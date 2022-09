Exemplo e ideia

tiago miranda

Pedia muitas vezes «não me chame Professor», mas era inevitável que usássemos essa palavra. Aprendemos com quem sabe, mas aprendemos sobretudo com quem é um exemplo. E se devemos a Eduardo Lourenço incontáveis textos sobre Pessoa, o nosso conhecido mais desconhecido, sobre a frágil e desmesurada identidade nacional, sobre o difícil e indeclinável europeísmo, se andei com “O Canto do Signo” de um lado para o outro como o único verdadeiro manual da literatura portuguesa, isso não é tudo o que lhe devemos.

Acontece-nos a todos sermos forçados a separar «o homem» e «a obra», para que o primeiro não impugne a segunda. Se há intelectual português que dispensa essa cautelosa distinção, Lourenço é um deles, e o maior de entre eles. Não se trata aqui da fórmula «um génio que era um santo», que Eça usou para exaltar a figura e diminuir o génio de Antero; o que acontece é que, em Eduardo Lourenço, aquilo que pertence ao génio, quer dizer, à inteligência, não contaminou o que pertence à santidade, quer dizer, à humanidade. Por isso, quando penso nele, lembro-me também da sua afabilidade, timidez, curiosidade, modéstia, ironia, generosidade.

Lembro-me de o ver incomodado com elogios, brandamente impaciente com homenagens; lembro-me de uma cordialidade como que campestre, espontânea e constante; lembro-me de pequenos comentários maliciosos, mas com a malícia dos meninos, não a dos cínicos; lembro-me de o encontrar, sem obrigação nem esforço, em incontáveis lançamentos, espectáculos, conferências, já muito depois dos 80 e dos 90 anos, como se quisesse ser testemunha de tudo o que se passava, testemunha da sua geração e das gerações mais novas; lembro-me dos gestos e palavras que lhe devo.

Homem do seu tempo, Lourenço interveio em todos os debates sobre a ditadura e a democracia, o catolicismo e o existencialismo, o século americano e o projecto europeu, a ortodoxia e a liberdade, sem deixar de ser, de algum modo, um homem de outra época, com outras coordenadas. Lembro-me de ter lido o segundo volume de “Heterodoxia” e de ter pensado que não havia mais ninguém, fora da universidade, que ainda se interessasse por Kierkegaard, “o espião de Deus”, ninguém que fosse tão completamente moderno e tão “inactual”, como os suecos diziam de Bergman.

Há uns meses, consultando o arquivo Eduardo Lourenço para organizar uma antologia temática que sairá em breve, fiquei impressionado com “a vida do espírito” que aqueles papéis documentam. Uma divisão inteira da Biblioteca Nacional com centenas de pastas de correspondência, fotografias, fotocópias, recortes de imprensa, manuscritos e dactiloscritos, ínfimas agendas totalmente preenchidas de anotações, lembretes, aforismos, esboços, diários, pequenos ensaios. Um espólio atento, interrogativo, inquieto, a gaveta igual à obra, a obra igual ao homem.

O Prof. Eduardo Lourenço ensinou-nos o que ficou nos livros, o que fica dos livros. Mas com o seu exemplo aprendemos que é possível que a inteligência não degrade as virtudes antigas, como aquela comum decência que, segundo Camus, vem antes de qualquer ideia abstracta, por mais que essas ideias nos confortem e nos transformem