esse comportamento não está na sua pragmática tradição; Votar em Ventura, como Cunhal mandou votar em Soares em 1986, mas a direita não tem medo de Marcelo como os comunistas – coitados – tinham de Freitas do Amaral. Abster-se.

A minha previsão é que a esmagadora maioria vai votar em Marcelo, ainda que a abstenção possa aumentar. A não ser que a Lei de Murphy queira fazer das suas…

Iremos, claro, continuar atentos a este tema que tentará furar pelo meio da pandemia, como o sol em dia de tempestade.

ELOGIO

Ao Reino Unido e aos seus dirigentes, que conseguiram mostrar ao Mundo em 2020 a vacinação que só começaremos a ver em 2021. A ver na televisão idosos a ser os primeiros vacinados, ao contrário do que a DGS aceitara que ocorresse em Portugal, uma faixa etária devastada pela pandemia pode hoje finalmente ir dormir com “um brilhozinho nos olhos”.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Um artigo de Fernanda Câncio e Valentina Marcelino, no DN de sábado, sobre o assassinato nas instalações do SEF de um ucraniano e que revela que a Diretora do SEF sabia do assassinato em março e nada fez durante meses. E também abordam o tema do silêncio do Ministro da Administração Interna.

Leiam, embora este excelente trabalho não responda – pois não o pode fazer – às perguntas seguintes: se a Diretora do SEF não se demitiu, qual a razão para o Ministro não a afastar de imediato? Se não o faz num caso destes, quando o faria? E ninguém lhe ensinou a ele o que é responsabilidade política?

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O Governo – para ajudar a restauração decidiu permitir jantares e almoços no dia 24 e 25 de dezembro.

Dizem os profissionais do setor que em Portugal não há o hábito de comer fora de casa nesses dias. No meu caso, isso nunca aconteceu em toda a minha vida, que me lembre.

A pergunta é óbvia: quem decidiu sobre isto não conhecia a realidade ou foi de propósito?

E já agora uma informação: não é verdade – ao contrário do que se ouve – que o programa Apoiar dê às micro, pequenas e médias empresas, 20% da perda de faturação a 2019. É que há um limite, que vem nas letras pequeninas da propaganda, que não permite passar de 7 500, 40 000 e 60 000 euros o apoio por empresa (e não por estabelecimento), consoante a dimensão. Por isso vi que os apoios foram realmente de menos de 10% numa micro e menos de 5% numa pequena empresa. Não seria melhor evitar a publicidade enganosa?

A LOUCURA MANSA

O Governo, sem falar com ninguém, vai entregar em Bruxelas o plano para salvar a TAP.

Não quero falar hoje do que isto confirma sobre os erros evitáveis que sobre o tema TAP o Governo começou a cometer logo em 2016.

A loucura é outra: depois de Bruxelas decidir o que aceita, Pedro Nuno Santos – para salvar a cabeça para futuras andanças – e António Costa - para sacudir a água do capote - querem obrigar a Assembleia de República a responsabilizar-se, sob ameaça da liquidação da TAP, a apoiar o que o Governo venha a conseguir. E isto depois de nela enfiar 1,2 mil milhões de euros.

Leiam o editorial de Manuel Carvalho, no Público de hoje, o qual assinaria por baixo.